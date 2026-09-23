Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 09:18
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 09:18

23-29 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Doğrayıcı, makyaj çantası, para sayma makinesi ve cam ankastre set geliyor...

ŞOK 23-29 Eylül aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi açıklandı. Yeni haftada ŞOK market raflarında çok sayıda ürün kampanyalı fiyatlarla satışa sunulacak. Katalogda özellikle elektronik, teknoloji ve mutfak ürünleri dikkat çekerken, kadın giyim, ayakkabı ve çanta seçenekleri de müşterilerin beğenisine sunulacak.Bu hafta ŞOK'ta Cam Kettle 649 TL, 55 İnç Framaless 4K UHD Google Televizyon 19.799 TL'den satışa çıkacak. Mikser ve Doğrayıcı 549 TL, 30.000 mAh Powerbank 699 TL, Dijital Fotoğraf Makinesi 999 TL ve Bluetooth Kulaklık 499 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak. Kampanyalı ürünler arasında ev ihtiyaçları da bulunuyor. Cam Hazneli Termos 375 TL'den, 3'lü Cam Bardak Seti ise 150 TL'den satışa sunulacak. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler var, hangi ürün ne kadar? İşte ŞOK 23-29 Eylül aktüel ürünler kataloğu ve güncel fiyat listesi...

Avatar
Editor
 Fuat İğci
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
23-29 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Doğrayıcı, makyaj çantası, para sayma makinesi ve cam ankastre set geliyor...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 09:18
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 09:18

ŞOK markette yeni haftanın indirimli ürünler listesi belli oldu. Porselen Çay Tabağı Seti 225 TL olurken French Press ise 175 TL etiket fiyatı ile dikkat çekti. 350 ml Kupa 275 TL, Sunum Tepsisi ise 100 TL olacak. Renkli Cam Tabak Çeşitleri 125 TL, 6’lı tabak seti 299 TL, 6’lı çay bardağı tabağı 399 TL’den reyonlarda yerini alacak. Desenli Yuvarlak Tepsi Çeşitleri 105 TL, Kapsüllü Kahve Makinesi 6.299 TL, Farklı özellikli Dijital Fotoğraf Makinesi 1.249 TL, Desenli Kadın Pijama Takımı 699 TL, Organizer Çanta 275 TL, Kadın Çapraz Omuz Çantası 299 TL, Kadın Çanta 599 TL, Erkek Ayakkabı 999 TL, Cam Fincan Seti 225 TL, 3’lü Su Bardağı Seti 150 TL olacak. 3’lü Kavanoz Fincan Kupa 100 TL olurken 6’lı Çay Bardağı Seti ise 225 TL olacak. Cepte Şok uygulamasıyla beraber bu hafta elektronik ürünlerde kampanya fırsatı yaşanacak. Cam Ankastre Set 8.799 TL, 4k Uhd Qled 16.999 TL, Katlanır Mini Saç Kurutma Makinesi 399 TL, Plastik Cezve ise 349 TL olacak. İşte, ŞOK 23-29 Eylül aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…

HABERİN ÖZETİ

23-29 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Doğrayıcı, makyaj çantası, para sayma makinesi ve cam ankastre set geliyor...

Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
ŞOK market, 23-29 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu ve fiyat listesini yayınladı.
Porselen Çay Tabağı Seti 225 TL, French Press 175 TL, 350 ml Kupa 275 TL, Sunum Tepsisi 100 TL olarak satışa sunulacak.
Renkli Cam Tabak Çeşitleri 125 TL, 6'lı tabak seti 299 TL, 6'lı çay bardağı tabağı 399 TL olacak.
Kapsüllü Kahve Makinesi 6.299 TL, Dijital Fotoğraf Makinesi 1.249 TL, Desenli Kadın Pijama Takımı 699 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor.
Cepte Şok uygulamasıyla elektronik ürünlerde kampanya fırsatları sunulacak.
Cam Ankastre Set 8.799 TL, 4k Uhd Qled Televizyon 16.999 TL, Katlanır Mini Saç Kurutma Makinesi 399 TL, Plastik Cezve 349 TL olarak listelendi.
55 İnç Framaless 4K UHD Google Televizyon 19.799 TL, Airfryer Siyah 2.499 TL, Dikey El Süpürgesi 2.799 TL gibi ürünler de indirimde olacak.
Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
A101 24-25 Eylül aktüel ürünler kataloğu 2026! Overlok makinesi, boyun masaj aleti, turbo üfleyici ve televizyon çeşitleri geliyor...

ŞOK 23-29 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

Cam Kettle 469 TL

55 İnç Framaless 4K UHD Google Televizyon 19.799 TL

Kapsül Espresso Kahve Makinesi 6.299 TL

Mikser ve Doğrayıcı 549 TL

23-29 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Doğrayıcı, makyaj çantası, para sayma makinesi ve cam ankastre set geliyor...

Bluetooth Kulaklık 499 TL

30.000 mAh Powerbank 699 TL

Dijital Fotoğraf Makinesi 1.249 TL

23-29 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Doğrayıcı, makyaj çantası, para sayma makinesi ve cam ankastre set geliyor...

Dijital Kamera 999 TL

Kadın Desenli Pijama Takımı 699 TL

Kadın Terlik 175 TL

Çapraz Omuz Çantası 299 TL

Renkli 6’lı Su Bardağı Seti 399 TL

23-29 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Doğrayıcı, makyaj çantası, para sayma makinesi ve cam ankastre set geliyor...

6’lı Çay Bardağı Seti 225 TL

Çay Takımı 399 TL

Cam Hazneli Termos 375 TL

Aynalı Cam Fincan Seti 225 TL

23-29 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Doğrayıcı, makyaj çantası, para sayma makinesi ve cam ankastre set geliyor...

French Press 175 TL

350 ml Kupa 275 TL

Erkek Ayakkabı 999 TL

23-29 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Doğrayıcı, makyaj çantası, para sayma makinesi ve cam ankastre set geliyor...

Makyaj Organizer Çantası 275 TL

Cam Kase&Tabak Seti 125 TL

6’lı Porselen Çay Tabağı 399 TL

Airfryer Siyah 2.499 TL

23-29 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Doğrayıcı, makyaj çantası, para sayma makinesi ve cam ankastre set geliyor...

Plastik Cezve 349 TL

Mini Saç Kurutma Makinesi 399 TL

Kablosuz Bluetooth Hoparlör 549 TL

23-29 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Doğrayıcı, makyaj çantası, para sayma makinesi ve cam ankastre set geliyor...

Para Sayma Makinesi 2.999 TL

Led Ampül Çeşitleri 72,95 TL

Dikey El Süpürgesi 2.799 TL

23-29 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Doğrayıcı, makyaj çantası, para sayma makinesi ve cam ankastre set geliyor...

Buharlı Soğutmalı USB Fan 499 TL

Oyun Konsolu 129 TL

Usb Şarj Adaptörü 219 TL

23-29 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Doğrayıcı, makyaj çantası, para sayma makinesi ve cam ankastre set geliyor...

Cam Ankastre Set 8.799 TL

55 İnç 4K Uhd Qled Televizyon 16.999 TL

23-29 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Doğrayıcı, makyaj çantası, para sayma makinesi ve cam ankastre set geliyor...

 

 

 

Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#televizyon
#şok market
#Cepte Şok
#Kadın Pijama Takımı
#Erkek Ayakkabı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.