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Magazin
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 18:59
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 18:59

Soner Arıca Kadir İnanır akraba mı, neyi oluyor?

Soner Arıca ile Kadir İnanır arasındaki akrabalık bağı, usta oyuncunun vefatının ardından yeniden gündeme geldi. Soner Arıca'nın annesi Altun Arıca'nın Kadir İnanır'ın ablası olması, iki ünlü ismin dayı-yeğen olduğunu ortaya koyuyor. Peki Soner Arıca, Kadir İnanır'ın nesi oluyor? İşte Arıca ve İnanır aileleri arasındaki akrabalık bağının ayrıntıları.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Soner Arıca Kadir İnanır akraba mı, neyi oluyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 18:59
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 18:59

Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden ile Türk sinemasının usta oyuncusu 'ın akrabalık ilişkisi merak konusu oldu. İki ismin aynı aileden geldiği bilinirken, Soner Arıca'nın Kadir İnanır'ın yeğeni, Kadir İnanır'ın ise Soner Arıca'nın dayısı olduğu biliniyor. Aile bağının merkezinde ise Altun Arıca bulunuyor.

SONER ARICA KADİR İNANIR'IN NEYİ OLUYOR?

Soner Arıca, Kadir İnanır'ın yeğenidir. İki isim arasındaki akrabalık anne tarafından geliyor. Soner Arıca'nın annesi Altun Arıca, Kadir İnanır'ın ablasıdır. Bu nedenle Kadir İnanır, Soner Arıca'nın dayısı, Soner Arıca da Kadir İnanır'ın yeğeni konumunda bulunuyor. Güncel biyografik kaynaklarda da bu aile bağı aynı şekilde aktarılıyor. 

Soner Arıca Kadir İnanır akraba mı, neyi oluyor?

Arıca ve İnanır ailelerinin sanat dünyasında birden fazla tanınan ismi bulunuyor. Soner Arıca'nın yanı sıra oyuncu Levent İnanır ve eski milli futbolcu ve teknik direktör Erdoğan Arıca da ailenin tanınan isimleri arasında yer alıyor. 

ALTUN ARICA, KADİR İNANIR'IN NEYİ OLUYOR?

Soner Arıca'nın annesi Altun Arıca, Kadir İnanır'ın ablasıdır. 95 yaşında hayatını kaybeden Altun Arıca'nın Soner Arıca ile merhum milli futbolcu ve teknik direktör Erdoğan Arıca'nın annesi, Kadir İnanır, Levent İnanır ve Bülent Arıca'nın ise ablası olduğu bilgisi paylaşıldı.

 

Altun Arıca'nın vefatının ardından aile ilişkisi bir kez daha gündeme geldi. Soner Arıca, memleketi 'da verdiği konserde annesi Altun Arıca ile dayısı Kadir İnanır'ı andı. Sanatçı, Kadir İnanır'ın başrolünde yer aldığı "Dönüş" filmindeki "Hasretinle Yandı Gönlüm" eserini annesi ve dayısına ithaf etti. 

SONER ARICA İLE KADİR İNANIR AKRABA MI?

Arıca ve İnanır ailelerinin bağlantısı Ordu'nun Fatsa ilçesine uzanıyor. Aile içerisinde sanat ve spor dünyasından birçok tanınan isim bulunması nedeniyle akrabalık ilişkileri zaman zaman kamuoyunun ilgisini çekiyor.

Aile ağacındaki temel ilişki şu şekilde özetlenebilir:

  • Altun Arıca: Kadir İnanır'ın ablası, Soner Arıca'nın annesi
  • Kadir İnanır: Soner Arıca'nın dayısı
  • Soner Arıca: Kadir İnanır'ın yeğeni
  • Levent İnanır: Soner Arıca'nın kardeşi
  • Erdoğan Arıca: Soner Arıca'nın kardeşi, eski milli futbolcu ve teknik direktör

Bu nedenle Soner Arıca ile Kadir İnanır arasındaki ilişki yalnızca sanat dünyasındaki yakınlıktan ibaret değil. İki isim arasında doğrudan aile bağı bulunuyor ve Kadir İnanır, Soner Arıca'nın anne tarafından dayısı olarak biliniyor. 

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#kadir inanır
#soner arıca
#fatsa
#Altun Arıca
#Erdoğan Arıca
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