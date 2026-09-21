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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 20:24
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 20:24

Okan Buruk, Galatasaray'dan ayrılacak mı? Dursun Özbek'ten iddialarla ilgili açıklama

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk ile ilgili açıklama yaptı. Buruk ile her zaman irtibat halinde olduklarını vurgulayan Dursun Özbek, tecrübeli çalıştırıcıyla 4-0'lık Trabzonspor mağlubiyetinin ardından konuştuğunu belirterek "Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı, bugün de tamdır" dedi.

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Editor
 Yasin Aşan
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Okan Buruk, Galatasaray'dan ayrılacak mı? Dursun Özbek'ten iddialarla ilgili açıklama
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 20:24
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 20:24

'de 6. hafta maçlarının heyecanı sona erdi ve milli araya girildi. Ligde haftaya liderlik koltuğunda başlayan , deplasmanında aldığı 4-0'lık mağlubiyetin ardından milli araya 13 puanla 2. sırada girdi.

Galatasaray'da Trabzonspor mağlubiyetinin ardından ve ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten dikkati çeken bir açıklama geldi.

Okan Buruk, Galatasaray'dan ayrılacak mı? Dursun Özbek'ten iddialarla ilgili açıklama

Başkan Dursun Özbek, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Okan Buruk ve sarı-kırmızılı takımıyla ilgili kendisine ve yönetim kuruluna atfedilen gerçeği yansıtmayan iddiaların yer aldığını ifade etti.

Okan Buruk ile her zaman irtibat halinde olduklarını vurgulayan Özbek, "Trabzonspor karşılaşmasının ardından kendisini bizzat arayarak moralini bozmamasını ve kendisine olan güvenimizin tam olduğunu ifade ettim. Pazar günü de antrenmanın ardından tesislerimizde yüz yüze görüşerek takımımızın durumunu ve önümüzdeki süreci değerlendirdik. Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı, bugün de tamdır." şeklinde görüş belirtti.

Okan Buruk, Galatasaray'dan ayrılacak mı? Dursun Özbek'ten iddialarla ilgili açıklama

"HEDEFLERİMİZDEN ASLA SAPMAYACAĞIZ"

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olarak sarı-kırmızılı taraftarları üzdüklerinin farkında olduklarını aktaran Dursun Özbek, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki Galatasaray'ın yaşadığı her puan kaybını fırsat bilerek ortaya çıkan, kulübümüzü ve camiamızı karıştırmaya çalışan bir anlayışla bir kez daha karşı karşıyayız. Galatasaray kazandığında sessiz kalanların, tek bir olumsuz sonuçta kriz senaryoları üretmesini dikkatle takip ediyoruz. Dertlerinin Galatasaray olmadığı açıktır. Bizim tavrımız ise dün neyse bugün de aynıdır. Okan Buruk yönetiminde 4 yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Trabzonspor karşılaşmasında alınan sonuç nedeniyle taraftarlarımızı üzdüğümüzün farkındayız. Ancak şahsım, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve büyük Galatasaray taraftarıyla tek yumruk olarak hedeflerimizden asla sapmayacağız. Tüm konsantrasyonumuz, Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa'daki hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektir."

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#galatasaray
#okan buruk
#trabzonspor
#Futbol
#dursun özbek
#trendyol süper lig
#Spor
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