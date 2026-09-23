Galatasaray’dan orta sahaya Hollandalı yıldız! Camavinga’ya 'B' planı Juventus’tan geliyor: Okan Buruk transferi bizzat istedi

Yeni sezonda orta saha kurgusunda ciddi sıkıntılar yaşayan Galatasaray, ocak ayı için düğmeye bastı. Mario Lemina’nın süreklilik sağlamayan sakatlık problemleri, İlkay Gündoğan’ın bir türlü istenen ritmi yakalayamaması ve Gabriel Sara’nın beklentilerin uzağında kalması teknik heyetin sabrını taşırdı.

Sarı-kırmızılı yönetim, doğrudan ilk 11’e monte edilecek üst düzey bir ismi kadroya katmakta kararlı.

OKAN BURUK HAYRAN KALMIŞTI: KOOPMEİNERS YENİDEN LİSTEDE

Real Madrid forması giyen dünya yıldızı Camavinga için tüm şartları zorlayan Aslan, bu hamlenin devre arasında gerçekleşmeme riskine karşı tanıdık bir ismi gündemine aldı. Geçtiğimiz sezon da sarı-kırmızılıların radarında yer alan Juventus’un 28 yaşındaki orta sahası Teun Koopmeiners, listenin ilk sıralarına yerleşti.

Geçen sezon Galatasaray ile Juventus arasında oynanan kritik eşleşmede sergilediği 2 gol ve 1 asistlik performansla dikkatleri üzerine çeken Hollandalı yıldız, teknik direktör Okan Buruk’un beğenisini kazanmıştı. Buruk’un, oyuncunun takıma kazandırılması yönünde yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.

THURAM İYİLEŞİNCE ÇİZME’DE BİLET KESİLECEK

İtalyan devinde bu sezon aradığını bulamayan 28 yaşındaki futbolcu, Serie A’da çıktığı 5 karşılaşmada yalnızca 131 dakika şans bulabildi. Takımda hamle oyuncusu konumuna düşen Koopmeiners için ayrılık çanları çalıyor.

Geçirdiği diz ameliyatı sonrası sahalara dönüşü aralık veya ocak ayını bulacak olan Khephren Thuram’ın takıma katılacak olması da Hollandalı oyuncunun gözden çıkarılma sürecini hızlandırdı. Thuram’ın yokluğunda dahi forma şansı bulmakta zorlanan tecrübeli isim, düzenli olarak sahaya çıkabileceği bir takıma gitmek istediği için ayrılığa oldukça sıcak bakıyor.

CİMBOM’UN FORMÜLÜ HAZIR: SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösterilen yetenekli orta saha için İtalyan ekibinin yüksek bir bonservis beklentisi bulunmuyor.

Galatasaray yönetimi, transferdeki ilk hamlesini oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak üzere yapacak. Hollandalı futbolcunun yarım dönemlik performansını gözlemlemek isteyen sarı-kırmızılılar, İtalyan kulübünün bu teklife yanaşmaması durumunda masaya şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonunu koyacak.