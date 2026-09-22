Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 20:08
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 20:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Zirvesi'nde Gazze soykırımını haykırırken İsrail temsilcileri salondan koşar adımlarla ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM 81. Genel Kurulu’ndaki tarihi konuşmasında dikkat çeken anlar yaşandı. Erdoğan'ın Gazze'de yaşanan katliamı sert sözlerle eleştirdiği sırada, gerçekleri hazmedemeyen İsrail’in BM temsilcisi Genel Kurul salonunu terk etti. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 20:08
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 20:08

ABD'nin New York kentinde düzenlenen (BM) 81. Genel Kurulu'na 16'ncı kez katılarak rekor kıran Cumhurbaşkanı , konuşmasının merkezine 'deki insani dramı ve 'in devlet terörünü koydu.

Erdoğan’ın İsrail hükümetinin Gazze'de uyguladığı soykırımı ve katliamları sert ifadelerle eleştirdiği dakikalarda Genel Kurul salonunda ilginç anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri karşısında dayanamayan İsrail'in BM temsilcileri, koltuğunu terk ederek salondan koşar adımlarla ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Zirvesi'nde Gazze soykırımını haykırırken İsrail temsilcileri salondan koşar adımlarla ayrıldı

ERDOĞAN'DAN BM KÜRSÜSÜNDE İSRAİL'E SERT SÖZLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşanan vahşete dünya kamuoyunun ve uluslararası kuruluşların sessiz kalmasını sert bir dille eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır. Karşımızda öldürmeye doyamayan, soykırımcı bir zihniyet var. Yüreğinde insanlık, merhamet ve vicdan olan hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Zirvesi'nde Gazze soykırımını haykırırken İsrail temsilcileri salondan koşar adımlarla ayrıldı

İsrail temsilcisinin salondan kaçış anları kameralarına yansırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan mazlumların sesi olmaya ve hakikati BM kürsüsünden haykırmaya devam edeceğini vurguladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünya 5’ten büyüktür ne demek, hangi ülkeler? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM sözünün anlamı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BM’ye çağrı: 'Veto hakkı kaldırılmalı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM 81. Genel Kurulu'nda dünya liderlerine seslendi: "Gazze çağımızın en utanç verici temerküz kampıdır"
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#gazze
#israil
#Recep Tayyip Erdoğan
#birleşmiş milletler
#bm genel kurulu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.