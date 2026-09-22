Manisa'daki saldırı sonrası Bakan Çiftçi'ye yaralı yakınından çarpıcı soru! Aileleri uyardı

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İstanbul
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıda yaralanan öğrencileri Turgutlu Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.
Ziyaret sırasında bir yaralı yakını "Aileler dikkat etmeli. Kocaman bir tüfek 15 yaşında bir çocuğun elinde nasıl olabilir? Biz hepimiz anneyiz, olmaz yani." diyerek olaya dair tepkisini dile getirdi.
Bakan Çiftçi ailelere seslenerek "Aile saklayacak, duvara asıp da tüfeği orada tutmayacak." şeklinde cevap verdi.