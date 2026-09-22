Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında son dakika: FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı tutuklandı

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İstanbul
2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında, eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı Silivri Adliyesi'nde ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle sevk edilmişti. Altaylı sevk edildiği mahkemede "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan tutuklandı.
Soruşturma kapsamında ‘şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınacak olan Enver Altaylı, tutuklu bulunduğu cezaevinden öğlen saatlerinde Silivri Adliyesi'ne getirildi.
İfade işlemleri tamamlanan FETÖ hükümlüsü eski MİT görevlisi Enver Altaylı, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında “Kasten öldürmeye azmettirme” suçundan dolayı tutuklamaya sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, şüpheli Enver Altaylı, 2021 yılında yargılandığı Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, ‘siyasi ve askeri casusluk' ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından toplamda 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.