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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 09:46

AKOM'dan İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarısı! Bu saat aralığına dikkat: Etkisini arttıracak

AKOM'dan İstanbul için saatlik 'sağanak yağış' uyarısı geldi. Yapılan uyarıda sıcaklıkların 14 dereceye kadar gerileyeceği bildirilirken, sağanak yağışın öğle saatlerinde etkisini arttıracağı belirtildi. Öte yandan AKOM yağışın kent terk edeceği saati de açıkladı. İşte 23 Eylül Çarşamba güncel hava durumu...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 09:46

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı geldi. Yapılan değerlendirmede yağışların saat 11.00'da yeniden şiddetleneceği bildirildi. Sıcaklıkların 14 dereceye kadar düşeceği belirtilirken, akşam saatlerine dikkat çekildi. 

HABERİN ÖZETİ

AKOM'dan İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarısı! Bu saat aralığına dikkat: Etkisini arttıracak

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul için sağanak yağış uyarısı yaptı ve öğle saatlerinde yağışların yeniden şiddetleneceğini bildirdi.
Yağışların saat 11.00'da yeniden şiddetleneceği bildirildi.
Sıcaklıkların 14 dereceye kadar düşeceği belirtildi.
Yağışların akşam saatlerine doğru bölgeyi terk etmeye başlayacağı öngörülüyor.
Önümüzdeki hafta sonu ve Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Zaman DilimiHava DurumuSıcaklık
SabahYağmurlu14°C
ÖğleYağmurlu17°C
AkşamYağmurlu15°C
GeceParçalı bulutlu14°C

AKŞAM SAATLERİNDE SAĞANAK KENTİ TERK EDECEK

Sabah saatlerinde etkili olan yağışların öğle saatlerine doğru yeniden kuvvetleneceği, akşam saatlerinden itibaren ise bölgeyi terk etmeye başlayacağı öngörülüyor.

TarihGünEn Düşük Sıcaklık (Min)En Yüksek Sıcaklık (Max)Hava DurumuYağış Durumu / Miktarı
24.09.2026Perşembe13°C21°CAz bulutlu ve açıkBeklenmiyor
25.09.2026Cuma14°C22°CAz bulutlu ve açıkBeklenmiyor
26.09.2026Cumartesi16°C24°CParçalı bulutlu, yerel yağmurlu1-3 kg arası
27.09.2026Pazar16°C20°CGök gürültülü sağanak yağmurlu10-20 kg arası
28.09.2026Pazartesi16°C21°CGök gürültülü sağanak yağmurlu3-7 kg arası
29.09.2026Salı16°C21°CGök gürültülü sağanak yağmurlu3-10 kg arası

SICAKLIKLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde: 

"Güne 14°C'ler civarına gerileyen serin hava ile birlikte çok bulutlu, aralıklı yağmurlu bir gökyüzü ile başlandı. Yağışların öğle saatlerine doğru (11.00) tekrardan etkisini artıracağı, akşam saatlerine (16.00) doğru bölgemizi terk etmeye başlayacağı öngörülürken sıcaklıkların 17°C'ler civarında mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor."

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