Akaryakıta indirim geliyor: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

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İstanbul
Brent petrol fiyatlarının 98 dolar seviyesine gerilemesinin ardından akaryakıtta büyük bir indirim hazırlığı başladı.
24 Eylül Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 5,57 TL’lik bir indirim bekleniyor.
Peki 23 Eylül Çarşamba itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
İşte sürücüleri yakından ilgilendiren tüm rakamlar ve detaylar...
Sektör kayankalarından edinilen bilgiye göre; 24 Eylül 2026 Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 5,57 TL’lik fiyat indirimi öngörülüyor. İndirim kararının bugün saat 16:00 itibarıyla netleşmesi ve resmi onayların ardından pompaya yansıtılması bekleniyor.
Benzin grubunda ise 23 Eylül Çarşamba günü için herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
10 BÜYÜK ŞEHİRDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (23 EYLÜL 2026)