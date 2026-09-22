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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 21:01
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 21:38

Kozinoğlu soruşturmasında Enver Altaylı'dan tehdit! Savcıya sözleri sonrası tansiyon yükseldi

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklama kararı verilen Enver Altaylı'nın ifadesi sırasında savcıya "Kendine dikkat et, hesaplaşacağız" sözleriyle tehditte bulunduğu ortaya çıktı. Altaylı'nın sözleri sonrası tehdit suçundan soruşturma başlatıldı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 21:01
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 21:38

, eski görevlisi ’nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski istihbaratçı ve hükümlüsü Enver Altaylı’nın savcıya "Kendine dikkat et daha gençsin. Sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız" şeklindeki sözleri hakkında resen soruşturma başlattı.

HABERİN ÖZETİ

Kozinoğlu soruşturmasında Enver Altaylı'dan tehdit! Savcıya sözleri sonrası tansiyon yükseldi

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklanan eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın savcıya yönelik tehditkar sözleri üzerine resen soruşturma başlattı.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturma yürütülüyor.
Soruşturma kapsamında eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı tutuklandı.
Altaylı'nın, savcıya "Kendine dikkat et daha gençsin. Sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız" şeklinde sözler söylediği belirtildi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı'nın bu sözleri üzerine kamu görevlisine karşı tehdit suçundan resen soruşturma başlattı.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

"KENDİNE DİKKAT ET, GENÇSİN HESAPLAŞACAĞIZ"

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanan eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı’nın sözlerine yönelik resen soruşturma başlattı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca maktul Kaşif Kozinoğlu isimli şahsın kasten öldürülmesi sebebiyle yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Enver Altaylı hakkında, ifade esnasında soruşturmayı yürütmeye yetkili cumhuriyet başsavcı vekiline yönelik olarak, 'Kendine dikkat et, daha gençsin. Sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız" şeklinde söylemlerde bulunması sebebiyle kamu görevlisine karşı tehdit suçundan dolayı resen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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#mit
#fetö
#Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı
#Enver Altaylı
#Kaşif Kozinoğlu
#Gündem
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