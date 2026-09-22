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Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 20:29
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 01:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM temasları: Liderlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından diplomatik temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinin ardından farklı ülkelerin liderleriyle bir araya geldi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 20:29
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 01:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 81. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitabının ardından Türkevi'ne geçerek diplomatik temaslarını sürdürdü.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM temasları: Liderlerle bir araya geldi

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 81. Genel Kurul görüşmelerinin ardından New York'taki Türkevi'nde çok sayıda lider ve uluslararası temsilciyle diplomatik temaslarda bulundu.
Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelerek bölgesel ve küresel barış konularını, Gazze'deki durumu ve iki devletli çözüm zeminini ele aldı.
Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile ikili ticaret, yatırım, savunma sanayii ve enerji koridorları konuları görüşüldü.
Senegal Devlet Başkanı Faye, Birleşik Krallık Başbakanı Burnham ve Japonya Başbakanı Takaçi ile temaslar gerçekleştirildi.
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile Türkiye-Polonya ilişkileri, savunma sanayii ve Rusya-Ukrayna Savaşı görüşüldü.
Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki'yi Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

ANTONIO GUTERRES İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı , Genel Sekreteri ile bir araya geldi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM temasları: Liderlerle bir araya geldi

KÜRESEL BARIŞ VE GÜVENLİK ÖN PLANDA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görev süresinin sonuna yaklaşan Guterres ile küresel barış ve güvenliği ilgilendiren pek çok konuda yakın çalıştıklarını söyledi.

Erdoğan, İsrail'in Gazze'de barış istemediğinin bir kez daha ortaya çıktığını, Batı Şeria'daki yerleşimci terörü ile Kudüs'teki kutsal mekanlara yapılan saldırıların durumu daha da kötüleştirdiğini, iki devletli çözüm zemininin korunması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Ukrayna'da tansiyonun düşürülmesi gerektiğini, Türkiye olarak diplomatik sürece bağlı kalınması için gayret gösterdiklerini, Hürmüz konusunda bölge içinden doğacak bir sürecin fayda sağlayabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM temasları: Liderlerle bir araya geldi

DİPLOMATİK TEMASLAR

Guterres ile görüşmesinin ardından Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya geldi. Erdoğan, daha sonra ise Senegal Devlet Başkanı Bassirou Diomaye Faye ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM temasları: Liderlerle bir araya geldi

KATAR İLE İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmeye ilişkin şu detaylar yer aldı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Katar olarak ikili ilişkilerimizi yatırım, ticaret, enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere her alanda daha ileri seviyelere taşımak için çalışmaya devam edeceğimizi ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, bölgemizde enerji arzını olumsuz etkileyen gelişmelerin herkesi sıkıntıya koyduğunu, enerji ve ulaştırma koridorları alanlarındaki iş birliğini ilerletmenin önemli olduğunu belirtti.

İsrail’in Gazze’de barış yönünde adımlar atmamakta ısrar ettiğini, bölgemizdeki İsrail saldırganlığının dizginlenmesi için uluslararası toplumun güçlü bir şekilde baskı kurmasının önemli olduğunu ifade etti." 

BİRLEŞİK KRALLIK VE JAPONYA BAŞBAKANLARI İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham ve Japonya Başbakanı Sanae Takaçi ile görüştü. Erdoğan ardından Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile bir araya geldi.

POLONYA CUMHURBAŞKANI İLE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI GÖRÜŞÜLDÜ 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında New York’ta Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Türkevi'ndeki görüşmede, Türkiye-Polonya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Polonya arasındaki ticaret hacmini artıracak adımlar atmanın faydalı olacağını, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini ileri taşımak için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Erdoğan, Türkiye olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için gayret gösterdiklerini, özellikle Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliği için çalıştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de barış ve huzurun hakim olması için uluslararası toplumun iki devletli çözüme desteğinin sürmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki'yi Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti.

 

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#murat kurum
#Recep Tayyip Erdoğan
#hakan fidan
#antonio guterres
#birleşmiş milletler
#Politika
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