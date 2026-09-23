AKOM'dan İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarısı! Bu saat aralığına dikkat: Etkisini arttıracak

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İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı geldi. Yapılan değerlendirmede yağışların saat 11.00'da yeniden şiddetleneceği bildirildi. Sıcaklıkların 14 dereceye kadar düşeceği belirtilirken, akşam saatlerine dikkat çekildi.
|Zaman Dilimi
|Hava Durumu
|Sıcaklık
|Sabah
|Yağmurlu
|14°C
|Öğle
|Yağmurlu
|17°C
|Akşam
|Yağmurlu
|15°C
|Gece
|Parçalı bulutlu
|14°C
Sabah saatlerinde etkili olan yağışların öğle saatlerine doğru yeniden kuvvetleneceği, akşam saatlerinden itibaren ise bölgeyi terk etmeye başlayacağı öngörülüyor.
|Tarih
|Gün
|En Düşük Sıcaklık (Min)
|En Yüksek Sıcaklık (Max)
|Hava Durumu
|Yağış Durumu / Miktarı
|24.09.2026
|Perşembe
|13°C
|21°C
|Az bulutlu ve açık
|Beklenmiyor
|25.09.2026
|Cuma
|14°C
|22°C
|Az bulutlu ve açık
|Beklenmiyor
|26.09.2026
|Cumartesi
|16°C
|24°C
|Parçalı bulutlu, yerel yağmurlu
|1-3 kg arası
|27.09.2026
|Pazar
|16°C
|20°C
|Gök gürültülü sağanak yağmurlu
|10-20 kg arası
|28.09.2026
|Pazartesi
|16°C
|21°C
|Gök gürültülü sağanak yağmurlu
|3-7 kg arası
|29.09.2026
|Salı
|16°C
|21°C
|Gök gürültülü sağanak yağmurlu
|3-10 kg arası
AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Güne 14°C'ler civarına gerileyen serin hava ile birlikte çok bulutlu, aralıklı yağmurlu bir gökyüzü ile başlandı. Yağışların öğle saatlerine doğru (11.00) tekrardan etkisini artıracağı, akşam saatlerine (16.00) doğru bölgemizi terk etmeye başlayacağı öngörülürken sıcaklıkların 17°C'ler civarında mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor."