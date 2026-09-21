Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Kadir İnanır, 26 Haziran 2026’da hayatını kaybetmesinin ardından geride bıraktığı mirası dikkat çekmeye devam ediyor. Mirasın içeriğiyle ilgili her gün yeni bir gelişme meydana gelirken ilk vasiyetnameyi 2015 yılında hazırlattığı daha sonra da 2022 yılında noter huzurunda iki ayrı vasiyetname düzenlediği belirtilen mirasa ilişkin süreç devam ederken arama motorlarında konu hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı. Peki, Kadir İnanır tüm mirasını kime bıraktı? Kadir İnanır’ın mirası ne kadar? Kadir İnanır’ın çocuğu yok mu? sorularını sizin için araştırdık.

KADİR İNANIR TÜM MİRASINI KİME BIRAKTI?

Ünlü isim Kadir İnanır’ın 26 Haziran’da hayatını kaybetmesinin ardından gözler vasiyetine çevrildi. Kadir İnanır’ın yaşamı boyunca birkaç kez farklı vasiyetname hazırladığı öğrenildi. Bunların ardından vasiyetnamenin açıklanması için gündeme gelen süreçler de davanın da ertelendiği belirtilmişti.

17 Aralık tarihine bırakıldığı açıklanmıştır. Davanın avukatı Hikmet Altun Kalem Beykoz Adliyesi önünde yaptığı açıklamalarda ’28 mirasçı var’ diyerek yeni bir olayla gündeme gelmişti. Şimdilerde arama motorlarında Kadir İnanır’ın tüm mirasının kime kaldığı merak konusu oluyor.

Kadir İnanır’ın mirasını kime bıraktığı, vasiyetnamelerin resmi olarak açılık içeriğinin açıklanmasının ardından netlik kazanacak. Dolayısıyla henüz İnanır’ın mirasını tam anlamıyla kime bıraktığı görülecek olan dava sonucunda belli olacak.

Ancak kamuoyunda yer alan iddialara göre Kadir İnanır’ın mirasından büyük bir kısmın Jülide Kural’a bırakıldığı da yer alıyor. Şimdilerde Kadir İnanır’ın mal varlığıyla ilgili net karar görülecek olan dava sonucunda kamuoyuyla paylaşılacağı düşünülüyor.

KADİR İNANIR’IN MİRASI NE KADAR?

Kadir İnanır’ın toplam mirasının yaklaşık 1 milyar TL olduğu iddiası gündeme gelirken serveti hakkında farklı rakamlar da gündeme geliyor. İstanbul, Ordu ve yazlık bölgelerde bulunan gayrimenkullerin toplam değerinin 650 milyon TL olduğu iddia edildi. Öyle ki İnanır’ın eşyaları arasında 25’ten fazla lüks saat, altın çakmak, yüzük ve kalemlerin olduğu ifade ediliyor.

Öyle ki dünyanın farklı bölgelerinden toplandığı düşünülen kurbağa figürünün bulunduğu ve bu koleksiyonun değerinin 35 milyon TL olduğu söylenen iddialar arasında yer aldı.

KADİR İNANIR’IN ÇOCUĞU YOK MU?

Kadir İnanır hayatı boyunca hiç evlilik yapmamıştır. Üstelik ünlü oyuncu 1999 yılından beri Jülide Kural ile adı anılmaktadır. Bu sebeple de kamuoyunda yer alan bilgilere göre Kadir İnanır’ın hiç çocuğu bulunmuyor. Bir röportajında babasının 14 çocuğunun olduğunu kendisinin de baba olmak istediğini ancak bu işlerin kısmet olduğunu ifade etmiştir.