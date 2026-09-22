İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıda yaralanan öğrencileri Turgutlu Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

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HABERİN ÖZETİ Manisa'daki saldırı sonrası Bakan Çiftçi'ye yaralı yakınından çarpıcı soru! Aileleri uyardı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınındaki silahlı saldırıda yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti. Bakan Mustafa Çiftçi, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıda yaralanan öğrencileri Turgutlu Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Bir yaralı yakını, 15 yaşındaki bir çocuğun elinde tüfek bulunmasına ailelerin dikkat etmesi gerektiğini belirterek tepki gösterdi. Bakan Çiftçi, tüfeklerin duvara asılmayıp aileler tarafından saklanması gerektiğini ifade etti.

"15 YAŞINDAKİ ÇOCUK TÜFEĞE NASIL ERİŞTİ?" SORUSU

Ziyaret sırasında bir yaralı yakını "Aileler dikkat etmeli. Kocaman bir tüfek 15 yaşında bir çocuğun elinde nasıl olabilir? Biz hepimiz anneyiz, olmaz yani." diyerek olaya dair tepkisini dile getirdi.

"AİLE SAKLAYACAK, TÜFEĞİ ORADA TUTMAYACAK"

Bakan Çiftçi ailelere seslenerek "Aile saklayacak, duvara asıp da tüfeği orada tutmayacak." şeklinde cevap verdi.