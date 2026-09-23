Isparta'da koca dehşeti! Eşini sokak ortasında katletti

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İstanbul
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde F.K. (37) ile eşi A.K. (35) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine F.K, Çarıksaraylar beldesinde sokakta eşi A.K'ye pompalı tüfekle 2 el ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde A.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayın ardından çalışma başlatan ekipler, F.K'yi gözaltına aldı. Çiftin 2 çocuğunun olduğu öğrenildi.