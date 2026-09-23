Isparta'da koca dehşeti! Eşini sokak ortasında katletti

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde F.K. (37) ile eşi A.K. (35) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

SOKAK ORTASINDA ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine F.K, Çarıksaraylar beldesinde sokakta eşi A.K'ye pompalı tüfekle 2 el ateş etti.

CANİ KOCA GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde A.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından çalışma başlatan ekipler, F.K'yi gözaltına aldı. Çiftin 2 çocuğunun olduğu öğrenildi.