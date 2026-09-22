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Gündem
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 16:11
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 17:06

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan erken seçim açıklaması: 'Seneye seçim yok' diyerek tarih verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Eskişehir’de yaptığı açıklamada gündemden düşmeyen seçim tarihine değindi. Yavuz açıklamasında "Seçimler zamanında olacak ama diyeceksiniz ki 'Zamanında olursa Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı ne olacak?' Biliyorsunuz, seçimlerin şu an hiç kimse hiçbir karar almasa zaten tarihi belli, 2028 Mayıs." İfadelerini kullandı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 16:11
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 17:06

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında 'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir otelin davet salonunda bir araya gelen Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı çok önemli süreçlerden geçtiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

HABERİN ÖZETİ

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan erken seçim açıklaması: 'Seneye seçim yok' diyerek tarih verdi

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Eskişehir'deki programında erken seçim iddialarına değinerek seçimlerin 2028 yılı içinde yapılacağını ve partisinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.
Seçimlerin normal tarihinin Mayıs 2028 olduğunu belirten Yavuz, erken seçim olmadığını ve çalışmaların 2028'e kadar süreceğini ifade etti.
Yavuz, TBMM'nin 2028 yılı içinde esas tarihten 1-2 hafta önce seçim yenileme kararı almasını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmasını istediklerini söyledi.
Seçim tarihini öne almanın Anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanı kararı veya TBMM kararı olmak üzere üç yolu bulunduğunu aktardı.
Savunma ve enerji adımlarına değinen Yavuz; her ilde kamikaze dron üssü kurulacağını, yeni nükleer santral gayretlerini ve çift motorlu, radara yakalanmayan ANKA-3 İHA'yı örnek gösterdi.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

“CUMHURBAŞKANIMIZLA BİRLİKTE, YOL ALMAYA DEVAM EDİYORUZ"

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız New York'ta Birleşmiş Milletler Kurulu toplantısında. Bütün Türkiye, hatta bütün dünya neredeyse liderimizin vereceği mesajları bekliyor. Bir yandan 'Terörsüz Türkiye' sürecini işletmeye çalışıyoruz. Başka türden işleri peş peşe yapıyoruz ve bütün bunları Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte, onun liderliğinde gerçekten Türkiye'de 'yapılamaz' denilenleri yaparak, 'olmaz' denilenleri gerçekleştirerek, prangaları kırarak, zincirleri paramparça ederek yol almaya devam ediyoruz." İfadelerini kullandı.

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan erken seçim açıklaması: 'Seneye seçim yok' diyerek tarih verdi

 

“DAVA NEFERLİĞİ EN BÜYÜK MAKAMDIR”

Yavuz, heyecanları ve hayalleri istikametinde yollarına devam edeceklerinin altını çizerek, şöyle devam etti: "Hiçbir makamımız olmasa bile 'Dava neferliği en büyük makamdır.' diyeceğiz, 'ın çizgisinde sonuna kadar uğraş vermeye, alın teri akıtmaya devam edeceğiz. Bakınız, Bayraktar'lar açıklama yaptı. Her ilde kamikaze dron üssü kuracağız. Bakınız, biz nükleer santraller devam ederken ikincisini, üçüncüsünü yapma gayreti içindeyiz. Bakın, diye bir İHA var. Okumuşsunuzdur. Çift motorlu, çok da büyük. 2 bin kilometre menzili var. Ve kesinlikle radara yakalanmıyor. ANKA'mız geliyor. Allah'ın izniyle yeni ufuklara doğru Sayın Cumhurbaşkanımızla güçlü bir şekilde yolculuğumuz devam edecek."

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan erken seçim açıklaması: 'Seneye seçim yok' diyerek tarih verdi

EN ÇOK SORULAN SORU “SEÇİM NE ZAMAN OLACAK?"

Kendisine en çok "Seçim ne zaman olacak?" diye sorulduğunu ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:
"Şu anda partimizin aldığı bir karar yok. Çünkü seçime çok daha fazla zaman var. 'Şimdi iş zamanı' diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bir yandan bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, teşkilat mensubu arkadaşlarımız herkes bir yandan çalışmaya devam ediyor. 2028'e kadar bu böyle devam edecek. Seçimler zamanında olacak ama diyeceksiniz ki 'Zamanında olursa Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı ne olacak?' Biliyorsunuz, seçimlerin şu an hiç kimse, hiçbir karar almasa zaten tarihi belli, 2028 Mayıs. Hiç kimsenin ne YSK'nin ne Meclisin ne başkasının bir karar alması gerekmiyor."

 

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan erken seçim açıklaması: 'Seneye seçim yok' diyerek tarih verdi

"BAŞKALARININ DEDİĞİ GİBİ SENEYE SEÇİM YOK"

Yavuz, seçimleri o tarihten önceki bir tarihe almanın 3 yolunun olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir, Anayasayı değiştirirsiniz, bu mümkündür. Sayın Cumhurbaşkanı seçim yenileme kararı alabilir. TBMM seçim yenileme kararı alabilir. Biz istiyoruz ki, milletvekillerimiz de burada, TBMM 2028 yılı içinde ama yani esas tarihten 1-2 hafta öncesine denk gelecek şekilde seçim yenileme kararı alsın ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bir kez daha başımızda lider, başımızda Cumhurbaşkanı olarak var olsun diye istiyoruz. Bu da böyle olacak diye çok güçlü bir şekilde öngörüyoruz ve inanıyoruz. Başkalarının dediği gibi seneye seçim yok. Seçimler 2028 yılı içinde olacak, diye düşünebilirsiniz."

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#Eskişehir
#AK Parti
#Recep Tayyip Erdoğan
#anka-3
#ali ihsan yavuz
#Gündem
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