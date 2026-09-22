Trump'tan yapay zekada yeni hamle: AI Force kuruluyor

SPACE FORCE'UN ARDINDAN AI FORCE GELİYOR

Trump'ın açıklamasındaki en dikkat çekici başlıklardan biri, yapay zeka alanında kurulması planlanan yeni güç oldu. ABD Başkanı, 2019 yılında hayata geçirdiği ABD Uzay Kuvvetleri'ne benzer bir yapılanmayı bu kez yapay zeka için oluşturacağını duyurdu. Ancak AI Force'un tam olarak hangi görevleri üstleneceği henüz belli değil. Yeni oluşumun bütçesi, hangi kuruma bağlı çalışacağı ve ne zaman faaliyete geçeceği konusunda da ayrıntı paylaşılmadı.

Trump'ın ilk başkanlık döneminde kurulan Space Force, ABD'nin uzaydaki çıkarlarını korumakla görevli bir silahlı kuvvetler birimi olarak faaliyet gösteriyor. Kurumun sorumlulukları arasında uzay operasyonları, fırlatma faaliyetleri ve uzay tabanlı tehditlere karşı savunma hazırlıkları bulunuyor.

Trump yönetiminin yapay zekayı ABD ordusunun farklı birimlerinde yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaları dikkate alındığında, AI Force'un askeri yapay zeka uygulamalarında da görev üstlenip üstlenmeyeceği merak konusu. Ancak bu konuda henüz resmi bir görev tanımı açıklanmış değil.