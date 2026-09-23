Adana Demirspor'un eski futbolcusu Tolga Kalender hayatını kaybetti!

Kariyerini Bandırmaspor'da sürdüren ve bir dönem Adana Demirspor'da da forma giyen 25 yaşındaki orta saha Tolga Kalender hayatını kaybetti. Kalender’in vefatı ailesi, yakınları ve futbol camiasında büyük üzüntüyle karşılandı.

SON YOLCULUĞUNA ADANA'DA UĞURLANACAK

Tolga Kalender’in cenaze programı netleşti. Genç futbolcunun naaşı, bugün ikindi namazına müteakip Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

ADANA DEMİRSPOR’DAN BAŞSAĞLIĞI AÇIKLAMASI

Eski oyuncusunun vefatı üzerine Adana Demirspor Kulübü resmi sosyal medya hesaplarından bir başsağlığı mesajı yayımladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adana Demirspor'umuza uzun yıllar emek veren, formasını büyük bir özveriyle taşıyan eski futbolcumuz Tolga Kalender'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mavi-lacivertli formamız altında verdiği emekler, mücadeleleri ve güzel hatıralarıyla camiamızın hafızasında daima yaşayacaktır. Merhum Tolga Kalender'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz."

https://x.com/AdsKulubu/status/2102631188636528661?s=20