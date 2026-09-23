Fenerbahçe’den Avrupa’yı sallayan istatistik! Dev kulüpleri bir bir geride bıraktı

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İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında tarihi bir galibiyete imza atarak Eyüpspor'u 8-0 yenen Fenerbahçe, attığı gollerle bir anda vites yükseltti.
Ligde rakip fileleri toplamda 16 kez havalandıran Kadıköy ekibi, Türkiye'de zirveye kurulurken Avrupa’nın 5 büyük ligindeki dev takımlarla girdiği yarışta da alkış toplayan bir tablo ortaya koydu.
Avrupa genelinde bakıldığında gol krallığı koltuğunda İspanyol devi Barcelona oturuyor. LaLiga'da çıktığı 7 müsabakada rakip filelere tam 31 gol bırakan Katalan temsilcisi, açık ara en üretken takım durumunda. İspanya'nın diğer devlerinden Real Madrid 18 gol üretirken, Atletico Madrid ise 16 golde kaldı.
6 karşılaşma sonunda 16 gol kaydeden Fenerbahçe, bu performansıyla Atletico Madrid ile aynı rakamı yakaladı. Sarı-lacivertliler, 18 golü bulunan Real Madrid'in de hemen ardına yerleşerek devlerin takibini sürdürdü.
Almanya Bundesliga’da 4 hafta sonunda attığı 14 golle ligin en skorer ekibi olan Bayern Münih, maç başına yüksek bir ortalama yakalasa da toplam gol sayısında Fenerbahçe'nin gerisinde kaldı.
İtalya Serie A'da Inter 5 müsabakada 15 gol kaydederken, Türkiye’de bu sayıya 6 maçta ulaşan bir diğer takım Amed Sportif Faaliyetler oldu. Sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Roma ise liginde 14 golde kaldı.
Fransa Ligue 1'deki tabloda ise Paris Saint-Germain 8 golde kalırken, Lyon ve Strasbourg 10’ar kez fileleri havalandırabildi. Fenerbahçe, yakaladığı bu hücum performansıyla Avrupa liglerindeki birçok devi skorerlik anlamında geride bırakmayı başardı.