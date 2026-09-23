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Gündem
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 04:22
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 04:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan F-35'lerin tedariki için gündeme gelen S-400'lerin durumuyla ilgili soruyu cevapladı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tarihi bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den tedarik edilme süreci devam eden F-35 savaş uçaklarıyla ilgili gündeme gelen S-400 sorusuna cevap verdi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 04:22
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 04:42

Cumhurbaşkanı , (BM) 81. Genel Kurulu için bulunduğu ABD'nin kentinde diplomatik temaslarını sürdürüyor.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan F-35'lerin tedariki için gündeme gelen S-400'lerin durumuyla ilgili soruyu cevapladı

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta yaptığı konuşmada Gazze ve KKTC konularına değinirken, gazetecilerin diplomatik temaslara ilişkin sorularını yanıtladı.
BM kürsüsündeki konuşmasında Gazze'deki duruma dikkat çekerek İsrail'in saldırılarını eleştirdi ve uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet etti.
BM Genel Kurulu kapısı önünde gazeteci Bahar Feyzan'ın temasların gidişatı ve S-400 konusundaki sorularını yanıtlayarak perşembe günü döneceğini belirtti.
Körfez'deki sıkıntıların aşılması amacıyla yaklaşık 8 ülkenin katıldığı bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve bu çalışmaların en kısa sürede sonucunu alacaklarını açıkladı.
ABD yönetimi, F-35 savaş uçaklarının satışı için Türkiye'nin Rusya'dan alınan S-400 sistemlerini bulundurmamasını ve kullanmamasını şart koşuyor.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

Erdoğan, BM kürsüsünde yaptığı konuşmayla yine kendisinden ve Türkiye'den bahsettirdi. Cumhurbaşkanı'nın tarihi konuşmasında 'deki duruma dikkat çekerek İsrail'in saldırılarını eleştirdi.

KONUŞMASINDA GAZZE'DEKİ DURUMA DİKKAT ÇEKTİ

Erdoğan, "Çatışma bölgelerinden, kriz bölgelerinden uzakta konfor içinde yaşayabiliriz. Fakat yarın ne olacağını, başımıza ne geleceğini hiçbirimiz bilemeyiz." diyerek özellikle Gazze'deki duruma duyarsız olan ülkelere ibret dolu cümleler sarf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan F-35'lerin tedariki için gündeme gelen S-400'lerin durumuyla ilgili soruyu cevapladı

Konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin durumuna da işaret eden Erdoğan "Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devletle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum." dedi.

S-400 SORUSUNU CEVAPLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapısı önünde Gazeteci Bahar Feyzan'ın sorularına cevap verdi.

Temaslarının nasıl geçtiği sorusuna "Gayet güzel" cevabı veren Erdoğan, S-400'le ilgili bir yeni durumun olup olmadığıyla ilgili soruyu da cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan F-35'lerin tedariki için gündeme gelen S-400'lerin durumuyla ilgili soruyu cevapladı

Cumhurbaşkanı, "En güzel şekilde inşallah burayı bitirip döneceğiz." diyerek dönüşünün perşembe günü olacağı bilgisini verdi.

"KÖRFEZ'DEKİ SIKINTILARIN AŞILMASI İÇİN 8 ÜLKE TOPLANTIYA KATILDIK"

BM'deki konuşmasının ardından Türkevi'ne geçmek üzere hareket eden Erdoğan, Türkevi önünde bekleyen gazetecilere BM'de gerçekleştirdiği ikili görüşmeler ve Körfez İşbirliği Konseyi toplantısıyla ilgili açıklamada bulundu.

Toplantıda konuşulan sorunlar konusunda bir çözüm olup olmayacağına ilişkin soruya cevap veren Erdoğan, "Ona çalışıyoruz. Bu gayretlerimizde, bir an önce Körfez'deki bu sıkıntıları aşabilmek için yaklaşık 8 ülke bu toplantıya katıldık. Bu çalışmaların en kısa sürede semeresini, sonucunu alacağız." dedi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin ABD'den tedarik etmeye çalıştığı F-35 savaş uçaklarıyla ilgili Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin varlığının Türkiye'de bulunması Washington yönetimi tarafından sorun edilmişti.

F-35'lerin ABD'den satışının gerçekleşmesi için Türkiye'nin S-400'leri kullanmaması ve bulundurmaması gerektiği ABD yönetimi tarafından farklı açıklamalarla belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından yaptığı basın toplantısında F-35'lerin tedariki ve S-400'lerin durumuyla ilgili "Bizi izlemeye devam edin." demişti. 

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#gazze
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