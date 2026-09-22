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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 00:26
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 00:26

Fenerbahçe eski oyuncusunu kadrosuna kattı! Sarı-lacivertliler transferi resmen duyurdu

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Tarfin'de sıcak bir gelişme yaşandı. Ligin başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler, 2023-2024 sezonunda da formasını giyen 36 yaşındaki basketbolcu Yvonne Anderson'u kadrosuna kattığını bildirdi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Fenerbahçe eski oyuncusunu kadrosuna kattı! Sarı-lacivertliler transferi resmen duyurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 00:26
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 00:26

'nde yeni sezonun başlamasına sayılı günler kaldı. 26-27 Eylül tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak yeni sezon öncesinde takımların transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

Geçtiğimiz sezon hem 'de hem Türkiye Ligi'nde hem Türkiye Kupası'nda hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyonluk yaşayan ve tarihi bir başarıya imza atan Fenerbahçe Tarfin'de yeni sezon kadro planlaması kapsamında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Başantrenörlük görevine Ahmet Çakı'yı getiren Fenerbahçe Tarfin'de Alperi Onar, Olcay Çakır Turgut, Julie Allemand, Tuana Ayşegül Vural ve Emma Meesseman ile sözleşme yenilenmişti.

Transfer çalışmalarında vites artıran Fenerbahçe Tarfin; Zeynep Şevval Gül, Manolya Kurtulmuş, Luisa Geiselsöder, Lauren Betts, Tima Pouye, Nell Angloma, Leila Lacan ve Laura Juskaite'yi renklerine bağladığını bildirmişti.

FENERBAHÇE 9. TRANSFERİNİ DUYURDU

Sezonun başlamasına kısa bir süre kala Fenerbahçe Tarfin, bir transferi daha resmen duyurdu. Sarı-lacivertliler, 2023-2024 sezonunda da formasını giyen 36 yaşındaki Sırp oyun kurucu Yvonne Anderson'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe eski oyuncusunu kadrosuna kattı! Sarı-lacivertliler transferi resmen duyurdu

Fenerbahçe'den transfere ilişkin yapılan duyuruda, "Yvonne Anderson Yeniden Fenerbahçe Tarfin'de! Fenerbahçe Tarfin Kadın Takımımız, 2023-24 sezonunda formamızı başarıyla terleten tecrübeli oyun kurucu Yvonne Anderson (1990 - 1.75) ile anlaşmaya varmıştır" ifadelerine yer verildi.

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ETİKETLER
#Basketbol
#euroleague
#Ahmet Çakı
#Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
#Fenerbahçe Tarfin
#Yvonne Anderson
#Spor
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