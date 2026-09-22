Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın vefatının ardından vasiyetnamesi, mirasçıları ve mal varlığının nasıl paylaşılacağı tartışması gündemdeki yerini koruyor.

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HABERİN ÖZETİ Kadir İnanır'ın vasiyeti ile gündem oldu! Vasiyetname iptal edilebilir mi? Avukat Gizem Gonce miras paylaşımında kritik detayları açıkladı Usta oyuncu Kadir İnanır'ın vefatının ardından gündeme gelen vasiyetnamesi, mirasçıları ve mal varlığının paylaşımı, avukat Gizem Gonce'nin değerlendirmeleriyle miras hukuku çerçevesinde ele alınıyor. Kadir İnanır'ın çocuğu bulunmuyor ve Jülide Kural ile resmi evliliği olmadığı belirtiliyor, bu nedenle mirasçılık sırası aile fertlerine ve anne-baba soyundan gelen akrabalarına göre önem taşıyor. Kardeşler ve yeğenler Türk hukukunda saklı paylı mirasçı olmadığından, vasiyetnamenin varlığı ve geçerliliği miras paylaşımını doğrudan etkileyebilir. Vasiyetnameye itiraz edilebilmesi için kanunda öngörülen geçerli bir sebep bulunması gerekiyor; sadece mirastan pay almak istemek iptal davası için yeterli değil. Kadir İnanır'ın üç vasiyetnamesi bulunuyor ve 9 Mayıs 2022 tarihli vasiyetnamede mal varlığının önemli bir bölümünün Jülide Kural'a bırakıldığı belirtiliyor. Birden fazla vasiyetname bulunması durumunda, her bir belgenin içeriği ve aralarındaki hukuki ilişki incelenmeli; noter huzurunda hazırlanan vasiyetnameler de kanuni iptal sebepleri kapsamında dava konusu olabilir.

Üç vasiyeti bulunan İnanır'ın vasiyetnamesinde maddi ve manevi hakları ile telif haklarına ilişkin düzenlemeler bulunduğu belirtilirken, miras sürecinde hangi kişilerin yasal mirasçı olduğu ve vasiyetnamenin paylaşımı nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

Peki Kadir İnanır'ın mirası kime kaldı? Vasiyetname miras paylaşımını değiştirir mi? Kardeşlerin ve yeğenlerin miras hakkı var mı? Vasiyetname iptal edilebilir mi?

Avukat Gizem Gonce, miras hukukundaki kritik ayrıntıları Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e değerlendirdi.

VASİYETNAME MİRAS PAYLAŞIMINI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Kadir İnanır'ın miras sürecinde öncelikle yasal mirasçılık ile vasiyetnameyle mirasçı atanması arasındaki farkın bilinmesi gerektiğini belirten Av. Gonce, vasiyetnamenin miras paylaşımının sonucunu doğrudan etkileyebileceğini söyledi.

Avukat Gizem Gonce, kamuoyuna yansıyan bilgiler üzerinden mirasçılık sırasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

''Kadir İnanır'ın mirasçılarının kim olduğu sorusunu değerlendirirken öncelikle yasal mirasçılık ile vasiyetnameyle mirasçı atanmasını birbirinden ayırmamız gerekiyor. Türk Medeni Kanunu'na göre yasal mirasçılar, öncelikle kişinin çocukları ve diğer altsoyu; bunlar yoksa anne ve babası ile onların altsoyu, yani kardeşleri ve şartlarına göre yeğenleridir. Eşin mirasçılığı ise evlilik bağına dayanır.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre; Kadir İnanır'ın çocuğu bulunmuyor ve Jülide Kural ile arasında resmi evlilik olmadığı belirtiliyor. Bu nedenle, yasal mirasçılık bakımından aile fertlerinin durumu ve miras bırakanın anne-baba soyundan gelen akrabalarının mirasçılık sırası önem taşıyor. Ancak bir kişinin yasal mirasçı olması, mutlaka mirastan saklı pay alacağı anlamına gelmiyor. Özellikle kardeşler ve yeğenler, Türk hukukunda saklı paylı mirasçı değildir. Dolayısıyla vasiyetnamenin varlığı ve geçerliliği, miras paylaşımının sonucunu doğrudan etkileyebilir.''

KADİR İNANIR'IN VASİYETNAMESİ İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

Miras sürecinde vasiyetnamenin mahkemeye sunulmasıyla vasiyetnamenin iptali için dava açılmasının aynı hukuki işlem olmadığını vurgulayan Av. Gonce, vasiyetnameye itiraz edilebilmesi için kanunda öngörülen geçerli bir sebebin bulunması gerektiğini belirtti:

"Burada önemli bir hukuki ayrım var. Bir vasiyetnamenin mahkemeye sunulması ve açılması, tek başına vasiyetnamenin geçersizliği için dava açıldığı anlamına gelmez. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Kadir İnanır'ın 2015 tarihli bir, 2022 tarihli iki olmak üzere üç vasiyetnamesi bulunuyor. Vasiyetnamelerin açılması için yapılan duruşma, bazı mirasçılara tebligat işlemlerinin tamamlanamaması nedeniyle 17 Aralık 2026 tarihine ertelendi. Mirasçılar, vasiyetnamenin içeriğini öğrendikten sonra hukuken itiraz edebilirler.

Ancak bir mirasçının, 'Ben bu mirastan pay almak istiyorum' demesi, tek başına vasiyetnamenin iptalini gerektirmez. İptal davası açılabilmesi için kanunda öngörülen geçerli bir sebebin bulunması gerekir. Örneğin vasiyetname düzenlenirken kişinin ayırt etme gücünden yoksun olması, iradenin korkutma veya zorlama altında açıklanması ya da kanuni şekil şartlarına uyulmaması gibi durumlar incelenebilir."

TAŞINMAZLAR, BANKA HESAPLARI VE TELİF HAKLARI NASIL PAYLAŞILACAK?

Kadir İnanır'ın mirası söz konusu olduğunda yalnızca taşınmazların değil, banka hesapları, otomobiller, koleksiyonlar, sanat eserleri, alacaklar ve telif haklarının da miras kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirten Av. Gizem Gonce, vasiyetnamede yer alan bir mal varlığının borçlardan tamamen arındırılmış şekilde devredileceği anlamına gelmediğini söyledi:

''Bir mirasın paylaşımında yalnızca evler, arsalar veya banka hesapları değil; alacaklar, fikri haklar ve telif gelirleri de önem taşıyabilir. 9 Mayıs 2022 tarihli vasiyetnamede Kadir İnanır'ın üç otomobili, gayrimenkullerindeki hak ve hisseleri, banka ve yatırım hesaplarındaki birikimleri, koleksiyonları, sanat eserleri, alacakları ve telif haklarıyla ilgili düzenlemeler bulunuyor. Bu açıklamalara göre mirasın önemli bir bölümü Jülide Kural'a bırakılmış. Ancak burada şu ayrımı yapmak gerekir: Bir mal varlığı unsurunun vasiyetnamede bir kişiye bırakılmış olması, mirasın bütün borçlardan arındırılmış şekilde devredileceği anlamına gelmez. Öncelikle terekenin aktifleri ve pasifleri tespit edilmeli, borçlar ve varsa diğer hukuki yükümlülükler dikkate alınmalıdır. Taşınmazlar bakımından tapu kayıtları, mülkiyet oranları ve varsa üçüncü kişilerin hakları incelenir. Telif haklarında ise miras bırakanın sahip olduğu mali haklar, sözleşmeler, kullanım yetkileri ve ilgili fikri mülkiyet hükümleri ayrıca değerlendirilmelidir."

''NOTERDE HAZIRLANMIŞ OLMASI HİÇBİR KOŞULDA VASİYETİN İPTAL EDİLEMEYECEĞİ ANLAMINA GELMEZ''

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Kadir İnanır'ın farklı tarihlerde hazırlanmış üç vasiyetnamesi bulunuyor. Bu belgelerin hukuki durumunun değerlendirilmesinde vasiyetnamenin noter huzurunda hazırlanmış olması kadar, içeriği, düzenlenme şartları ve diğer vasiyetnamelerle ilişkisi de önem taşıyor.

Av. Gonce, birden fazla vasiyetname bulunması halinde belgelerin tamamının birlikte incelenmesi gerektiğini belirtti:

''Kamuoyuna yansıyan açıklamalara göre Kadir İnanır'ın farklı tarihlerde düzenlenmiş üç vasiyetnamesi bulunuyor. 2015 yılında bir vasiyetname, 2022 yılında ise iki ayrı vasiyetname hazırlandığı belirtiliyor. 21 Eylül 2026 tarihinde İnanır'ın avukatı Bişar Abdi Alınak tarafından yapılan açıklamalarda, 9 Mayıs 2022 tarihli vasiyetnamenin İstanbul Beyoğlu 48. Noterliği'nde, sağlık raporu alınarak ve iki tanık huzurunda düzenlendiği; maddi ve manevi hakları ile telif haklarının Jülide Kural'a bırakıldığı ifade edildi.

Fakat birden fazla vasiyetnamenin bulunması halinde her bir belgenin içeriği ve aralarındaki hukuki ilişki incelenmelidir. Sonraki vasiyetname önceki vasiyetnameyi tamamen ortadan kaldırmış olabilir veya önceki düzenlemeyi tamamlayan hükümler içerebilir. Bunu kesin olarak söylemek için belgelerin tamamının incelenmesi gerekir. Noter huzurunda hazırlanmış olması, vasiyetnamenin hiçbir koşulda iptal edilemeyeceği anlamına gelmez. Resmi vasiyetname de kanuni iptal sebepleri kapsamında dava konusu olabilir.''

MİRAS DAVALARINDA EN ÇOK HANGİ SORUNLAR YAŞANIYOR?

Kadir İnanır'ın miras sürecinin yanı sıra, ünlü isimlerin miras davalarında da benzer hukuki tartışmaların yaşanabildiğini belirten Av. Gonce, özellikle vasiyetnamenin geçerliliği, mirasın kapsamı, mal varlığının değer tespiti ve telif haklarının kullanımı gibi başlıkların öne çıktığını söyledi:

"Ünlü kişilerin mirasları söz konusu olduğunda, sıradan bir miras paylaşımından farklı olarak kamuoyunun ilgisini çeken bazı unsurlar ön plana çıkabiliyor. Ancak hukuken uygulanacak temel miras kuralları herkes için geçerlidir. En sık karşılaşılan sorunlar arasında vasiyetnamenin geçerliliğine yönelik iddialar, mirasın kapsamının belirlenmesi, taşınmazların ve diğer varlıkların değerinin tespiti, telif haklarının kim tarafından ve nasıl kullanılacağı, aile fertleri arasındaki mirasçılık tartışmaları yer alabilir.

Özellikle sanatçıların mirasında telif hakları çok önemli. Bir sanatçının hayatı boyunca ürettiği filmler, eserler veya diğer fikri ürünlerden doğan mali hakların mirasçılara geçişi ve yönetimi, yalnızca fiziksel malvarlığının paylaşılmasıyla sınırlı bir konu değildir. Ayrıca medyada yer alan haberler ile mahkeme dosyasındaki kesinleşmiş hukuki durum birbirinden ayrılmalı. Miras uyuşmazlıklarında belgeye dayalı inceleme, kamuoyundaki iddialardan daha belirleyici olacaktır."

İNANIR'IN MİRAS DAVASI EMSAL OLUR MU?

Kadir İnanır'ın miras sürecinde verilecek bir kararın başka miras davalarını otomatik olarak belirlemeyeceğini vurgulayan Av. Gizem Gonce, 'emsal karar' kavramının her dava için aynı şekilde kullanılmaması gerektiğini belirtti:

"Her kamuoyunun ilgisini çeken miras davası, otomatik olarak emsal karar niteliği kazanmaz. Burada 'emsal' kavramını doğru kullanmak gerekiyor. Kadir İnanır'ın miras sürecinde mahkeme, vasiyetnamenin geçerliliği, mirasçılık ve varsa diğer uyuşmazlıklar hakkında hukuki değerlendirme yapabilir. Ancak verilecek kararın başka dosyalara etkisi, kararın hangi hukuki meseleye ilişkin olduğuna ve yargısal niteliğine bağlıdır. Bir mahkeme kararının emsal değer taşıyabilmesi, somut uyuşmazlıkta uygulanan hukuk kuralı ve gerekçesiyle ilgilidir. Ayrıca her miras dosyasının kendine özgü aile yapısı, vasiyetname içeriği, malvarlığı ve delilleri vardır.

Dolayısıyla bu dosyadan yola çıkarak, 'Bundan sonra bütün miras davaları böyle sonuçlanacak' şeklinde bir genelleme yapmak doğru olmaz. Fakat süreç, vasiyetname düzenleyen kişilerin iradelerini hukuken nasıl koruyabilecekleri ve mirasçıların hangi haklara sahip olduğu konusunda toplumsal farkındalık oluşturabilir.

Miras hukuku yalnızca bir mal varlığının kimlere kalacağı meselesi değildir. Aynı zamanda kişinin son iradesinin korunması, mirasçıların haklarının gözetilmesi ve hukuki güvenliğin sağlanması meselesidir. Herkesin miras bırakırken de mirasçı olurken de haklarını bilmesi gerekiyor. Çünkü haklarınızı bilmek, hukuki sürecin en önemli adımıdır."