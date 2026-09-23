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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 09:22
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 09:24

Adana Demirspor'un eski futbolcusu Tolga Kalender hayatını kaybetti!

Adana Demirspor ve Bandırmaspor formaları giyen 25 yaşındaki savunma oyuncusu Tolga Kalender hayatını kaybetti. Genç futbolcu, Adana'da toprağa verilecek.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Adana Demirspor'un eski futbolcusu Tolga Kalender hayatını kaybetti!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 09:22
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 09:24

Kariyerini 'da sürdüren ve bir dönem 'da da forma giyen 25 yaşındaki orta saha Tolga Kalender hayatını kaybetti. Kalender’in vefatı ailesi, yakınları ve camiasında büyük üzüntüyle karşılandı.

Adana Demirspor'un eski futbolcusu Tolga Kalender hayatını kaybetti!

SON YOLCULUĞUNA ADANA'DA UĞURLANACAK

Tolga Kalender’in cenaze programı netleşti. Genç futbolcunun naaşı, bugün ikindi namazına müteakip ’daki Kabasakal Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

ADANA DEMİRSPOR’DAN BAŞSAĞLIĞI AÇIKLAMASI

Eski oyuncusunun vefatı üzerine Adana Demirspor Kulübü resmi sosyal medya hesaplarından bir başsağlığı mesajı yayımladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adana Demirspor'umuza uzun yıllar emek veren, formasını büyük bir özveriyle taşıyan eski futbolcumuz Tolga Kalender'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mavi-lacivertli formamız altında verdiği emekler, mücadeleleri ve güzel hatıralarıyla camiamızın hafızasında daima yaşayacaktır. Merhum Tolga Kalender'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz."

https://x.com/AdsKulubu/status/2102631188636528661?s=20

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ETİKETLER
#adana
#Futbol
#adana demirspor
#bandırmaspor
#Tolga Kalender
#Kabasakal Mezarlığı
#Spor
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