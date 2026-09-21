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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 19:18
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 19:18

Dünyaca ünlü futbolcudan çarpıcı itiraf! Sahte koronavirüs sertifikası aldığını açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland'de forma giyen 33 yaşındaki İsviçre Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Granit Xhaka'dan futbolseverleri şoke eden bir itiraf geldi. Xhaka, hakkında sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığı şüphesiyle adli soruşturma başlatılmasının ardından sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığını kabul etti.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Dünyaca ünlü futbolcudan çarpıcı itiraf! Sahte koronavirüs sertifikası aldığını açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 19:18
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 19:18

Geçtiğimiz yıllarda dünyayı kasıp kavuran ve futbolu da derinden etkileyen salgınıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. ekiplerinden 'de forma giyen İsviçre Milli Takımı'nın kaptanı Granit Xhaka hakkında sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığı şüphesiyle adli soruşturma başlatıldı. İsviçreli futbolcunun aşı olmadan doktorundan sertifika aldığı ve doktorunun da sahte sertifika düzenlemekten dolayı soruşturma altında bulunduğu belirtildi. Futbolcunun, Arsenal'de forma giydiği 2022 yılının ocak ve kasım aylarında aşılandığına dair sertifika aldığı bildirildi.

Dünyaca ünlü futbolcudan çarpıcı itiraf! Sahte koronavirüs sertifikası aldığını açıkladı

XHAKA'DAN İTİRAF GELDİ

Hakkında sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığı şüphesiyle adli soruşturma başlatılan Granit Xhaka'dan önemli bir açıklama geldi. Xhaka, sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığını kabul etti.

Dünyaca ünlü futbolcudan çarpıcı itiraf! Sahte koronavirüs sertifikası aldığını açıkladı

Xhaka, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerde geçmişimden bir konuyla ilgili çok şey yazıldı. Bununla ilgili olarak şahsen açıklama yapmak istiyorum. Covid-19 aşısıyla bağlantılı olarak o dönemde kişisel olarak büyük bir kararsızlık yaşıyor ve ciddi endişeler taşıyordum. Aşıya karşı derin bir güvensizlik hissediyor, korku ve belirsizlik içinde hareket ediyordum." ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki oyuncu, "Bu yoğun duygusal durum içinde, açıkta kalan sorularımı öngörülen yollardan çözmek yerine bir aşı belgesi, aşı onayı satın aldım. Bugün bunun doğru bir yol olmadığını açıkça görüyorum. Bir hataydı. Bunun için üzgünüm. Bu kararın sorumluluğunu üstleniyorum, olayın aydınlatılması sürecine dahil oluyor ve yetkili makamlarla tam anlamıyla işbirliği yapıyorum." bilgisini verdi.

Dünyaca ünlü futbolcudan çarpıcı itiraf! Sahte koronavirüs sertifikası aldığını açıkladı

Granit Xhaka, hakkında sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığı şüphesiyle adli soruşturma başlatıldıktan sonra İsviçre'nin UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarılmıştı.

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ETİKETLER
#koronavirüs
#Futbol
#premier lig
#granit xhaka
#sunderland
#İsviçre Milli Futbol Takımı
#Spor
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