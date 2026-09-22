Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçının heyecanı yaşandı. Dev maçta 2025-2026 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Tarfin ile ikincisi Beşiktaş, İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Kritik karşılaşmada Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsü görev yaptı.

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HABERİN ÖZETİ Dev derbide kazanan Fenerbahçe Tarfin! Sarı-lacivertiller, Beşiktaş'ı 72-59 mağlup etti 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek şampiyon oldu. Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş'ı 72-59'luk skorla yenerek kupayı 9. kez kazandı. Maç, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı. Mücadelenin hakem üçlüsü Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil'den oluştu. Fenerbahçe Tarfin, kupadaki ilk şampiyonluğunu 1990'da elde etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, maçı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte izledi.

Derbide basketbolseverler, tribünleri büyük ölçüde doldurdu. Karşılaşma öncesinde tezahüratlarla takımlarına destekte bulunan taraftarlar, salonda renkli görüntüler oluşturdu. İki takımın oyuncuları, ısınmak için parkeye çıktıklarında taraftarların yoğun desteğiyle karşılandı. Taraftarlar, tezahüratlar ve marşlar eşliğinde takımlarına destekte bulundu.

Fenerbahçe, derbiye Horton-Tucker, Shields, Forrest, Key ve Sertaç Şanlı ilk 5'iyle başladı. Beşiktaş ise Dotson, Wilbekin, Jeffries, Omoruyi ve Zizic 5'iyle sahada yer aldı.

Karşılıklı basketlere sahne olan maçın ilk 5 dakikası 8-8 beraberlikle geçildi. Üst üste hücumlardan skor üretemeden dönen Beşiktaş karşısında 11-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Tarfin, bitime 56 saniye kala farkı çift hanelere çıkardı ve durm 19-8 oldu. Sarı-lacivertliler, ikinci bölümünde büyük üstünlük kurduğu bu periyodu 21-10 önde tamamladı.

Fenerbahçe Tarfin, ikinci çeyrekte üstün oyununu Baldwin'in etkili performansıyla sürdürdü. Beşiktaş ise bu periyotta özellikle dış atışlardan isabet bulmakta zorlandı. Fenerbahçe Tarfin, çeyreğin bitimine 53 saniye kala Key'in turnikeden bulduğu basketle farkı 19 sayıya kadar çıkardı ve soyunma odasına 46-27 üstün gitti.

Mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan Beşiktaş, 22. dakikada Zizic'in turnikesiyle 5-0'lık seri yakaladı ve durum 46-32 oldu. Hücumda daha etkili olmaya başlayan siyah-beyazlılar, bu çeyrekte özellikle boyalı alandan sayılar buldu. Karşılaşmanın üçüncü periyodu, Fenerbahçe Tarfin'in 58-46 üstünlüğüyle sona erdi.

Son çeyrekte tempoyu iyice artıran Beşiktaş, 32. dakikada Metecan Birsen'in serbest atıştan bulduğu basketle farkı 8 sayıya kadar indirdi ve durum 60-52'ye geldi. Sonrasında toparlanan Fenerbahçe Tarfin, 34. dakikada Baldwin'in serbest atış çizgisinden bulduğu basketle 6-0'lık seri yakaladı ve skor 66-52 oldu. Maçın son 5 dakikasında iki takım da skor üretmekte zorlandı. Karşılaşmanın devamında oyun üstünlüğünü bırakmayan Fenerbahçe Tarfin, mücadeleden 72-59 galip ayrılarak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon oldu.

FENERBAHÇE, 9. KEZ MUTLU SONA ULAŞTI

Dev maçta Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 9. kez müzesine götürdü.

Fenerbahçe, kupadaki ilk şampiyonluğunu 1990 yılında Galatasaray'ı 95-86 yenerek elde etti. 1991 ve 1994'te de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olan sarı-lacivertliler, ardından uzun bir süre organizasyonda yer alamadı. 2007'de Anadolu Efes'i 79-77 yenerek 13 yıl sonra yeniden şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin, 2013, 2016, 2017 ve 2025'te de kupayı kazanmıştı. Sarı-lacivertli takım, kupada 11 kez ise ikinci oldu.

Anadolu Efes, 14 şampiyonlukla Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor.

SARI-LACİVERTLİLER KUPASINI ALDI

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş karşılaşmasının ardından kupa seremonisi düzenlendi. Törende ilk olarak Beşiktaş'a ikincilik ödülü ve siyah-beyazlı oyunculara madalyaları takdim edildi.

Ardından Fenerbahçe Tarfin'de basketbolcular, şampiyonluk madalyalarını aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, kupayı kaptan Melih Mahmutoğlu'na verdi. Kaptan Melih'in kupayı havaya kaldırmasının ardından büyük sevinç yaşandı. Sarı-lacivertli oyuncular, Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutladı.

MVP SHAVON SHIELDS OLDU

39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda En Değerli Oyuncu (MVP) ödülüne, Fenerbahçe'den Shavon Shields layık görüldü.7

JASIKEVICIUS, FENERBAHÇE'DE 9. KUPASINI KAZANDI

Sarunas Jasikevicius, başantrenör olarak Fenerbahçe Tarfin'de 9. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Litvanyalı başantrenör, 2023-2024 sezonundan bu yana görev yaptığı sarı-lacivertli takımda 1 Basketbol Avrupa Ligi, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3'er Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları elde etti.

BEŞİKTAŞ, 3. KEZ KUPAYI KAZANAMADI

Beşiktaş, 4. kez mücadele ettiği Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 3. defa şampiyonluğa ulaşamadı.

Organizasyonda 2012'de Anadolu Efes'i 77-75 yenerek ilk ve tek şampiyonluğunu kazanan Beşiktaş, 1987'de Karşıyaka'ya, 2025 ve 2026'da ise Fenerbahçe'ye mağlup olarak ikincilikle yetindi.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK MAÇI İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını salonda takip etti. Bakan Bak, derbiyi Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile izledi.

Mücadeleyi Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, iki kulübün yönetim kurulu üyeleri, A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Fenerbahçe'nin eski başantrenörü Bogdan Tanjevic ile basketbol camiasından birçok isim de yerinde takip etti.