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Gündem
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 09:16

Balık başına para ödeniyor! Kota 1 milyona çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığınca, istilacı balon balığı avlayan balıkçılara yapılan destekleme ödemelerinde üst limit 1 milyona çıkarıldı.

Avatar
Editor
 Asya Güney
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Balık başına para ödeniyor! Kota 1 milyona çıktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 09:16

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. 

HABERİN ÖZETİ

Balık başına para ödeniyor! Kota 1 milyona çıktı

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Tarım ve Orman Bakanlığı, balon balığı avcılığını desteklemek amacıyla belirlenen kota üst limitini 1 milyona çıkardı.
Belirtilen balon balığı türleri için avcılık üst limiti 200 binden 1 milyona çıkarıldı.
1 milyon adede ulaşıldığında alım SUBİS üzerinden durdurulacak.
Alımın durdurulduğu aynı gün Genel Müdürlüğün internet sitesinden ilan edilecek.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Balık başına para ödeniyor! Kota 1 milyona çıktı

ÜST LİMİT 1 MİLYONA ÇIKARILDI

Buna göre, lagocephalus spadiceus, lagocephalus suezensis, lagocephalus guentheri, tylerius spinosissimus, lagocephalus lagocephalus, sphoeroides pachygaster, torquigener flavimaculosus türlerinde üst limit 200 bin adetten 1 milyona çıkarıldı.

Balık başına para ödeniyor! Kota 1 milyona çıktı

İNTERNET SİTESİNDEN İLAN EDİLECEK

Söz konusu türler için 1 milyon adede ulaşıldığında Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce SUBİS üzerinden alım durdurulacak ve aynı gün içinde Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
 

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ETİKETLER
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Resmî Gazete
#Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ
#Balıkçılık Ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
#Subİs
#Gündem
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