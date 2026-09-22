Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı’nın savcıya "Kendine dikkat et daha gençsin. Sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız" şeklindeki sözleri hakkında resen soruşturma başlattı.

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HABERİN ÖZETİ Kozinoğlu soruşturmasında Enver Altaylı'dan tehdit! Savcıya sözleri sonrası tansiyon yükseldi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklanan eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın savcıya yönelik tehditkar sözleri üzerine resen soruşturma başlattı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturma yürütülüyor. Soruşturma kapsamında eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı tutuklandı. Altaylı'nın, savcıya "Kendine dikkat et daha gençsin. Sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız" şeklinde sözler söylediği belirtildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı'nın bu sözleri üzerine kamu görevlisine karşı tehdit suçundan resen soruşturma başlattı.

"KENDİNE DİKKAT ET, GENÇSİN HESAPLAŞACAĞIZ"

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanan eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı’nın sözlerine yönelik resen soruşturma başlattı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca maktul Kaşif Kozinoğlu isimli şahsın kasten öldürülmesi sebebiyle yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Enver Altaylı hakkında, ifade esnasında soruşturmayı yürütmeye yetkili cumhuriyet başsavcı vekiline yönelik olarak, 'Kendine dikkat et, daha gençsin. Sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız" şeklinde söylemlerde bulunması sebebiyle kamu görevlisine karşı tehdit suçundan dolayı resen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.