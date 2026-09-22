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Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 16:31
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 16:31

Türkiye'nin denizaltı planı sonrası İsrail'de panik havası: Almanya'nın kapısını çaldılar

Türk savunma sanayisinin yükselişi karşısında yeni arayışlara giren İsrail, Almanya'nın kapısını çaldı. Türk Deniz Kuvvetleri'nin denizaltı sayısını arttırma hedefi İsrail güvenlik yetkilileri arasında paniğe yol açtı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Türkiye'nin denizaltı planı sonrası İsrail'de panik havası: Almanya'nın kapısını çaldılar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 16:31
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 16:31

Son dönemlerde , , gibi platformlarla büyük gelişim gösteren Türk savunma sanayisi ve Yunanistan’da büyük yankı uyandırıyor. Halihazırda 14 operasyonel denizaltıya sahip olan Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda sayıyı arttıracak olması İsrail’i panikletti. İsrail güvenlik yetkilileri Tel Aviv yönetimine denizaltı filosunu yeni alımlarla 8'e çıkarma tavsiyesinde bulunduğu bildirildi.

Türkiye'nin denizaltı planı sonrası İsrail'de panik havası: Almanya'nın kapısını çaldılar

ALMANYA’NIN KAPISINI ÇALDI

İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde, İsrail'in Türk Deniz Kuvvetleri'nin denizaltı konusunda güçlenmesini yakından takip ettiği ve buna karşı yapımı "yeni ve ileri teknoloji" araçlarla denizaltı filosunu genişletme hamlesi yaptığı belirtildi.

Haberde, Türkiye'nin halihazırda 14 operasyonel denizaltıya sahip olduğu ve bu sayının 18'e çıkarılacağı, buna karşılık İsrail'in 5 denizaltısının bulunduğu ve 6'ncı denizaltının yakında ülkeye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Türkiye'nin denizaltı planı sonrası İsrail'de panik havası: Almanya'nın kapısını çaldılar

DENİZALTI SATIN ALIMI

İsrail savunma yetkililerinin denizaltı filosunun 8'e çıkarılması yönündeki tavsiyesini siyasi yönetime sunduğuna işaret edilen haberde, Almanya ile yapılan son anlaşma uyarınca Tel Aviv'in aynı fiyattan 7'nci denizaltıyı satın alma opsiyonu bulunduğu ancak bu hakkın henüz kullanılmadığı ifade edildi.

Haberde, savunma yetkililerinin öncelikle fiyat artışı yaşanmadan bu opsiyonu devreye sokma, ardından da 8'inci denizaltıyı satın alma görüşünde olduğu bildirildi.

Türkiye'nin denizaltı planı sonrası İsrail'de panik havası: Almanya'nın kapısını çaldılar

YENİ HÜKÜMET KARAR VERECEK İDDİASI

İsrail'deki denizaltı personel gücü tartışmalarına atıf yapılan haberde, bu konunun henüz Genelkurmay Başkanlığı düzeyinde profesyonel bir incelemeye tabi tutulmadığına dikkat çekildi. Habere göre, İsrailli üst düzey savunma kaynakları, denizaltı satın alma hamlesinin seçimlere kadar gerçekleşemeyeceğini ve bu adımın yeni hükümet tarafından atılmasının beklendiğini kaydetti.

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#israil
#Almanya
#Kaan
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#bayraktar kızılelma
#Savunma Teknolojileri
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