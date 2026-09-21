Soner Arıca Kadir İnanır akraba mı, neyi oluyor?

Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden Soner Arıca ile Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın akrabalık ilişkisi merak konusu oldu. İki ismin aynı aileden geldiği bilinirken, Soner Arıca'nın Kadir İnanır'ın yeğeni, Kadir İnanır'ın ise Soner Arıca'nın dayısı olduğu biliniyor. Aile bağının merkezinde ise Altun Arıca bulunuyor.

SONER ARICA KADİR İNANIR'IN NEYİ OLUYOR?

Soner Arıca, Kadir İnanır'ın yeğenidir. İki isim arasındaki akrabalık anne tarafından geliyor. Soner Arıca'nın annesi Altun Arıca, Kadir İnanır'ın ablasıdır. Bu nedenle Kadir İnanır, Soner Arıca'nın dayısı, Soner Arıca da Kadir İnanır'ın yeğeni konumunda bulunuyor. Güncel biyografik kaynaklarda da bu aile bağı aynı şekilde aktarılıyor.

Arıca ve İnanır ailelerinin sanat dünyasında birden fazla tanınan ismi bulunuyor. Soner Arıca'nın yanı sıra oyuncu Levent İnanır ve eski milli futbolcu ve teknik direktör Erdoğan Arıca da ailenin tanınan isimleri arasında yer alıyor.

ALTUN ARICA, KADİR İNANIR'IN NEYİ OLUYOR?

Soner Arıca'nın annesi Altun Arıca, Kadir İnanır'ın ablasıdır. 95 yaşında hayatını kaybeden Altun Arıca'nın Soner Arıca ile merhum milli futbolcu ve teknik direktör Erdoğan Arıca'nın annesi, Kadir İnanır, Levent İnanır ve Bülent Arıca'nın ise ablası olduğu bilgisi paylaşıldı.

Altun Arıca'nın vefatının ardından aile ilişkisi bir kez daha gündeme geldi. Soner Arıca, memleketi Fatsa'da verdiği konserde annesi Altun Arıca ile dayısı Kadir İnanır'ı andı. Sanatçı, Kadir İnanır'ın başrolünde yer aldığı "Dönüş" filmindeki "Hasretinle Yandı Gönlüm" eserini annesi ve dayısına ithaf etti.

SONER ARICA İLE KADİR İNANIR AKRABA MI?

Arıca ve İnanır ailelerinin bağlantısı Ordu'nun Fatsa ilçesine uzanıyor. Aile içerisinde sanat ve spor dünyasından birçok tanınan isim bulunması nedeniyle akrabalık ilişkileri zaman zaman kamuoyunun ilgisini çekiyor.

Aile ağacındaki temel ilişki şu şekilde özetlenebilir:

Altun Arıca: Kadir İnanır'ın ablası, Soner Arıca'nın annesi

Kadir İnanır: Soner Arıca'nın dayısı

Soner Arıca: Kadir İnanır'ın yeğeni

Levent İnanır: Soner Arıca'nın kardeşi

Erdoğan Arıca: Soner Arıca'nın kardeşi, eski milli futbolcu ve teknik direktör

Bu nedenle Soner Arıca ile Kadir İnanır arasındaki ilişki yalnızca sanat dünyasındaki yakınlıktan ibaret değil. İki isim arasında doğrudan aile bağı bulunuyor ve Kadir İnanır, Soner Arıca'nın anne tarafından dayısı olarak biliniyor.