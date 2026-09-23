Akaryakıta indirim geliyor: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Brent petrol fiyatlarının 98 dolar seviyesine gerilemesinin ardından akaryakıtta büyük bir indirim hazırlığı başladı.

24 Eylül Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 5,57 TL’lik bir indirim bekleniyor.



Peki 23 Eylül Çarşamba itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?



İşte sürücüleri yakından ilgilendiren tüm rakamlar ve detaylar...