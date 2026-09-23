Yeşilçam'ın efsane oyuncuları arasında yer alan Kadir İnanır'ın vefatının ardından vasiyeti nedeniyle devam eden miras davası gündeme bomba gibi oturmuştu. Usta sanatçının özel hayatı ve mirasıyla ilgili kamuoyuna yansıyan tartışmalar her geçen gün artarken, yeğeni Fırat İnanır'dan alkışlanacak bir açıklama geldi. Kadir İnanır'ın yaşayan tek ağabeyi Reşit İnanır'ın oğlu Fırat İnanır, inşaatta çalışırken görüntülendi. Fırat İnanır, miras açıklamalarına son noktayı koydu. Levent İnanır'ın miras davası sürecindeki açıklamaları ve tutumu eleştirilirken, Fırat İnanır'ın Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili söyledikleri magazin gündeminde geniş yankı buldu.

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HABERİN ÖZETİ Kadir İnanır'ın gözlerden uzak olan yeğeni inşaatta görüntülendi! Miras açıklamalarına son noktayı koydu Vefatının ardından vasiyeti nedeniyle devam eden miras davası gündeme gelen Kadir İnanır'ın yeğeni Fırat İnanır, inşaatta çalışırken gazetecilere yaptığı açıklamada amcasının kararlarına saygı duyduğunu belirtti. Kadir İnanır'ın vasiyetinin okunacağı dava, bazı mirasçılara tebligat yapılamaması nedeniyle 17 Aralık'a ertelenmişti. Kadir İnanır'ın 2022'de hazırlattığı son vasiyetnamesinde tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı iddia edilmişti. Levent İnanır'ın, Kadir İnanır hakkında "irade sorunu vardı" ve mirasından kendisine bir şey bırakmadığı yönündeki açıklamaları eleştirilmişti. Fırat İnanır, amcasının mirası veya vasiyetiyle ilgili bir beklentisi olmadığını ve kendi işiyle ilgilendiğini ifade etti. Fırat İnanır, Kadir İnanır'ın yaşayan tek ağabeyi Reşit İnanır'ın oğlu olarak tanıtıldı.

KADİR İNANIR'IN VASİYETİNİN OKUNACAĞI DAVA ERTELENMİŞTİ!

Türk sinemasının büyük bir ilgiyle takip edilen isimleri arasında yer alan Kadir İnanır, 26 Haziran 2026 tarihinde zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Vefatıyla sanat camiasını derin bir hüzne boğan Kadir İnanır'ın, üç ayrı vasiyetin içeriği aylardır merak ediliyordu. Yeşilçam'ın usta oyuncusunun içeriği yıllardır gizli tutulan vasiyetlerinin 17 Eylül 2026 tarihinde Beykoz Adliyesi'nde resmi olarak açılacağı duyurulmuştu. Usta oyuncunun, 2015 yılında bir vasiyet, 2022 yılında ise noter huzurunda iki ayrı vasiyet daha hazırladığı öğrenilmişti.

Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Kadir İnanır'ın vasiyetnamesinin açılma davası için aile fertleri 17 Eylül 2026 tarihinde Beykoz Adliyesi'nde bir araya gelmişti. Saat 10.40'da başlayan davaya İnanır'ın aile fertleri ve ailelerin avukatı katılmıştı. Usta sanatçının bazı varislerine tebligat gitmemesi sebebiyle dava, 17 Aralık saat 09.30'a ertelenmişti. Vasiyetlerin açılmasıyla birlikte usta oyuncunun hem mirasının paylaşımı hem de son arzularının resmiyet kazanacağı düşünülürken davanın ertelendiği haberi magazin gündeminde geniş yankı bulmuştu.

Süreç hakkında bilgi veren Avukat Hikmet Altunkalem, "Bugün vasiyetnamenin okunmasıyla ilgili duruşma yapıldı, celse yapıldı. Bu celsede bazı mirasçılardan birkaç tanesine tebligat yapılamadığı için tekrar yeniden tebligat yapılarak usul bakımından işlemlerin tamamlanması gerektiğinden duruşma 17 Aralık'a bırakıldı. 17 Aralık'ta vasiyetname okunacak, açıklanacak. Büyük bir çoğunluğa yapılmış ama 2-3 kişiye tebligat yapılamamış. Süreç bu tebligatlar tamamlandıktan sonra önümüzdeki celse 17 Aralık'ta vasiyetnamenin okunmasına geçilecek. Orada bütün mirasçılara vasiyetname okunacak. Kabul edenler kabul edecek, kabul etmeyenler de gerekli hukuki süreci başlatacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

BÜTÜN MAL VARLIĞINI JÜLİDE KURAL'A BIRAKTIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI!

