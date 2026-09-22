İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

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HABERİN ÖZETİ Dev fon soruşturmasında Tera Yatırım ve Pusula Holding yöneticileri dahil 5 kişi tutuklandı İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen bazı şirket yöneticileri tutuklandı. Tera Yatırım Holding yöneticileri Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan tutuklandı. Pusula Finans Holding bağlantılı 44 kişi hakkında işlem başlatılırken, bu kapsamda 1 kişi tutuklandı, 30 kişi gözaltına alındı ve 12 kişinin firari olduğu belirtildi. Tera bağlantılı 15 kişi hakkında işlem yapıldı; 2 şüpheli tutuklandı, 12 şüpheli gözaltına alındı ve 1 şüpheli firari durumda bulunuyor. Hedef ve Info bağlantılı 4 kişi hakkında işlem yapılarak 1 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli gözaltına alındı ve 1 şüphelinin firari olduğu aktarıldı. Başsavcılık, MASAK'tan ilgili şirket yöneticileri ve birinci derece yakınlarının 2024 yılından bugüne yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık hareketlerinin verilerini talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, sulh ceza hakimliğindeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

PUSULA BAĞLANTILI 44 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Soruşturmadaki en geniş grubu Pusula Finans Holding bağlantılı isimler oluşturuyor. Bu kapsamda 1 kişi tutuklanırken, 30 kişi gözaltında, 12 kişi ise firari durumda bulunuyor. 1 şüpheli de cezaevinde bulunuyor.

TERA BAĞLANTILI 15 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Soruşturmada Tera bağlantılı olarak 2 şüpheli tutuklanırken, 12 şüpheli gözaltında, 1 şüpheli ise firari durumda bulunuyor. Bu grupta Destek ve Özata Gemicilik bağlantıları da dikkat çekiyor.

HEDEF-INFO BAĞLANTILI 4 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Soruşturmada Hedef ve Info bağlantılı olarak 1 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli gözaltında, 1 şüpheli ise firari durumda bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltındaki şüphelilere ilişkin adli işlemler ile haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

SORUŞTURMA GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

Bu şirketlerin yöneticilerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini kapsayan mali incelemeyle, bu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı öğrenilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk'e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapılmıştı.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında dün 14 kişi daha gözaltına alınmıştı.