Galatasaray'da Sallai şoku! Macar futbolcuyla ilgili açıklama geldi

Avrupa futbolunda UEFA Uluslar Ligi nedeniyle liglere milli ara verilirken Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılıların 29 yaşındaki Macar futbolcusu Roland Sallai, sakatlığı nedeniyle Macaristan Milli Takımı'nın 25 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldı. Macaristan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Roland Sallai, sakatlıkları nedeniyle A Milli Erkek Takımı kadrosuna katılamayacak." denildi.

Sallai, Macaristan'ın 25 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Ukrayna, Kuzey İrlanda ve Gürcistan ile karşı karşıya geleceği maçlarda forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Sallai, mücadelenin 74. dakikasında yerini Kazımcan Karataş'a bırakmıştı.

Roland Sallai, milli takım formasıyla şimdiye kadar 67 maçta görev yaptı ve 15 gol kaydetti.