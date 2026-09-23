İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı geldi. Yapılan değerlendirmede yağışların saat 11.00'da yeniden şiddetleneceği bildirildi. Sıcaklıkların 14 dereceye kadar düşeceği belirtilirken, akşam saatlerine dikkat çekildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ AKOM'dan İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarısı! Bu saat aralığına dikkat: Etkisini arttıracak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul için sağanak yağış uyarısı yaptı ve öğle saatlerinde yağışların yeniden şiddetleneceğini bildirdi. Yağışların saat 11.00'da yeniden şiddetleneceği bildirildi. Sıcaklıkların 14 dereceye kadar düşeceği belirtildi. Yağışların akşam saatlerine doğru bölgeyi terk etmeye başlayacağı öngörülüyor. Önümüzdeki hafta sonu ve Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

Zaman Dilimi Hava Durumu Sıcaklık Sabah Yağmurlu 14°C Öğle Yağmurlu 17°C Akşam Yağmurlu 15°C Gece Parçalı bulutlu 14°C

AKŞAM SAATLERİNDE SAĞANAK KENTİ TERK EDECEK

Sabah saatlerinde etkili olan yağışların öğle saatlerine doğru yeniden kuvvetleneceği, akşam saatlerinden itibaren ise bölgeyi terk etmeye başlayacağı öngörülüyor.

Tarih Gün En Düşük Sıcaklık (Min) En Yüksek Sıcaklık (Max) Hava Durumu Yağış Durumu / Miktarı 24.09.2026 Perşembe 13°C 21°C Az bulutlu ve açık Beklenmiyor 25.09.2026 Cuma 14°C 22°C Az bulutlu ve açık Beklenmiyor 26.09.2026 Cumartesi 16°C 24°C Parçalı bulutlu, yerel yağmurlu 1-3 kg arası 27.09.2026 Pazar 16°C 20°C Gök gürültülü sağanak yağmurlu 10-20 kg arası 28.09.2026 Pazartesi 16°C 21°C Gök gürültülü sağanak yağmurlu 3-7 kg arası 29.09.2026 Salı 16°C 21°C Gök gürültülü sağanak yağmurlu 3-10 kg arası

SICAKLIKLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Güne 14°C'ler civarına gerileyen serin hava ile birlikte çok bulutlu, aralıklı yağmurlu bir gökyüzü ile başlandı. Yağışların öğle saatlerine doğru (11.00) tekrardan etkisini artıracağı, akşam saatlerine (16.00) doğru bölgemizi terk etmeye başlayacağı öngörülürken sıcaklıkların 17°C'ler civarında mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor."