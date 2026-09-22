Trump'tan yapay zekada yeni hamle: AI Force kuruluyor

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İstanbul
ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka alanında yeni bir yapılanmaya gidileceğini duyurdu. İlk başkanlık döneminde kurduğu ABD Uzay Kuvvetleri'ni (Space Force) örnek gösteren Trump, bu kez yapay zeka sektörüne odaklanan bir AI Force (Yapay Zeka Gücü) oluşturmayı planladığını açıkladı. Trump'ın gündeminde yalnızca yeni bir güç kurmak yok. ABD Başkanı, yapay zeka alanındaki çalışmaları yönetecek yüksek IQ'lu bir isim atayacağını belirtirken, teknolojinin bugün kullanılan adının değiştirilmesi için de harekete geçti.
Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, yapay zeka sektörünün gelişimini engellemeye yönelik girişimlere karşı çıkacağını söyledi. Trump, "radikal sol" olarak nitelendirdiği kesimlerin yapay zekayı ortadan kaldırmak veya ciddi biçimde sınırlandırmak istediğini savunarak bu tür girişimlere sessiz kalmayacağını belirtti.
ABD'nin yapay zeka yarışında Çin ve diğer ülkelerin önünde olduğunu öne süren Trump, bu konumu korumakta kararlı olduklarını vurguladı. Yapay zekanın yeni bir sanayi devrimi veya internet çağı kadar önemli olduğunu ifade eden ABD Başkanı, teknolojinin Amerikan ekonomisinde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 25'i büyüklüğünde bir ekonomik etki yapacağını iddia etti.
Trump'ın açıklamasındaki en dikkat çekici başlıklardan biri, yapay zeka alanında kurulması planlanan yeni güç oldu. ABD Başkanı, 2019 yılında hayata geçirdiği ABD Uzay Kuvvetleri'ne benzer bir yapılanmayı bu kez yapay zeka için oluşturacağını duyurdu. Ancak AI Force'un tam olarak hangi görevleri üstleneceği henüz belli değil. Yeni oluşumun bütçesi, hangi kuruma bağlı çalışacağı ve ne zaman faaliyete geçeceği konusunda da ayrıntı paylaşılmadı.
Trump'ın ilk başkanlık döneminde kurulan Space Force, ABD'nin uzaydaki çıkarlarını korumakla görevli bir silahlı kuvvetler birimi olarak faaliyet gösteriyor. Kurumun sorumlulukları arasında uzay operasyonları, fırlatma faaliyetleri ve uzay tabanlı tehditlere karşı savunma hazırlıkları bulunuyor.
Trump yönetiminin yapay zekayı ABD ordusunun farklı birimlerinde yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaları dikkate alındığında, AI Force'un askeri yapay zeka uygulamalarında da görev üstlenip üstlenmeyeceği merak konusu. Ancak bu konuda henüz resmi bir görev tanımı açıklanmış değil.
Trump, yeni yapılanmanın yanı sıra yapay zeka alanında üst düzey bir atama yapacağını da açıkladı. ABD'nin yapay zeka teknolojisinde dünyada daima ilk sırada kalmasını istediğini belirten Trump, bu hedef doğrultusunda "yüksek IQ sahibi bir yapay zeka çarı" görevlendireceğini duyurdu. Söz konusu göreve kimin getirileceği ve atanacak ismin hangi yetkilere sahip olacağı konusunda ise henüz bilgi verilmedi.
ABD Başkanı'nın yapay zeka konusundaki bir diğer çıkışı ise teknolojinin adıyla ilgili oldu. Trump, İngilizcede yapay zeka anlamına gelen "artificial intelligence" ifadesinin teknolojinin gerçek kapasitesini yeterince yansıtmadığını düşünenlerin bulunduğunu belirterek Truth Social üzerinden bir anket başlattı.