Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

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HABERİN ÖZETİ Balık başına para ödeniyor! Kota 1 milyona çıktı Tarım ve Orman Bakanlığı, balon balığı avcılığını desteklemek amacıyla belirlenen kota üst limitini 1 milyona çıkardı. Belirtilen balon balığı türleri için avcılık üst limiti 200 binden 1 milyona çıkarıldı. 1 milyon adede ulaşıldığında alım SUBİS üzerinden durdurulacak. Alımın durdurulduğu aynı gün Genel Müdürlüğün internet sitesinden ilan edilecek.

ÜST LİMİT 1 MİLYONA ÇIKARILDI

Buna göre, lagocephalus spadiceus, lagocephalus suezensis, lagocephalus guentheri, tylerius spinosissimus, lagocephalus lagocephalus, sphoeroides pachygaster, torquigener flavimaculosus türlerinde üst limit 200 bin adetten 1 milyona çıkarıldı.

İNTERNET SİTESİNDEN İLAN EDİLECEK

Söz konusu türler için 1 milyon adede ulaşıldığında Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce SUBİS üzerinden alım durdurulacak ve aynı gün içinde Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

