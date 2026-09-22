Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getiren BM'nin 81. Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli katılım haftası başladı. Ev sahibi ABD'nin Başkanı Donald Trump, dünya liderlerine hitap etmeden önce gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

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HABERİN ÖZETİ ABD Başkanı Donald Trump'tan BMGK'da önemli açıklamalar: "Dünyanın en güçlüsüyüz" ABD Başkanı Donald Trump, BM 81. Genel Kurulu kapsamında gazetecilere ve dünya liderlerine hitap ederek sınır güvenliği, İran, Rusya-Ukrayna savaşı, petrol anlaşmaları ve yapay zeka konularında açıklamalarda bulundu. Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada CNN'in kendisini haber yapmasına tepki gösterdi ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e 'Savaşı bitir' çağrısında bulundu. ABD sınırının Amerikan tarihinin en güvenli seviyesinde olduğunu belirterek, son 16 ayda ülkeye sıfır yasadışı göçmen kabul edildiğini söyledi. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğini ifade ederek, tüm ulusları İran'a ekonomik izolasyon uygulamaya davet etti. Gazze Barış Kurulu'na Türkiye, Fas, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Pakistan ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin milyarlarca dolar katkı sağladığını belirtti. Venezuela ile tarihin en büyük petrol anlaşmasının yapıldığını ve dünyadaki petrolün yüzde 60'ına sahip olduklarını ifade etti. Yapay zekanın 'süper zeka' olarak adlandırılması gerektiğini belirterek ABD'nin bu alanda Çin'in çok önünde olduğunu söyledi.

CNN'E TEPKİ

ABD merkezli 3 yayın kuruluşuyla gerginlik yaşayan Trump, CNN'in orada olması hakkında, ''CNN'in burada benimle ilgili haber yapmasına şaşırdım. Burada olmamanız gerekirdi. Beni haber yapmayacağınızı söylemiştiniz. Beni haber yapmamanız gerekirdi" dedi.

TRUMP'TAN PUTİN'E MESAJ

Ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenen Trump, ''Savaşı bitir'' ifadelerini kullandı.

''DÜNYANIN EN GÜÇLÜSÜYÜZ''

Gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından BMGK'da liderlere hitap için salona giriş yapan ABD liderinin konuşmasından öne çıkan başlıklar ise şu şekilde:

''Ülkemiz, ekonomimiz ve ordumuz dünyanın en güçlüsü. Ben göreve gelmeden önce dünyanın en kötü ve en tehlikeli sınırına sahiptik, şimdi ise Amerikan tarihinin en güvenli sınırına sahibiz. Davet edilmedikçe, izin alınmadıkça kimse giremiyor. Son 16 ayda Amerika Birleşik Devletleri'ne sıfır yasadışı göçmen kabul edildi. Ve bu, çok yetenekli insanlar tarafından yapıldı. Trump yönetimi tarafından yapılmadı. Sıfır.''

''BAŞKALARI KONUŞURKEN BEN HAREKETE GEÇTİM''

'''Sorunların kangrenleşmesine izin vermeye inanmıyorum. Sadece çözülmesi daha da zorlaşır. Bu yüzden başkaları konuşurken ben harekete geçtim; başkaları barıştan bahsederken ben barış sağladım. Başkaları tehditleri görmezden gelirken ben onlarla yüzleştim. Başkaları cesaretten bahsederken Amerika cesaret gösterdi.''

''İRAN NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLMAYACAK''

''Fanatik İran rejimi 51 yıldır kan dökerek ve toplu katliamlar yaparak, tüm Orta Doğu'ya ve ötesine ölüm, katliam ve kaos yaydı. Siyasi arenaya girdiğim ilk günden beri kararlı oldum. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğim.''

"TÜM ULUSLARI İRAN'I EKONOMİK İZOLASYON UYGULAMAYA ÇAĞIRIYORUM"

"İran bir zamanlar olduğu gibi artık Orta Doğu’nun zorbası değil. Tüm ulusları, İran’ın ticari gemilere yönelik saldırılarını durdurana, nükleer emellerinden vazgeçene ve teröre verdiği desteği kesene kadar bize katılıp İran’ın tam ekonomik izolasyonunu uygulamaya koymaya çağırıyorum"

"GAZZE BARIŞ KURULU'NA KATKI İÇİN MİNNETTARIZ"

"Gazze Barış Kurulu’na üye ülkelerin yardım çalışmalarına sağladığı milyarlarca dolar katkı için minnettarız. Bu paralar doğrudan Gazze’nin yeniden imar ve yardım çalışmalarına gidiyor. Fas, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye ve daha birçok ülke katkıda bulundu. Bu ülkeler son derece cömert davrandı"

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI

"Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarıyla da görüşüyoruz. 25 bin genç ölüyor. Gerçekten çok fazla. Artık savaş alanının fotoğraflarına bakmak istemiyorum."

"DÜNYADAKİ PETROLÜN YÜZDE 60'INA SAHİBİZ"

"Şu anda Venezuela'nın geleceği çok daha parlak Venezuela halkı için. Ayrıca bu operasyondan hemen sonra tarihin en büyük petrol anlaşmasını yaptık ve milyarlarca varil petrol çıkartmaya başladık. Bütün dünyada petrol fiyatları, enerji fiyatları yükseliyor şu anda ancak biz bunu düşürmek için adım atmaya devam ediyoruz. Bu petrol şirketleri Venezuela'ya giriyor ve inanılmaz miktarda petrol çıkarma hızındalar. Şu anda dünyada Venezuela ile birlikte dünyadaki petrolün yüzde 60'ına sahibiz. Yani bu tarihin en büyük anlaşması."

"YAPAY ZEKADA KİM GALİP GELİRSE O KAZANIR"

"Yapay zekanın süper zeka olarak adlandırılmasını istiyorum. Bu yapay yalan değil. Daha doğru terim kullanılmalı. Süper zeka diyeceğiz yapay zeka demeyeceğiz. Yapay zekada kim galip gelirse o kazanır. Şu an Çin'in çok önündeyiz. Buradaki gelişimimizi kesinlikle yavaşlatmayacağım. Biz yalnızca yapay zekayı teşvik edeceğiz. ABD şu an süper zeka konusunda çok ileride.