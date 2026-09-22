Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Zirvesi'nde Gazze soykırımını haykırırken İsrail temsilcileri salondan koşar adımlarla ayrıldı

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na 16'ncı kez katılarak rekor kıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının merkezine Gazze'deki insani dramı ve İsrail'in devlet terörünü koydu.

Erdoğan’ın İsrail hükümetinin Gazze'de uyguladığı soykırımı ve katliamları sert ifadelerle eleştirdiği dakikalarda Genel Kurul salonunda ilginç anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri karşısında dayanamayan İsrail'in BM temsilcileri, koltuğunu terk ederek salondan koşar adımlarla ayrıldı.

ERDOĞAN'DAN BM KÜRSÜSÜNDE İSRAİL'E SERT SÖZLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşanan vahşete dünya kamuoyunun ve uluslararası kuruluşların sessiz kalmasını sert bir dille eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır. Karşımızda öldürmeye doyamayan, soykırımcı bir zihniyet var. Yüreğinde insanlık, merhamet ve vicdan olan hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz."

İsrail temsilcisinin salondan kaçış anları kameralarına yansırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan mazlumların sesi olmaya ve hakikati BM kürsüsünden haykırmaya devam edeceğini vurguladı.