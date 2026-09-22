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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 13:50
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 17:33

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında son dakika: FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı tutuklandı

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, adliyede ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında son dakika: FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı tutuklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 13:50
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 17:33

2011 yılında 'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi 'nun şüpheli ölümüne ilişkin 'nca yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında, eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı Silivri Adliyesi'nde ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle sevk edilmişti. Altaylı sevk edildiği mahkemede "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan tutuklandı. 

HABERİN ÖZETİ

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında son dakika: FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı tutuklandı

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılındaki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne getirildi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmayı sürdürmektedir.
Enver Altaylı, soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla savcılıkta ifade verecektir.
Tutuklu bulunduğu cezaevinden Silivri Adliyesi'ne getirilen Altaylı'nın ifade işlemlerine ilerleyen saatlerde başlanması beklenmektedir.
Altaylı, 2021 yılında Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'siyasi ve askeri casusluk' ile 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında ‘şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınacak olan Enver Altaylı, tutuklu bulunduğu cezaevinden öğlen saatlerinde Silivri Adliyesi'ne getirildi.

“KASTEN ÖLDÜRMEYE AZMETTİRME” SUÇUNDAN TUTUKLANDI

İfade işlemleri tamamlanan FETÖ hükümlüsü eski MİT görevlisi Enver Altaylı, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında “Kasten öldürmeye azmettirme” suçundan dolayı tutuklamaya sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

23 YIL 4 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Öte yandan, şüpheli Enver Altaylı, 2021 yılında yargılandığı Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, ‘siyasi ve askeri casusluk' ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından toplamda 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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ETİKETLER
#Silivri Cezaevi
#Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı
#Enver Altaylı
#Kaşif Kozinoğlu
#Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi
#Gündem
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