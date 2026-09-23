Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için geldiği New York’ta Atlantic Council isimli düşünce kuruluşunda eski Beyaz Saray Orta Doğu Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün moderatörlüğündeki panelde konuştu.

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HABERİN ÖZETİ Ahmed Şara Türkiye'nin Suriye'deki varlığıyla ilgili konuştu: Hukuki statü için görüşüyoruz Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, New York'ta katıldığı bir panelde İsrail ile yürütülen müzakereler, ülkedeki yabancı askeri üsler ve Irak petrolüne yönelik boru hattı projesi hakkında açıklamalarda bulundu. İsrail ile yapılan görüşmelerde yaklaşık yüzde 90 oranında anlaşmaya varıldığını ancak sonuçta İsrail'in geri çekildiğini belirtti. Suriye'nin temel yaklaşımının ülkeyi yabancı üslerden arındırmak olduğunu ve yakın gelecekte yabancı askeri üslere ihtiyaç olmadığını ifade etti. Rusya ile yürütülen diyalog sonucu Rus üslerinin sayısının ikiye indirildiğini ve bunların Suriye ordusu için eğitim üslerine dönüştürülmesi konusunda mutabakata varıldığını söyledi. Türkiye'nin Kuzeybatı Suriye'deki üs sayısının azaldığını ve bu askeri varlığın hukuki statüsünü netleştirmek için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. Irak petrol ihracatının Hürmüz Boğazı'na bağımlılığını ortadan kaldırmak için Irak sahalarından Suriye limanlarına uzanacak bir petrol boru hattı projesi üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Şara, bir anlaşmaya varmak için İsrail ile birkaç tur görüşme yaptıklarını kaydederek "İsrail ile yapılan görüşmelerde yaklaşık yüzde 90 oranında anlaşmaya vardık ancak sonuçta İsrail geri çekildi." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İ GAZZE ÜZERİNDEN ELEŞTİRDİ

Suriye'nin haklarının garanti altına alınması koşuluyla "İsrail ile kalıcı bir barış için çalıştıklarını” vurgulayan Şara, şöyle devam etti:

"Suriye topraklarının işgal altında olması bir barış değildir. barış ancak Suriye'nin hakları geri alındığında gerçekleşir. İsrail'in Suriye'ye yönelik politikalarını Gazze'de yaşananlara göre belirlemesi yanlış bir yaklaşımdır. Kendi güvenliğinizi korumak istiyorsanız, başkalarının güvenliğine de saygı duymalısınız."

"SURİYE'NİN TEMEL YAKLAŞIMI ÜLKEYİ YABANCI ÜSLERDEN ARINDIRMAK"

Şara, Suriye’nin temel yaklaşımının ülkeyi yabancı üslerden arındırmak, ulusal birliği korumak ve bağımsızlığı sağlamak olduğunu dile getirdi.

Suriye topraklarındaki her türlü askeri varlığın, Halk Meclisi tarafından onaylanmış yasal bir tanımı ve Suriye devletinin haklarını koruyan hukuki bir çerçevesi olması gerektiğini belirten Şara, "Yakın gelecekte Suriye'nin yabancı askeri üslere ihtiyacı yoktur." ifadelerini kullandı.

"RUS ÜSLERİ 2'YE İNDİRİLDİ"

Şara, ülkedeki yabancı askeri varlığa ilişkin yürütülen süreçlere de değinerek, "Rusya ile yürütülen diyalog, üs sayısının ikiye indirilmesiyle sonuçlandı ve bu noktaların Suriye ordusu için eğitim üslerine dönüştürülmesi konusunda mutabakata varıldı." dedi.

"TÜRKİYE'NİN ÜSLERİYLE İLGİLİ HUKUKİ STATÜYÜ GÖRÜŞÜYORUZ"

Türk kuvvetlerinin Suriye'ye, sınır güvenliğiyle ilgili belirli koşullar çerçevesinde ve bölgenin çatışmalar ve savaşlarla çalkalandığı bir dönemde girdiğini aktaran Şara, "Türkiye'nin Kuzeybatı Suriye'deki üslerinin sayısı azaldı, bu varlığın hukuki statüsünü netleştirmek için görüşmeyi sürdürüyoruz." diye konuştu.

"IRAK PETROL İHRACATI İÇİN GÜVENLİ BİR KORİDOR SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Şara, Irak'ın petrol ihracatı için Suriye limanları üzerinden güvenli bir koridor sağlamak üzere çalıştıklarını aktardı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ihracatı kolaylaştırmak ve Hürmüz Boğazı'ndan geçiş zorunluluğunu ortadan kaldırmak amacıyla, Irak petrol sahalarından Suriye limanlarına uzanacak stratejik bir petrol boru hattı projesi bulunduğunu dile getirdi.