Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında son dakika: FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı tutuklandı

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılındaki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne getirildi.

Altaylı, 2021 yılında Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'siyasi ve askeri casusluk' ile 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.