Usta sanatçının geride bıraktığı mirasının toplam değerinin ise yaklaşım 1 milyar TL olduğu da iddia edilmişti. Kadir İnanır'ın 2022 yılında İstanbul Beyoğlu 48. Noterliği'nde iki tanık ve doktor raporu eşliğinde hazırlattığı son vasiyetnamesinin, avukatı Bişar Abdi Alınak tarafından açıklandığı öne sürülmüştü.

Kadir İnanır'ın 2015 yılında hazırlattığı vasiyetini iptal ederek 09.05.2022 tarihinde İstanbul Beyoğlu 48. Noterliği'nde, doktor raporu ve iki tanık eşliğinde hazırlattığı son vasiyetnamesinin detayları ortaya çıkmıştı. Usta sanatçının tüm maddi ve manevi mirası ile telif haklarını hayat arkadaşı sanatçı Jülide Kural’a bıraktığı iddia edilmişti. İnanır ve Kural’ın avukatı Bişar Abdi Alınak, usta sanatçının, mirasının tamamını Kural’a bıraktığı vasiyetini doktor raporunun yanı sıra iki tanık huzurunda Beyoğlu 48. Noteri’nde hazırlattığını bildirmişti.

Kadir İnanır'ın 2015'te hazırlattığı vasiyeti iptal ederek 2022 yılında hazırlattığı vasiyetnameye göre; usta sanatçı üç otomobilini, gayrimenkullerdeki tüm hak ve hisselerini, bankalardaki ve yatırım hesaplarındaki tüm parasını ve faizlerini, koleksiyonları gibi maddi-manevi değeri olan tüm eşyalarını, sanat eserlerini, tüm alacak haklarını ve tüm telif haklarını, uzun yıllar hayat arkadaşı olan sanatçı Jülide Kural’a bıraktı. Sanatçı, aynı zamanda hayatının belgesel yapılmasına ve adına kurulacak dernek, vakıf, park veya sanat merkezi gibi her türlü girişime de izni hakkı ile telif haklarını da Jülide Kural’a miras bıraktı.

LEVENT İNANIR'IN AÇIKLAMALARI ELEŞTİRİLMİŞTİ!

Yıllardır dayısı Kadir İnanır'ın yanında olan Levent İnanır, usta sanatçının devam eden miras davası sürecinde yaptığı açıklamalarla herkesi şoke etmişti.

Levent İnanır'ın dayısı Kadir İnanır hakkında söylediği 'irade sorunu vardı' sözleri magazin gündeminde geniş yankı bulmuştu. Yaptığı çarpıcı açıklamalarla tepkileri üzerine çeken Levent İnanır, "Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize. Bunu yapacağına asla ihtimal vermem. Sağlıklıyken verdiği bir karar değil, rahatsızlığı döneminde yenilenmiş vasiyeti. Bütün filmlerinin teliflerini, hatta dedemden kalan bazı miras paylarını bile Jülide Kural’a devretmiş" ifadeleriyle de büyük ses getirmişti.

Kadir İnanır'ın yeğenlerinden biri olan Soner Arıca, tartışmaların ve çarpıcı açıklamaların havada uçtuğu miras sürecinde sessizliğini korumuştu. Tartışmalardan uzak bir şekilde hayatına devam eden Arıca'nın bu sürecin dışında bir tutum sergilemesi ise dikkatlerden kaçmamıştı.

KADİR İNANIR'IN GÖZLERDEN UZAK YEĞENİ FIRAT İNANIR'DAN MİRAS AÇIKLAMASI GELDİ!

Kadir İnanır'ın vasiyeti nedeniyle devam eden miras davasında tartışmalar her geçen gün farklı bir boyuta taşınırken, usta sanatçının yaşayan tek ağabeyi Reşit İnanır'ın oğlu Fırat İnanır'dan miras açıklaması geldi. Çalıştığı inşaatta görüntülenen Fırat İnanır, alkışlanacak bir açıklamaya yer verdi.

İnşaat proje işleri yapan Fırat İnanır, amcasının kararına saygı duyduğunu belirterek “Onun gibi dev bir sanatçının yeğeni olmak bana yeter” ifadelerine yer verdi. Amcası Kadir İnanır'ın ne mirasında ne de vasiyetinde gözü olmayan Fırat İnanır, kendi işinin başında tartışmalardan uzak bir hayat sürüyor. Fırat İnanır'ın amcası Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili tutumu ise kamuoyu tarafından taktir ediliyor.