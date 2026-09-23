Georgia Scholes’un zor anları! Gizlice çekilen görüntüler şoke etti

The Bay ile tanınan dünyaca ünlü isim Georgia Scholes, gündeme damga vuran bir olayla dikkatleri üzerine çekti. Kız kardeşiyle birlikte Manchester’da eğlenmek için çıktığı gece de zor anlar yaşadı. İki erkeğin kendilerini takip ettiğini ve birinin gizlice görüntüler aldığı ortaya çıktı.

GEORGİA SCHOLES’UN ZOR ANLARI!

Oynadığı yapımlarla da adını sıkça duyuran Georgia Scholes, kardeşi ile eğlenmeye çıktığı gece de adeta zor anlar yaşadı. Dünya gündemine de damga vuran olay, kısa süre de çok konuşularak dikkatleri üzerine çekti. Kız kardeşi ile adeta kabusu yaşayan Georgia Scholes, olayın ardından yaptığı açıklamalarla da gerçeği anlattı.

The Bay dizisi ile ekranlara gelen ve yayınlandığı günden beri yoğun ilgi ile izlenen yapımlar arasında yer alıyor. Manchester’da kız kardeşi ile dışarıya çıktığı gece de adeta dehşeti yaşadı. İki erkeğin kendilerini takip ettiğini ve adamlardan birinin de gizlice görüntü aldığını açıkladı.

Sosyal medyadan yayınlanan paylaşımda saat 20.30 sularında restorandan çıktıktan sonra iki erkeğin kendilerini takip etmeye başladığını anlattı. Oyuncunun iki adamın kendilerine çok yakın yürüdüğünü belirterek şüphe etmeye başladığını açıkladı. Hatta adamlardan birinin telefonu kendisine telefonu çevirdiğini fark ettiğini söyledi.

Şüphe etmesinin ardından adamın telefonuna bakan Georgia Scholes, fotoğraf çekildiğini fark etmesiyle adamların uzaklaşmaya başladığını açıkladı.

GİZLİCE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER ŞOKE ETTİ

Olay da adamın gizlice Georgia Scholes’un ve kız kardeşinin gizlice görüntülerini çektiği belirtilirken adamın hızını artırarak uzaklaşmaya çalıştığı ve görüntüleri silmesi yönündeki çağrıları görmezden geldiği iddia edildi.

Çevreden yardım istediğini ancak kimsenin hemen yardım etmediğini ifade eden Georgia Scholes, bir mekanda çalışan güvenlik görevlisinin müdahale ettiğini ce şüpheliyi polis gelene kadar alıkoyduğu belirtildi.

Yaşadığı olayın ardından sosyal medyasından paylaşım yapan Georgia Scholes, gecesinin güzel geçmesini isterken meydana gelen durumla zor anlar yaşadığını açıkladı. Oyuncu, “Sadece güzel bir gece geçirmek istiyordum. Hiç kimse güvende değil” ifadelerini kullandı.

Yapılan paylaşımların ardından oyuncunun hayranları, takipçileri kendisine ve takipçilerine destek mesajları gönderdi. Kısa süre de sosyal medyanın en çok konuşulan olayları arasında yer aldı.