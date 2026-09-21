A Milli Takım, Fransa maçı hazırlıklarına başladı! 5 oyuncu antrenmanda yer almadı

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı başlıyor. Organizasyonda A Ligi'nde bulunan A Milli Takım, 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, grubundaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek.

Cuma günü Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanarak ilk antrenmanını teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirdi. Çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı.

Çalışmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Dün liglerinde maçları olan futbolcular, yenilenme idmanının ardından sahada yürüyüş yaparken, diğer futbolcular düz koşu sonrası istasyon çalışması gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı bölümü taktik antrenmanla tamamlandı.

Milliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

5 OYUNCU ANTRENMANDA YER ALMADI

A Milli Takım'da ayak parmağında sakatlığı bulunan ve ağrıları artan Orkun Kökçü, hafif sakatlıkları olan Deniz Gül, Yunus Akgün ve kaleci Muhammed Şengezer ile seyahat programı nedeniyle Demir Ege Tıknaz idmanda yer almadı.