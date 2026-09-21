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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 16:52

Levent İnanır'dan Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili dikkat çeken açıklama! Soyadının hikâyesini anlattı

Kadir İnanır'ın vasiyeti üzerinden başlayan tartışma, yeğeni Levent İnanır'ın açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. İnanır, vasiyetin sanatçının sağlık sorunları yaşadığı dönemde değiştirildiğini öne sürerken, eski eşi Neslihan Acar'ın kendisine yönelik şiddet iddiasını da kesin bir dille reddetti. İnanır ayrıca yıllardır kullandığı “İnanır” soyadının hikâyesini anlattı.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Levent İnanır'dan Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili dikkat çeken açıklama! Soyadının hikâyesini anlattı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 16:52

Levent İnanır, dayısı 'ın kendisini 11 yaşındayken yanına aldığını ve 23 yaşına kadar aynı evde yaşadıklarını belirtti. “İnanır” soyadını kullanmasının nedenini de açıklayan İnanır, bu soyadını dayısının isteğiyle taşıdığını söyledi. Vasiyet tartışmasına ilişkin ise hukuki sürecin devam ettiğini belirterek hakkındaki iddialarla ilgili tüm hukuki haklarını saklı tuttuğunu ifade etti.

LEVENT İNANIR'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA 

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetmişti. Sanatçının vasiyetinin okunacağı dava, bazı aile fertlerine gerekli tebligatların ulaşmaması nedeniyle 17 Aralık saat 09.30'a ertelendi.

Levent İnanır'dan Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili dikkat çeken açıklama! Soyadının hikâyesini anlattı

'nde sanatçının ağabeyi, yeğenleri ve hazır bulundu. Ailenin avukatı Hikmet Altun Kalem, dosyada 28 mirasçının bulunduğunu açıkladı. Levent İnanır ise bazı mirasçıların adres değişikliği ve tatil nedeniyle duruşmaya katılamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Adres değişikliği ve tatilde olanlar var. Bize katılmama sebebi değil bu durum... Herkes onun yeğeni, tamamlanacaktır. 17 Aralık'ta katılım sağlanacak. Bulunmayanı da bulacağız. Dayımıza son görevimiz olacak. Vekalet vermeleri gerekir. Bazılarına tebligat ulaşmamış çünkü... Türkiye'nin hukuku Allah'ın adaleti var"

Levent İnanır'dan Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili dikkat çeken açıklama! Soyadının hikâyesini anlattı

“AĞIR TEDAVİ GÖRÜYORDU” 

Levent İnanır, dayısının vasiyetiyle ilgili değerlendirmesinde sürecin 2018'den beri devam ettiğini belirterek Kadir İnanır'ın sağlık durumuna dikkat çekti.

"2018'den beri bu süreç devam ediyor. Dayımın irade sorunu vardı. Açıklanacak şeyin ne olduğu çok önemli değil. Ağır tedavi görüyordu. İlaçlar kullanıyordu" Kadir İnanır'ın vasiyetini birden fazla kez değiştirdiğini söyleyen Levent İnanır, bu durumun aile açısından soru işaretlerine neden olduğunu ifade etti.

Levent İnanır'dan Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili dikkat çeken açıklama! Soyadının hikâyesini anlattı

"O da soru işareti... 2015'te verdiği verdiği vasiyetini, 2022'de değiştiriyor. Aynı tarihte tekrar değiştiriyor. Kafa karıştıran durum var. 68 yaşında yeğeni var. 23 ve 25 yaşında yeğeni var. Birçoğu yetim onların... Onlar dayılarına biat ettiler. Ağabeyimin sigara içtiğini bilmez Kadir dayım böyle saygı ve biat kültürü var, bunun bir karşılığı yok mu?"

"HER ŞEYİ JÜLİDE KURAL'A DEVRETMİŞ"

Vasiyetin içeriğine ilişkin de konuşan Levent İnanır, aile fertlerinin miras konusunda dışarıda bırakıldığını öne sürdü. İnanır, Kadir İnanır'ın bazı maddi haklarını 'a bıraktığını iddia ederek hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.

Levent İnanır'dan Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili dikkat çeken açıklama! Soyadının hikâyesini anlattı

"Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize. Bunu yapacağına asla ihtimal vermem. Sağlıklıyken verdiği bir karar değil, rahatsızlığı döneminde yenilenmiş vasiyeti. Bütün filmlerinin teliflerini, hatta dedemden kalan bazı miras paylarını bile Jülide Kural’a devretmiş. Ekonomik mirasta da değiliz, ailenin tamamen bertaraf edilmesine kızgınız. Dolayısıyla hukuki yollara başvuracağız"

NESLİHAN ACAR'DAN SERT TEPKİ

Levent İnanır'ın sözlerinin ardından eski eşi Neslihan Acar da sosyal medya hesabından Kadir İnanır'ın kişiliğine ve bıraktığı değerlere ilişkin bir paylaşım yaptı. Acar, Kadir İnanır'ın hayatı boyunca adalet, eşitlik ve barış gibi değerleri savunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Levent İnanır'dan Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili dikkat çeken açıklama! Soyadının hikâyesini anlattı

"Bir oyuncu olarak söylüyorum; Kadir İnanır, yolumuza ışık tutan çok kıymetli bir sinema emekçisidir. Bu ülke için ve çevresindeki tüm insanlar için bıraktığı en büyük miras, barış, adalet ve eşitlik adına yaşanacağını göstermektir. İnandığı değerlerden vazgeçmeyen, şartlar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın iradesini koruyan, sözüyle duruşu arasındaki bağı hiç koparmayan bir insandır. Hayatı boyunca gösterdiği kararlılık, cesaret ve direnç, onu yalnızca büyük bir sanatçı olarak değil, güçlü bir vicdan ve irade sahibi olarak da hafızalara kazımıştır. Hayattayken de sevgisini, emeğini ve dayanışmasını eksik etmemiştir. Bana ve evladıma kattıkları için minnettarım. Bize iradeli ve doğru insan olmanın kodlarını aktardığı için teşekkür ediyoruz. Anısına saygıyla."

