Dünyaca ünlü futbolcudan çarpıcı itiraf! Sahte koronavirüs sertifikası aldığını açıkladı

Geçtiğimiz yıllarda dünyayı kasıp kavuran ve futbolu da derinden etkileyen koronavirüs salgınıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Premier Lig ekiplerinden Sunderland'de forma giyen İsviçre Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Granit Xhaka hakkında sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığı şüphesiyle adli soruşturma başlatıldı. İsviçreli futbolcunun aşı olmadan doktorundan sertifika aldığı ve doktorunun da sahte sertifika düzenlemekten dolayı soruşturma altında bulunduğu belirtildi. Futbolcunun, Arsenal'de forma giydiği 2022 yılının ocak ve kasım aylarında aşılandığına dair sertifika aldığı bildirildi.

XHAKA'DAN İTİRAF GELDİ

Hakkında sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığı şüphesiyle adli soruşturma başlatılan Granit Xhaka'dan önemli bir açıklama geldi. Xhaka, sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığını kabul etti.

Xhaka, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerde geçmişimden bir konuyla ilgili çok şey yazıldı. Bununla ilgili olarak şahsen açıklama yapmak istiyorum. Covid-19 aşısıyla bağlantılı olarak o dönemde kişisel olarak büyük bir kararsızlık yaşıyor ve ciddi endişeler taşıyordum. Aşıya karşı derin bir güvensizlik hissediyor, korku ve belirsizlik içinde hareket ediyordum." ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki oyuncu, "Bu yoğun duygusal durum içinde, açıkta kalan sorularımı öngörülen yollardan çözmek yerine bir aşı belgesi, aşı onayı satın aldım. Bugün bunun doğru bir yol olmadığını açıkça görüyorum. Bir hataydı. Bunun için üzgünüm. Bu kararın sorumluluğunu üstleniyorum, olayın aydınlatılması sürecine dahil oluyor ve yetkili makamlarla tam anlamıyla işbirliği yapıyorum." bilgisini verdi.

Granit Xhaka, hakkında sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığı şüphesiyle adli soruşturma başlatıldıktan sonra İsviçre'nin UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarılmıştı.