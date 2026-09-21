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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 18:32
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 18:32

Fenerbahçe'ye Mert Müldür'den kötü haber! Aylarca forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de 27 yaşındaki milli futbolcu Mert Müldür ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, tecrübeli oyuncunun sol diz menisküs yırtığı nedeniyle operasyon geçirdiği duyurdu. Öte yandan Mert Müldür'ün ne zaman sahalara döneceği de belli oldu.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Fenerbahçe'ye Mert Müldür'den kötü haber! Aylarca forma giyemeyecek
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 18:32
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 18:32

'de 6. hafta maçları sona ererken takımlar UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle verilen milli araya girdi. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde sahasında 'u ağırlayan , karşılaşmadan 8-0'lık skorla galip ayrılmıştı.

Fenerbahçe'de 8-0'lık Eyüpspor galibiyetinin sevinci yaşanırken milli futbolcu Mert Müldür'den kötü haber geldi. 27 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertlilerin cuma günü gerçekleştirdiği antrenmanda dizine aldığı darbe sonucu sakatlanmıştı. Fenerbahçe, yapılan MR görüntülemesinde Mert Müldür'ün menisküsünde yırtık tespit edildiğini açıklamıştı.

Fenerbahçe'ye Mert Müldür'den kötü haber! Aylarca forma giyemeyecek

MERT MÜLDÜR OPERASYON GEÇİRDİ

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, menisküs yırtığı nedeniyle operasyon geçirdi.

Fenerbahçe'ye Mert Müldür'den kötü haber! Aylarca forma giyemeyecek

Müldür'ün sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulunan sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle ’da başarılı bir artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir. Mert Müldür’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz" denildi.

Fenerbahçe'ye Mert Müldür'den kötü haber! Aylarca forma giyemeyecek

Öte yandan Mert Müldür'ün ne zaman sahalara döneceği de belli oldu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, "Mert Müldür yaklaşık 2 ay yok" ifadelerini kullandı.

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#mert müldür
#fenerbahçe
#Avusturya
#Eyüpspor
#Futbol
#trendyol süper lig
#Spor
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