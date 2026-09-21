Mohamed Salah'a şok ceza! Trabzonspor'un Mısırlı yıldızına kötü haber

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Mohamed Salah ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sezon başında 9 sezon formasını giydiği Liverpool'dan ayrılarak Karadeniz ekibine transfer olan Salah, Trabzonspor'da 8 maçta 7 gol atarken 2 asist yapmayı başardı.

Sezona yüksek form grafiğiyle giriş yapan Salah'a, aracının hız sınırına uymadığı gerekçesiyle İngiltere'de 6 ay trafikten men cezası verildi.

Salah'a ait araç, mart ayında Cheshire bölgesinde hız sınırı saatte 48 kilometre olan bir yolda 58 kilometre hızla giderken kameralara yakalandı. Direksiyonda kimin olduğuna dair bilgi vermeyen 34 yaşındaki futbolcu, Cheshire polisi tarafından açılan davada, suçlamaya ilişkin bir savunmada da bulunmadı. Warrington Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Salah'a 6 ay araç kullanma yasağı ve 1044 sterlin para cezası verildi.