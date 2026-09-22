Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 18:55
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 19:11

Manisa'daki saldırı sonrası Bakan Çiftçi'ye yaralı yakınından çarpıcı soru! Aileleri uyardı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Turgutlu'daki okul saldırısında yaralanan öğrencileri ziyaretinde bir yaralı yakını "Kocaman bir tüfek 15 yaşındaki çocuğun elinde nasıl olabilir?" sorusunu yöneltti. Çiftçi cevabında tüm ailelerin sorumluluğunu hatırlatarak uyardı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 18:55
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 19:11

İçişleri Bakanı , 'nın ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıda yaralanan öğrencileri Turgutlu Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

HABERİN ÖZETİ

Manisa'daki saldırı sonrası Bakan Çiftçi'ye yaralı yakınından çarpıcı soru! Aileleri uyardı

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınındaki silahlı saldırıda yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti.
Bakan Mustafa Çiftçi, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıda yaralanan öğrencileri Turgutlu Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.
Bir yaralı yakını, 15 yaşındaki bir çocuğun elinde tüfek bulunmasına ailelerin dikkat etmesi gerektiğini belirterek tepki gösterdi.
Bakan Çiftçi, tüfeklerin duvara asılmayıp aileler tarafından saklanması gerektiğini ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

"15 YAŞINDAKİ ÇOCUK TÜFEĞE NASIL ERİŞTİ?" SORUSU

Ziyaret sırasında bir yaralı yakını "Aileler dikkat etmeli. Kocaman bir tüfek 15 yaşında bir çocuğun elinde nasıl olabilir? Biz hepimiz anneyiz, olmaz yani." diyerek olaya dair tepkisini dile getirdi.

Manisa'daki saldırı sonrası Bakan Çiftçi'ye yaralı yakınından çarpıcı soru! Aileleri uyardı

"AİLE SAKLAYACAK, TÜFEĞİ ORADA TUTMAYACAK"

Bakan Çiftçi ailelere seslenerek "Aile saklayacak, duvara asıp da tüfeği orada tutmayacak." şeklinde cevap verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Manisa Turgutlu’da okulda silahlı saldırı: Olay yerinden ilk görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'daki okul saldırısı için ilk açıklama
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#manisa
#mustafa çiftçi
#Turgutlu
#İnci Üzmez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
#Turgutlu Devlet Hastanesi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.