Fenerbahçe transferde Galatasaray ile karşı karşıya! Ocak ayında dev rekabet: Faslı yıldız Süper Lig yolunda

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İstanbul
Milli arayı fırsata çevirmek isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'in ilk 6 haftalık periyodunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 10 puan toplayan ve 6. sırada konumlanan sarı-lacivertliler, gözünü devre arası transfer hamlelerine çevirdi.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 6 maçta kalesinde 6 gol görürken rakip fileleri 16 kez havalandıran Kanarya, hücum hattındaki üretkenliği ve hızı artırmak adına çalışmalara şimdiden başladı.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Sunderland forması giyen Chemsdine Talbi'yi kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor.
Yönetimin, 21 yaşındaki genç yeteneğin sahip olduğu yüksek teknik kapasiteden ve sahadaki patlayıcı gücünden bir hayli etkilendiği, ocak ayında İngiliz kulübüyle resmi görüşmelere başlayabileceği kaydedildi.
İngiliz ekibiyle 2030 yılına kadar uzun vadeli bir sözleşmesi bulunan Faslı sağ kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.
Sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabilen 1.75 boyundaki çok yönlü hücumcu için sadece Fenerbahçe değil, ezeli rakibi Galatasaray’ın da devrede olduğu ifade edildi. Ocak transfer döneminde iki Türk devinin bu transfer için büyük bir yarışa girmesi bekleniyor.