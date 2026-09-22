Türkiye'nin denizaltı planı sonrası İsrail'de panik havası: Almanya'nın kapısını çaldılar

Son dönemlerde KAAN, Bayraktar KIZILELMA, TCG ANADOLU gibi platformlarla büyük gelişim gösteren Türk savunma sanayisi İsrail ve Yunanistan’da büyük yankı uyandırıyor. Halihazırda 14 operasyonel denizaltıya sahip olan Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda sayıyı arttıracak olması İsrail’i panikletti. İsrail güvenlik yetkilileri Tel Aviv yönetimine denizaltı filosunu yeni alımlarla 8'e çıkarma tavsiyesinde bulunduğu bildirildi.

ALMANYA’NIN KAPISINI ÇALDI

İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde, İsrail'in Türk Deniz Kuvvetleri'nin denizaltı konusunda güçlenmesini yakından takip ettiği ve buna karşı Almanya yapımı "yeni ve ileri teknoloji" araçlarla denizaltı filosunu genişletme hamlesi yaptığı belirtildi.

Haberde, Türkiye'nin halihazırda 14 operasyonel denizaltıya sahip olduğu ve bu sayının 18'e çıkarılacağı, buna karşılık İsrail'in 5 denizaltısının bulunduğu ve 6'ncı denizaltının yakında ülkeye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

DENİZALTI SATIN ALIMI

İsrail savunma yetkililerinin denizaltı filosunun 8'e çıkarılması yönündeki tavsiyesini siyasi yönetime sunduğuna işaret edilen haberde, Almanya ile yapılan son anlaşma uyarınca Tel Aviv'in aynı fiyattan 7'nci denizaltıyı satın alma opsiyonu bulunduğu ancak bu hakkın henüz kullanılmadığı ifade edildi.

Haberde, savunma yetkililerinin öncelikle fiyat artışı yaşanmadan bu opsiyonu devreye sokma, ardından da 8'inci denizaltıyı satın alma görüşünde olduğu bildirildi.

YENİ HÜKÜMET KARAR VERECEK İDDİASI

İsrail'deki denizaltı personel gücü tartışmalarına atıf yapılan haberde, bu konunun henüz Genelkurmay Başkanlığı düzeyinde profesyonel bir incelemeye tabi tutulmadığına dikkat çekildi. Habere göre, İsrailli üst düzey savunma kaynakları, denizaltı satın alma hamlesinin seçimlere kadar gerçekleşemeyeceğini ve bu adımın yeni hükümet tarafından atılmasının beklendiğini kaydetti.