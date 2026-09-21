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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 18:08
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 18:08

Galatasaray'da Sallai şoku! Macar futbolcuyla ilgili açıklama geldi

Galatasaray'ın 29 yaşındaki oyuncusu Roland Sallai, sakatlığı nedeniyle Macaristan Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldı. Sallai, Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor ile oynadığı mücadelenin 74. dakikasında oyundan çıkarak yerini Kazımcan Karataş'a bırakmıştı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Galatasaray'da Sallai şoku! Macar futbolcuyla ilgili açıklama geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 18:08
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 18:08

Avrupa futbolunda nedeniyle liglere milli ara verilirken ekiplerinden 'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılıların 29 yaşındaki Macar futbolcusu , sakatlığı nedeniyle Macaristan Milli Takımı'nın 25 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldı. Macaristan Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Roland Sallai, sakatlıkları nedeniyle A Milli Erkek Takımı kadrosuna katılamayacak." denildi.

Galatasaray'da Sallai şoku! Macar futbolcuyla ilgili açıklama geldi

Sallai, Macaristan'ın 25 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Ukrayna, Kuzey İrlanda ve Gürcistan ile karşı karşıya geleceği maçlarda forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Sallai şoku! Macar futbolcuyla ilgili açıklama geldi

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Sallai, mücadelenin 74. dakikasında yerini Kazımcan Karataş'a bırakmıştı.

Galatasaray'da Sallai şoku! Macar futbolcuyla ilgili açıklama geldi

Roland Sallai, milli takım formasıyla şimdiye kadar 67 maçta görev yaptı ve 15 gol kaydetti.

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#galatasaray
#Futbol
#trendyol süper lig
#UEFA Uluslar Ligi
#roland sallai
#Macaristan Milli Takımı
#Spor
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