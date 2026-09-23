İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlamalarına ilişkin soruşturmada ikinci dalga operasyonu düzenlendi. Operasyonda eski başkan vekili Erkan Özkan dahil 9 şüpheli gözaltına alındı.

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HABERİN ÖZETİ Menderes Belediyesi’ne 2. dalga operasyon: Eski başkan vekili dahil 9 gözaltı İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik “rüşvet” ve “irtikap” soruşturması kapsamında 2. dalga operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında eski başkan vekili Erkan Özkan dahil 9 şüpheli gözaltına alındı.

MASAK VERİLERİ DETAYLI ANALİZ EDİLDİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 4 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 11’i tutuklanmış, 7’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Devam eden incelemelerde; müşteki ve tanık ifadeleri ile MASAK verilerinin detaylı analizi sonucunda, suç örgütüne yardım ettiği, rüşvet ve irtikap suçlarına karıştığı tespit edilen 9 yeni şüpheli belirlendi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Menderes Belediyesinde rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarının örgütlü şekilde işlendiği iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 4 Ağustos 2026 tarihinde operasyon gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 11’i tutuklanmış, 7’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devamında; alınan müşteki ve tanık ifadeleri ile şüphelilere ait MASAK verilerinin incelenmesi sonucunda, TCK’nın 220. maddesi kapsamında suç örgütüne yardım ettikleri, rüşvet ve irtikap suçlarına karıştıkları değerlendirilen 9 şüpheli daha tespit edilmiştir.

Tespit edilen şüphelilere yönelik 23 Eylül 2026 günü eş zamanlı operasyonda, 9 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MENDERES BELEDİYESİ SORUŞTURMASI HAKKINDA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “rüşvet”, “irtikap”, “resmî belgede sahtecilik”, “görevi kötüye kullanma” ve “imar kirliliğine neden olma” suçlamaları ile Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı. Mahkemeye sevk edilen 16 kişiden, aralarında belediye başkanı Çiçek’in de bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı.