Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında tarihi bir galibiyete imza atarak Eyüpspor'u 8-0 yenen Fenerbahçe, attığı gollerle bir anda vites yükseltti.

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HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe’den Avrupa’yı sallayan istatistik! Dev kulüpleri bir bir geride bıraktı Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'u 8-0 yenerek ligdeki gol sayısını 16'ya çıkardı ve Avrupa'nın önde gelen liglerindeki bazı dev takımlarla skorerlik yarışında önemli bir konuma geldi. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, ligde rakip fileleri toplamda 16 kez havalandırdı. Bu performansıyla Fenerbahçe, Atletico Madrid ile aynı gol sayısına ulaşırken Real Madrid'in hemen arkasında yer aldı. Fenerbahçe, toplam gol sayısında Bayern Münih ve Roma gibi takımları geride bıraktı. İtalya Serie A'da Inter 15 golle önde yer alırken, Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain 8 golde kaldı.

Ligde rakip fileleri toplamda 16 kez havalandıran Kadıköy ekibi, Türkiye'de zirveye kurulurken Avrupa’nın 5 büyük ligindeki dev takımlarla girdiği yarışta da alkış toplayan bir tablo ortaya koydu.

AVRUPA ZİRVESİNDE BARCELONA VAR

Avrupa genelinde bakıldığında gol krallığı koltuğunda İspanyol devi Barcelona oturuyor. LaLiga'da çıktığı 7 müsabakada rakip filelere tam 31 gol bırakan Katalan temsilcisi, açık ara en üretken takım durumunda. İspanya'nın diğer devlerinden Real Madrid 18 gol üretirken, Atletico Madrid ise 16 golde kaldı.

REAL MADRİD'İ TAKİP EDİYOR, ATLETİCO'YU YAKALADI

6 karşılaşma sonunda 16 gol kaydeden Fenerbahçe, bu performansıyla Atletico Madrid ile aynı rakamı yakaladı. Sarı-lacivertliler, 18 golü bulunan Real Madrid'in de hemen ardına yerleşerek devlerin takibini sürdürdü.

BAYERN MÜNİH VE ROMA’YI GERİDE BIRAKTI

Almanya Bundesliga’da 4 hafta sonunda attığı 14 golle ligin en skorer ekibi olan Bayern Münih, maç başına yüksek bir ortalama yakalasa da toplam gol sayısında Fenerbahçe'nin gerisinde kaldı.

İtalya Serie A'da Inter 5 müsabakada 15 gol kaydederken, Türkiye’de bu sayıya 6 maçta ulaşan bir diğer takım Amed Sportif Faaliyetler oldu. Sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Roma ise liginde 14 golde kaldı.

Fransa Ligue 1'deki tabloda ise Paris Saint-Germain 8 golde kalırken, Lyon ve Strasbourg 10’ar kez fileleri havalandırabildi. Fenerbahçe, yakaladığı bu hücum performansıyla Avrupa liglerindeki birçok devi skorerlik anlamında geride bırakmayı başardı.