ŞİDDET SUÇLAMASINI KABUL ETMEDİ

Neslihan Acar, paylaşımının ardından Levent İnanır tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Acar, 14 yıl önce yaşandığını iddia ettiği şiddet olayına ilişkin bir fotoğrafın kendisine karşı kullanıldığını söyledi.
İddiaların ardından gözlerin çevrildiği Levent İnanır ise şiddet suçlamasını kabul etmedi.

Levent İnanır'dan Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili dikkat çeken açıklama! Soyadının hikâyesini anlattı

“SÖZ KONUSU ŞİDDETİ BEN UYGULAMADIM” 

Levent İnanır, hakkında gündeme gelen iddialara ilişkin yaptığı açıklamada eski eşine şiddet uyguladığı yönündeki suçlamayı reddetti.

"Günlerdir hakkımda çıkan haberler ve kamuoyuna yansıyan iddialar nedeniyle, bazı konulara açıklık getirmek istiyorum. Öncelikle, eski eşime yönelik şiddet uyguladığım yönündeki iddiayı kesinlikle kabul etmiyorum. Söz konusu şiddeti ben uygulamadım. Uygulayan kişiyi ne yazık ki burada sizlere açıklamak beni de yaralar ve üzer, bu yüzden o hiç istenmeyecek şiddeti uygulayan kişiyi burada açıklamayacağım. Ama şunu tekrarlamak isterim o şiddeti kesinlikle ben uygulamadım. Neslihan Hanım, ileride yaşananlarla ilgili kendi iradesiyle açıklama yapmak isterse, bu tamamen kendisinin vereceği bir karardır"

Levent İnanır'dan Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili dikkat çeken açıklama! Soyadının hikâyesini anlattı

"İNANIR" SOYADININ HİKÂYESİ

Levent İnanır, kamuoyunda merak edilen bir diğer konu olan soyadı hakkında da açıklamada bulundu. Gerçek soyadının Arıca olduğunu belirten İnanır, Kadir İnanır'ın kendisini çocuk yaşta yanına aldığını anlattı. "Neden İnanır soyadını kullanıyor?" şeklindeki tartışmalara da açıklık getirmek istiyorum. Rahmetli dayım Kadir İnanır'ın çocuğu yoktu. Ben 11 yaşındayken beni yanına aldı. "Levent'i ben yetiştireyim, benim yanımda büyüsün, benim evladım gibi olsun" diyerek annemden rica etti. Büyüttü ve okuttu. 23 yaşıma kadar aynı evde birlikte yaşadık. Bana hayata dair bildiğim pek çok şeyi o öğretti. İnanır soyadını kullanmamı da kendisi istedi. Bu soyadını yıllardır gururla taşıyorum ve hayatımın sonuna kadar da taşımaya devam edeceğim.

KADİR İNANIR'IN SAĞLIK SÜRECİNE DE DEĞİNDİ

Levent İnanır, daha önce yaptığı sağlık durumuyla ilgili açıklamaların yanlış anlaşılmaması gerektiğini belirtti. Kadir İnanır için “bilinçsiz” ifadesini kullanmadığını söyleyen İnanır, sözlerinin ağır hastalık sürecinin zaman zaman bilincini etkilediğine yönelik olduğunu ifade etti.

Levent İnanır'dan Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili dikkat çeken açıklama! Soyadının hikâyesini anlattı

"Bir diğer konu ise dayım Kadir İnanır'ın sağlık süreciyle ilgili sözlerimdir. Kendisine "bilinçsiz" demek ne benim ne de bir başkasının haddine değildir. Söylemek istediğim, geçirdiği son derece ağır hastane sürecinin zaman zaman bilincini etkilediğiydi. Beynine üç kez pıhtı attığı ve çok ağır ilaçlar kullandığı bir dönemde hepimiz çok zor ve üzücü günler yaşadık. Yaşadığımız bu sürecin ne kadar ağır olduğunu anlatabilmek için, bir gece hemşirelerden takım elbisesini isteyerek galaya gitmesi gerektiğini söylediği üzücü bir olay yaşadık mesela...

Kadir İnanır benim için yalnızca dayım değil, beni büyüten, yetiştiren ve hayatımda çok özel bir yere sahip olan kişidir. Önümüzde hukuki bir süreç bulunmaktadır. Bu sürecin herkes açısından hakkaniyetli, sağduyulu ve adil şekilde ilerlemesini diliyorum. Hakkımda geçmişte yapılan ve gelecekte yapılabilecek açıklamalar ve iddialarla ilgili tüm hukuki haklarım saklıdır. Kamuoyuna saygılarımla."

 

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#kadir inanır
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#Levent İnanır
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