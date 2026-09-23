Netanyahu'yu sardı korkular! ABD'de kısa süre kalacak, Trump ile görüşme takvimde yok

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler'in (BM) 81. Genel Kurulu için geleceği ABD'de programını oldukça kısa tutacak. Netanyahu'nun uçağı ise New York'a iniş yapamayacak, New Jersey'e iniş yapacak. ABD Gizli Servisi'nin de ziyaretin güvenlik hazırlıklarına olağan dışı düzeyde dahil olduğu bildirildi. Bu kadar sıkı güvenlik önlemlerinin ve kısa ABD turunun arkasında ise Netanyahu'nun protesto korkusu var.

SADECE 24 SAAT ABD'DE BULUNACAK

Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından New York'ta yalnızca birkaç saat daha kalacağı ve geceyi kentte geçirmeden İsrail'e döneceği bildirildi. İsrail Başbakanı'nın konuşmasının 24 Eylül Perşembe günü yapılması planlanıyor.

Ziyaret öncesinde Filistin yanlısı grupların yanı sıra Netanyahu hükümetine karşı çıkan İsrailli ve Yahudi grupların da New York'ta gösteriler düzenlemeye hazırlandığı bildiriliyor.

TRUMP İLE GÖRÜŞME TAKVİMDE YOK

Netanyahu'nun kısa programı ABD'deki temaslarını da sınırladı. ABD Başkanı Donald Trump ile Netanyahu arasında BM Genel Kurulu kapsamında planlanmış bir görüşme bulunmadığı bildirildi. ABD'li bir yetkili, iki liderin programlarının görüşme yapılmasını zorlaştırdığını söyledi.

Netanyahu'nun ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesinin ise programda yer aldığı bildirilmişti. İsrail Başbakanlık Ofisi, ziyaret programının henüz tamamen kesinleşmediğini açıklamıştı.

SALONDA PROTESTO İHTİMALİ

Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında da protestolarla karşılaşabileceği değerlendiriliyor. İsrail'in BM temsilciliği, ziyaret boyunca yoğun protestolar beklediğini açıkladı.