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Dünya
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 21:22
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 00:10

ABD Başkanı Trump'tan İran Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan için övgü dolu sözler

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile üç saat süren görüşmenin "çok iyi" geçtiğini açıkladı. İran'ın önünde "büyük bir ülke olma" ya da "yok oluş" seçeneklerinin bulunduğunu söyledi. Trump açıklamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da övgüyle söz etti.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 21:22
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 00:10

Başkanı , ABD'li yetkililerin New York'ta heyeti temsilcileriyle yaklaşık üç saat süren bir yaptıklarını bildirdi.

HABERİN ÖZETİ

ABD Başkanı Trump'tan İran Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan için övgü dolu sözler

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li yetkililerin New York'ta İran heyetiyle üç saat süren çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini ve yakın gelecekte yeni bir görüşme ayarlandığını açıkladı.
Trump, İran'ın önünde büyük bir ülke olma potansiyeli ya da yok oluş seçenekleri bulunduğunu belirtti.
Trump, "Erdoğan'la uğraşamazsınız. Çok da iyi bir dostum" ifadelerini kullandı.
İran'ın terörist liderlerinin ortadan kaldırıldığını, ekonomisinin imha edildiğini, donanmasının kaldırıldığını ve baskının artırıldığını söyledi.
İran'ın Hürmüz Boğazı'na döşediği mayınların temizlendiğini ve buradan 1 milyar varil petrol geçtiğini aktardı.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

ABD Başkanı Trump, İranlı yetkililerle görüşmeye ilişkin ilk açıklamayı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi sırasında yaptı. Trump, "İran ile görüşme yaklaşık bir saat önce sona erdi ve üç saat süren bir toplantıydı. Çok iyi bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Önlerinde büyük bir ülke olma potansiyeli ve diğer seçenek olarak da yok oluş var" dedi. Trump, "İran ile çok yakın bir gelecekte yeni bir görüşme de ayarlandı" diyerek görüşmelerin süreceğini söyledi.

İran tarafı ile görüşmelere katılanların Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner olduğunu duyuran Trump, "Bugün büyük bir gündü ve pek çok gelişme yaşandı. Şunu söyleyebilirim, Steve ve Jared, İran anlaşması konusunda ara bulucularla görüştü. En üst düzeyde bir görüşme değildi ama yine de bir adımdı. Pek çok iyi fikir ortaya çıktı ve birçok şey gayet iyi ilerliyor" dedi.

ABD Başkanı Trump'tan İran Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan için övgü dolu sözler

"ERDOĞAN İLE UĞRAŞMAYIN"

Ardından ABD Başkanı Donald Trump, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülke liderlerinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı İran konulu toplantıda kameraların karşısına geçti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖVGÜ

ABD Başkanı Trump, geçen yıl yine BM marjında bölge ülkeleriyle bir araya gelerek Gazze konusunda önemli adımlar attıklarını ve bölgedeki krizi sona erdirmek için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Bu sürece ilişkin konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönen Trump, şunları söyledi:

"Tam olarak bir yıl önce, birçok ülke Birleşmiş Milletlerin yan etkinlikleri kapsamında burada bir araya gelerek Gazze’deki kanlı savaşı nasıl sona erdirebileceğimizi tartışmıştık ve neredeyse aynı isimler buradaydı. Aralarında Türkiye’den gelen, tam şuradaki dostum da vardı. Kendisi sert bir adamdır. Onunla uğraşmayın. Kendisi gerçekten harika bir adamdır."

ABD Başkanı Trump'tan İran Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan için övgü dolu sözler

"İRAN İLE VERİMLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

İran'la çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Trump, sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceğini hep birlikte takip edeceklerini belirtti.

"Bir süredir görüşmeler yapılıyor, bence bir anlaşmaya varmaları için oldukça büyük bir ivme var. Herkesin ağzından duyduğumuz bu." diyen Trump, anlaşmaya varmalarının herkes için iyi olacağını söyledi.

İran'la krizin ne zaman çözülebileceği konusunu değerlendiren ABD Başkanı, "İran’la ilgili durumun (3 Kasım'daki) ara seçimlerden hemen sonra, hatta belki de daha önce sona erebileceğini düşünüyoruz. Bilmiyorum, bu işler asla belli olmaz." diye konuştu.

Trump, Tahran'la ya bir anlaşma yapacakları ya da anlaşma sağlayamazlarsa bu ülkeyi "yok edecekleri" şeklindeki söylemini yineledi.

ABD Başkanı Trump'tan İran Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan için övgü dolu sözler

CUMHURBAŞKAN IERDOĞAN: "KÖRFEZ'DEKİ SIKINTILARI AŞMAK İÇİN TOPLANTIYA KATILDIK"

BM Genel Kurulu'na hitap eden Erdoğan, BM'de gerçekleştirdiği ikili görüşmeler ve Körfez İşbirliği Konseyi toplantısının ardından Türkevi'ne geçti. Erdoğan, Türkevi önünde bekleyen gazetecilerin toplantıda konuşulan sorunlar konusunda bir çözüm olup olmayacağına ilişkin sorusu üzerine, "Ona çalışıyoruz. Bu gayretlerimizde, bir an önce Körfez'deki bu sıkıntıları aşabilmek için yaklaşık 8 ülke bu toplantıya katıldık. Bu çalışmaların en kısa sürede semeresini, sonucunu alacağız" dedi.

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#donald trump
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