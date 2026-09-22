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Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 18:32
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 20:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'daki okul saldırısı için ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıya ilişkin geçmiş olsun mesajını paylaştı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'daki okul saldırısı için ilk açıklama
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 18:32
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 20:44

Cumhurbaşkanı , 'nın ilçesinde meydana gelen menfur saldırıya ilişkin, "Bu müessif hadise, ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz, gereken tüm tedbirleri almaktadır." ifadelerini kullandı.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'daki okul saldırısı için ilk açıklama

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen saldırıya ilişkin soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ve emniyet birimlerinin gereken tedbirleri aldığını belirtti.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir olay meydana gelmiştir.
Olayda 11 evlad yaralanmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralananlara, etkilenenlere, ailelerine, öğretmenlerine ve eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerini iletmiştir.
Bu müessif hadise, ilgili birimlerce titizlikle soruşturulmaktadır.
Emniyet birimleri gereken tüm tedbirleri almaktadır.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bu sabah Manisa'mızın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda yaralanan 11 evladımıza, bu elim hadiseden etkilenen tüm yavrularımıza, ailelerine, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu müessif hadise, ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz, gereken tüm tedbirleri almaktadır. Milletimize geçmiş olsun."

https://x.com/RTErdogan/status/2102418026519740618?s=20

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#sosyal medya
#manisa
#Recep Tayyip Erdoğan
#Turgutlu
#Emniyet Birimleri
#Gündem
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