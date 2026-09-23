23 Eylül 2026 döviz kurları | Dolar yükselişte, euro düşüşe geçti

23 Eylül Çarşamba günü piyasalardaki hareketlilik devam ediyor. Piyasayı yakından takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar güncel döviz kurlarını araştırmayı sürdürüyor. Dolar günü yükselişle açarken, euro düşüşe geçti. İşte 23 Eylül 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...