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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 18:28
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 18:28

Türkiye-İtalya maçıyla ilgili yeni gelişme! TFF'den açıklama geldi

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında 28 Eylül Pazarrtesi günü Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye-İtalya mücadelesinin öncelikli bilet satışlarının, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladığını duyurdu.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Türkiye-İtalya maçıyla ilgili yeni gelişme! TFF'den açıklama geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 18:28
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 18:28

'nde 2026-2027 sezonu heyecanı yaşanıyor. Uluslar Ligi'nde A Ligi'nde mücadele edecek , A Ligi 1. Grup'ta ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te 'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye-İtalya maçıyla ilgili yeni gelişme! TFF'den açıklama geldi

Türkiye-İtalya maçına kısa bir süre kala Türkiye Federasyonundan () önemli bir açıklama geldi. TFF, kritik mücadelenin öncelikli bilet satışlarının, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladığını duyurdu.

Türkiye-İtalya maçıyla ilgili yeni gelişme! TFF'den açıklama geldi

TFF'nin açıklamasına göre müsabakanın bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek. Mücadelenin genel bilet satışları ise yarın saat 17.00'de başlayacak.

Biletler www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasından satın alınabilecek. Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları ise www.passotaraftar.com.tr adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek.

Türkiye-İtalya karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Batı Alt Orta Bloklar: 3 bin lira
Doğu Alt Orta Bloklar: 2 bin 750 lira
Batı Alt Köşe Bloklar: 2 bin 500 lira
Doğu Alt Köşe Bloklar: 2 bin 500 lira
Doğu Üst Orta Bloklar: 2 bin 250 lira
Batı Üst Köşe Bloklar: 2 bin lira
Doğu Üst Köşe Bloklar: 2 bin lira
Kuzey Kale Arkası: 1000 lira
Güney Kale Arkası: 1000 lira

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#bursa
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