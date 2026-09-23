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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 10:12

Fenerbahçe’den Avrupa’yı sallayan istatistik! Dev kulüpleri bir bir geride bıraktı

Süper Lig’de Eyüpspor’u 8-0 gibi tarihi bir skorla mağlup eden Fenerbahçe, gol istatistiklerinde de adeta patlama yaptı. İlk 6 hafta itibarıyla 16 gole ulaşan sarı-lacivertliler, Türkiye’nin en skorer takımı olmakla kalmadı, Avrupa’nın dev kulüplerini de geride bıraktı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe’den Avrupa’yı sallayan istatistik! Dev kulüpleri bir bir geride bıraktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 10:12

'in 6. haftasında sahasında tarihi bir galibiyete imza atarak 'u 8-0 yenen , attığı gollerle bir anda vites yükseltti. 

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe’den Avrupa’yı sallayan istatistik! Dev kulüpleri bir bir geride bıraktı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'u 8-0 yenerek ligdeki gol sayısını 16'ya çıkardı ve Avrupa'nın önde gelen liglerindeki bazı dev takımlarla skorerlik yarışında önemli bir konuma geldi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertli ekip, ligde rakip fileleri toplamda 16 kez havalandırdı.
Bu performansıyla Fenerbahçe, Atletico Madrid ile aynı gol sayısına ulaşırken Real Madrid'in hemen arkasında yer aldı.
Fenerbahçe, toplam gol sayısında Bayern Münih ve Roma gibi takımları geride bıraktı.
İtalya Serie A'da Inter 15 golle önde yer alırken, Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain 8 golde kaldı.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe’den Avrupa’yı sallayan istatistik! Dev kulüpleri bir bir geride bıraktı

Ligde rakip fileleri toplamda 16 kez havalandıran Kadıköy ekibi, Türkiye'de zirveye kurulurken Avrupa’nın 5 büyük ligindeki dev takımlarla girdiği yarışta da alkış toplayan bir tablo ortaya koydu.

Fenerbahçe’den Avrupa’yı sallayan istatistik! Dev kulüpleri bir bir geride bıraktı

AVRUPA ZİRVESİNDE BARCELONA VAR

Avrupa genelinde bakıldığında gol krallığı koltuğunda İspanyol devi oturuyor. LaLiga'da çıktığı 7 müsabakada rakip filelere tam 31 gol bırakan Katalan temsilcisi, açık ara en üretken takım durumunda. İspanya'nın diğer devlerinden 18 gol üretirken, Atletico Madrid ise 16 golde kaldı.

Fenerbahçe’den Avrupa’yı sallayan istatistik! Dev kulüpleri bir bir geride bıraktı

REAL MADRİD'İ TAKİP EDİYOR, ATLETİCO'YU YAKALADI

6 karşılaşma sonunda 16 gol kaydeden Fenerbahçe, bu performansıyla Atletico Madrid ile aynı rakamı yakaladı. Sarı-lacivertliler, 18 golü bulunan Real Madrid'in de hemen ardına yerleşerek devlerin takibini sürdürdü.

Fenerbahçe’den Avrupa’yı sallayan istatistik! Dev kulüpleri bir bir geride bıraktı

BAYERN MÜNİH VE ROMA’YI GERİDE BIRAKTI

Almanya Bundesliga’da 4 hafta sonunda attığı 14 golle ligin en skorer ekibi olan Bayern Münih, maç başına yüksek bir ortalama yakalasa da toplam gol sayısında Fenerbahçe'nin gerisinde kaldı.

Fenerbahçe’den Avrupa’yı sallayan istatistik! Dev kulüpleri bir bir geride bıraktı

İtalya Serie A'da Inter 5 müsabakada 15 gol kaydederken, Türkiye’de bu sayıya 6 maçta ulaşan bir diğer takım Amed Sportif Faaliyetler oldu. Sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Roma ise liginde 14 golde kaldı.

Fenerbahçe’den Avrupa’yı sallayan istatistik! Dev kulüpleri bir bir geride bıraktı

Fransa Ligue 1'deki tabloda ise Paris Saint-Germain 8 golde kalırken, Lyon ve Strasbourg 10’ar kez fileleri havalandırabildi. Fenerbahçe, yakaladığı bu hücum performansıyla Avrupa liglerindeki birçok devi skorerlik anlamında geride bırakmayı başardı.

Fenerbahçe’den Avrupa’yı sallayan istatistik! Dev kulüpleri bir bir geride bıraktı
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#fenerbahçe
#Barcelona
#real madrid
#Eyüpspor
#Futbol
#trendyol süper lig
#Spor
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