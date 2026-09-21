Kadir İnanır'ın vasiyetinin açıklandığı iddia edildi! Bakın tüm mal varlığını kime bırakmış

Kadir İnanır'ın vefatının ardından vasiyeti nedeniyle devam eden miras davası gündeme bomba gibi oturmuştu. Usta sanatçının özel hayatı ve mirasıyla ilgili kamuoyuna yansıyan tartışmalar her geçen gün artarken, vasiyetinin açıklandığı iddia edildi. Türk sinemasının büyük bir ilgiyle takip edilen isimleri arasında yer alan Kadir İnanır'ın vasiyetinin açıklanacağı dava, bazı mirasçılara tebligat ulaşmaması nedeniyle ertelenmişti. Usta sanatçının, 2022 yılında hazırladığı vasiyetnamenin içeriğine ilişkin avukatı Bişar Abdi Alınak’tan açıklama geldiği iddia edildi. Ünlü sanatçının, tüm maddi ve manevi mirası ile telif haklarını kime bıraktığı belli oldu. Vasiyetnamede kimin mirasçı olacağı ve olası ikinci bir senaryoda mirasın kime gideceği netlik kazandı. Peki, Kadir İnanır'ın mal varlığı kime kaldı? İşte Kadir İnanır'ın açıklandığı iddia edilen vasiyetinin detayları...

KADİR İNANIR'IN VASİYETİNİN AÇIKLANDIĞI İDDİA EDİLDİ!

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır, 26 Haziran 2026 tarihinde zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Vefatıyla sanat camiasını derin bir hüzne boğan İnanır'ın, üç ayrı vasiyetin içeriği aylardır merak ediliyordu. Yeşilçam'ın usta oyuncusunun içeriği yıllardır gizli tutulan vasiyetlerinin 17 Eylül 2026 tarihinde Beykoz Adliyesi'nde resmi olarak açılacağı duyurulmuştu. Usta oyuncunun, 2015 yılında bir vasiyet, 2022 yılında ise noter huzurunda iki ayrı vasiyet daha hazırladığı öğrenilmişti.

Kadir İnanır'ın vasiyetnamesinin açılma davası için aile fertleri 17 Eylül 2026 tarihinde Beykoz Adliyesi'nde bir araya gelmişti. Saat 10.40'da başlayan davaya İnanır'ın aile fertleri ve ailelerin avukatı katılmıştı. Usta sanatçının bazı varislerine tebligat gitmemesi sebebiyle dava, 17 Aralık saat 09.30'a ertelenmişti. Vasiyetlerin açılmasıyla birlikte usta oyuncunun hem mirasının paylaşımı hem de son arzularının resmiyet kazanacağı düşünülürken davanın ertelendiği haberi magazin gündeminde geniş yankı bulmuştu.

Kadir İnanır'ın miras davasında gözler 17 Aralık'a çevrilmişken, usta oyuncunun vasiyetinin açıklandığı iddia edildi. Kadir İnanır'ın vasiyeti nedeniyle devam eden miras davasında 2015 yılındaki ilk vasiyetini iptal ederek 2022'de hazırladığı son vasiyetnamesinde mal varlığının ve koleksiyonlarının çok büyük bir bölümünü 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı da geçtiğimiz günlerde iddia edilenler arasında yer almıştı. Diğer yandan usta sanatçının geride bıraktığı mirasının toplam değerinin ise yaklaşım 1 milyar TL olduğu da iddia edilmişti.

Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır'ın, ölümünden 4 yıl önce noter huzurunda hazırlattığı vasiyetinde, tüm maddi ve manevi mirası ile telif haklarını kime bıraktığı belli oldu. Usta sanatçının, 2022 yılında hazırladığı vasiyetnamenin içeriğine ilişkin avukatı Bişar Abdi Alınak’tan açıklama geldiği iddia edildi. Vasiyetnamede kimin mirasçı olacağı ve olası ikinci bir senaryoda mirasın kime gideceği netlik kazandı.

TÜM SERVETİNİ HAYAT ARKADAŞI JÜLİDE KURAL'A BIRAKTI!

Geçtiğimiz aylarda vefat ederek tüm sanat camiasını derin bir hüzne boğan Kadir İnanır'ın merakla beklenen vasiyetinin ortaya çıktığı iddia edildi. Usta oyuncunun 2022 yılında İstanbul Beyoğlu 48. Noterliği'nde iki tanık ve doktor raporu eşliğinde hazırlattığı son vasiyetnamesinin, avukatı Bişar Abdi Alınak tarafından açıklandığı öne sürüldü.

Kadir İnanır'ın 2015 yılında hazırlattığı vasiyetini iptal ederek 09.05.2022 tarihinde İstanbul Beyoğlu 48. Noterliği'nde, doktor raporu ve iki tanık eşliğinde hazırlattığı son vasiyetnamesinin detayları ortaya çıktı. Usta sanatçının tüm maddi ve manevi mirası ile telif haklarını hayat arkadaşı sanatçı Jülide Kural’a bıraktığı iddia edildi. İnanır ve Kural’ın avukatı Bişar Abdi Alınak, usta sanatçının, mirasının tamamını Kural’a bıraktığı vasiyetini doktor raporunun yanı sıra iki tanık huzurunda Beyoğlu 48. Noteri’nde hazırlattığını bildirdi.

Kadir İnanır'ın son dönemde mirasıyla ilgili yapılan gerçek dışı haberler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade ettiği iddia edilen avukat Bişar Abdi Alınak, İnanır’ın vasiyetnamesini, “Mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetime uymalarıdır” diyerek sonlandırdığını bildirdi. Alınak'ın açıklamalarında şu ifadelere yer verdiği öne sürüldü:

"Kadir İnanır’ın insan hakları, barış ve eşitlik mücadelesi, Türkiye halklarına bıraktığı en büyük mirastır. Vasiyetnameye ilişkin hukuki hususların, yaşanan büyük kaybı gölgede bırakacak tartışmalara dönüştürülmemesini, merhumun ve Jülide Kural’ın beyanlarına dayanmayan spekülatif ve dezenformasyon içerikli haberlere itibar edilmemesini, tarafımızca doğrulanmayan, yapılacak yeni bir açıklamaya kadar spekülatif değerlendirme ve haberlere itibar etmemesini önemle belirtiyoruz"

AVUKATI VASİYETNAMEDEKİ TÜM DETAYLARI TEK TEK AÇIKLADI!

Türk televizyon tarihinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Kadir İnanır'ın 2022 yılında Beyoğlu 48. Noteri’nde doktor raporu ve beraberinde iki tanıkla birlikte hazırlattığı vasiyete ulaşıldığı ortaya atıldı. Kadir İnanır'ın 2015'te hazırlattığı vasiyeti iptal ederek 2022 yılında hazırlattığı vasiyetnameye göre; usta sanatçı üç otomobilini, gayrimenkullerdeki tüm hak ve hisselerini, bankalardaki ve yatırım hesaplarındaki tüm parasını ve faizlerini, koleksiyonları gibi maddi-manevi değeri olan tüm eşyalarını, sanat eserlerini, tüm alacak haklarını ve tüm telif haklarını, uzun yıllar hayat arkadaşı olan sanatçı Jülide Kural’a bıraktı. Sanatçı, aynı zamanda hayatının belgesel yapılmasına ve adına kurulacak dernek, vakıf, park veya sanat merkezi gibi her türlü girişime de izni hakkı ile telif haklarını da Kural’a miras bıraktı.

"MİRASÇILARIMDAN SON İSTEK VE ARZUM VASİYETİME UYMALARIDIR"

Fakat usta oyuncunun mirası ve vasiyeti son dönemde çeşitli tartışmaları ve yanlış haberleri beraberinde getirmişti. Vasiyetnameye ilişkin yapılan haberlerde usta sanatçının avukatından açıklama geldiği iddia edildi. Hem İnanır’ın hem de Jülide Kural’ın avukatı olan Bişar Abdi Alınak'ın, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandığı öne sürüldü:

"Hayattayken vekilliğini üstlendiğimiz Sayın Kadir İnanır; beyaz perdede oluşturduğu karakterler, taşıdığı duruş ve milyonların hafızasına kazınan yüzü ile bir çağın simgesi olarak yer almıştır. Sayın Kadir İnanır’ın insan hakları, barış ve eşitlik mücadelesi ile büyüttüğü kıymetli hikâyesi Türkiye halklarına bıraktığı en büyük mirastır.

Sayın Kadir İnanır’ın iradesinin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi vefatından önce tarafıma tevdi ettiği son iki ricasından biriydi. Vefatından hemen sonra maalesef vasiyetnamesine ilişkin spekülatif ve gerçeği yansıtmayan birtakım haberlerin dolaşıma sokulması bilgi kirliliğine sebebiyet vermiştir. Kadir İnanır’ın ricasının ağır sorumluluğu ve kamuoyunu doğru bilgi ile aydınlatma gereği bu açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur.

09.05.2022 tarihinde İstanbul Beyoğlu 48. Noterliğinde, gerekli sağlık raporu alınarak, tanıklar huzurunda ve tüm hukuki şekil şartlarına uygun biçimde düzenlenen vasiyetnamenin mahkeme huzurunda açılması, tamamlanması gereken usuli işlemler nedeniyle ertelenmiştir. Vasiyetname tüm mirasçıların incelemesine açık olup içeriği ve ayrıntıları tarafların bilgisi dahilindedir. Sayın Kadir İnanır, mirasından doğan tüm maddi ve manevi haklarını müvekkilimiz ve hayat arkadaşı Sayın Jülide Kural’a bırakmıştır. Mirasın açıldığı tarihte Jülide Kural’ın hayatta olmaması halinde ise tüm mirasının İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Nesin Vakfına eşit olarak dağıtılmasını isteyen Kadir İnanır vasiyetnamesini ‘Mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetime uymalarıdır’ diyerek sonlandırmıştır."