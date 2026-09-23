23 Eylül 2026 döviz kurları | Dolar yükselişte, euro düşüşe geçti

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İstanbul
23 Eylül Çarşamba günü piyasalardaki hareketlilik devam ediyor. Piyasayı yakından takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar güncel döviz kurlarını araştırmayı sürdürüyor. Dolar günü yükselişle açarken, euro düşüşe geçti. İşte 23 Eylül 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 48,8338 TL
Satış (TL): 48,8416 TL
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 55,8284 TL
Satış (TL): 55,8768 TL