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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 09:26

Fenerbahçe transferde Galatasaray ile karşı karşıya! Ocak ayında dev rekabet: Faslı yıldız Süper Lig yolunda

Süper Lig'de milli araya 6. sırada giren Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemi için vites yükseltti. Sarı-lacivertli yönetimin hedefinde Premier Lig ekibi Sunderland'de forma giyen Faslı kanat oyuncusu var. Yıldız futbolcu için ezeli rakip Galatasaray’ın da pusuda beklediği iddia edildi. işte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe transferde Galatasaray ile karşı karşıya! Ocak ayında dev rekabet: Faslı yıldız Süper Lig yolunda
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 09:26

Milli arayı fırsata çevirmek isteyen 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. 'in ilk 6 haftalık periyodunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 10 puan toplayan ve 6. sırada konumlanan sarı-lacivertliler, gözünü devre arası transfer hamlelerine çevirdi. 

Fenerbahçe transferde Galatasaray ile karşı karşıya! Ocak ayında dev rekabet: Faslı yıldız Süper Lig yolunda

Teknik direktör yönetiminde 6 maçta kalesinde 6 gol görürken rakip fileleri 16 kez havalandıran Kanarya, hücum hattındaki üretkenliği ve hızı artırmak adına çalışmalara şimdiden başladı.

Fenerbahçe transferde Galatasaray ile karşı karşıya! Ocak ayında dev rekabet: Faslı yıldız Süper Lig yolunda

SUNDERLAND'İN YILDIZINA FENERBAHÇE KANCASI

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, forması giyen Chemsdine Talbi'yi kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe transferde Galatasaray ile karşı karşıya! Ocak ayında dev rekabet: Faslı yıldız Süper Lig yolunda

 Yönetimin, 21 yaşındaki genç yeteneğin sahip olduğu yüksek teknik kapasiteden ve sahadaki patlayıcı gücünden bir hayli etkilendiği, ocak ayında İngiliz kulübüyle resmi görüşmelere başlayabileceği kaydedildi.

Fenerbahçe transferde Galatasaray ile karşı karşıya! Ocak ayında dev rekabet: Faslı yıldız Süper Lig yolunda

DEV TRANSFERDE DERBİ SAVAŞI!

İngiliz ekibiyle 2030 yılına kadar uzun vadeli bir sözleşmesi bulunan Faslı sağ kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. 

Fenerbahçe transferde Galatasaray ile karşı karşıya! Ocak ayında dev rekabet: Faslı yıldız Süper Lig yolunda

Sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabilen 1.75 boyundaki çok yönlü hücumcu için sadece Fenerbahçe değil, ezeli rakibi ’ın da devrede olduğu ifade edildi. Ocak transfer döneminde iki Türk devinin bu transfer için büyük bir yarışa girmesi bekleniyor.

Fenerbahçe transferde Galatasaray ile karşı karşıya! Ocak ayında dev rekabet: Faslı yıldız Süper Lig yolunda
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#galatasaray
#fenerbahçe
#Süper Lig
#ismail kartal
#sunderland
#Spor
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