Fenerbahçe'ye Mert Müldür'den kötü haber! Aylarca forma giyemeyecek

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçları sona ererken takımlar UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle verilen milli araya girdi. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde sahasında Eyüpspor'u ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmadan 8-0'lık skorla galip ayrılmıştı.

Fenerbahçe'de 8-0'lık Eyüpspor galibiyetinin sevinci yaşanırken milli futbolcu Mert Müldür'den kötü haber geldi. 27 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertlilerin cuma günü gerçekleştirdiği antrenmanda dizine aldığı darbe sonucu sakatlanmıştı. Fenerbahçe, yapılan MR görüntülemesinde Mert Müldür'ün menisküsünde yırtık tespit edildiğini açıklamıştı.

MERT MÜLDÜR OPERASYON GEÇİRDİ

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, menisküs yırtığı nedeniyle operasyon geçirdi.

Müldür'ün sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulunan sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya’da başarılı bir artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir. Mert Müldür’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz" denildi.

Öte yandan Mert Müldür'ün ne zaman sahalara döneceği de belli oldu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, "Mert Müldür yaklaşık 2 ay yok" ifadelerini kullandı.