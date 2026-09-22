Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen menfur saldırıya ilişkin, "Bu müessif hadise, ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz, gereken tüm tedbirleri almaktadır." ifadelerini kullandı.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'daki okul saldırısı için ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen saldırıya ilişkin soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ve emniyet birimlerinin gereken tedbirleri aldığını belirtti. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir olay meydana gelmiştir. Olayda 11 evlad yaralanmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralananlara, etkilenenlere, ailelerine, öğretmenlerine ve eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. Bu müessif hadise, ilgili birimlerce titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimleri gereken tüm tedbirleri almaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bu sabah Manisa'mızın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda yaralanan 11 evladımıza, bu elim hadiseden etkilenen tüm yavrularımıza, ailelerine, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu müessif hadise, ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz, gereken tüm tedbirleri almaktadır. Milletimize geçmiş olsun."

https://x.com/RTErdogan/status/2102418026519740618?s=20