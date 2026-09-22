Fenerbahçe eski oyuncusunu kadrosuna kattı! Sarı-lacivertliler transferi resmen duyurdu

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun başlamasına sayılı günler kaldı. 26-27 Eylül tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak yeni sezon öncesinde takımların transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

Geçtiğimiz sezon hem EuroLeague'de hem Türkiye Ligi'nde hem Türkiye Kupası'nda hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyonluk yaşayan ve tarihi bir başarıya imza atan Fenerbahçe Tarfin'de yeni sezon kadro planlaması kapsamında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Başantrenörlük görevine Ahmet Çakı'yı getiren Fenerbahçe Tarfin'de Alperi Onar, Olcay Çakır Turgut, Julie Allemand, Tuana Ayşegül Vural ve Emma Meesseman ile sözleşme yenilenmişti.

Transfer çalışmalarında vites artıran Fenerbahçe Tarfin; Zeynep Şevval Gül, Manolya Kurtulmuş, Luisa Geiselsöder, Lauren Betts, Tima Pouye, Nell Angloma, Leila Lacan ve Laura Juskaite'yi renklerine bağladığını bildirmişti.

FENERBAHÇE 9. TRANSFERİNİ DUYURDU

Sezonun başlamasına kısa bir süre kala Fenerbahçe Tarfin, bir transferi daha resmen duyurdu. Sarı-lacivertliler, 2023-2024 sezonunda da formasını giyen 36 yaşındaki Sırp oyun kurucu Yvonne Anderson'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe'den transfere ilişkin yapılan duyuruda, "Yvonne Anderson Yeniden Fenerbahçe Tarfin'de! Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımımız, 2023-24 sezonunda formamızı başarıyla terleten tecrübeli oyun kurucu Yvonne Anderson (1990 - 1.75) ile anlaşmaya varmıştır" ifadelerine yer verildi.