23-29 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Doğrayıcı, makyaj çantası, para sayma makinesi ve cam ankastre set geliyor...

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İstanbul
ŞOK markette yeni haftanın indirimli ürünler listesi belli oldu. Porselen Çay Tabağı Seti 225 TL olurken French Press ise 175 TL etiket fiyatı ile dikkat çekti. 350 ml Kupa 275 TL, Sunum Tepsisi ise 100 TL olacak. Renkli Cam Tabak Çeşitleri 125 TL, 6’lı tabak seti 299 TL, 6’lı çay bardağı tabağı 399 TL’den reyonlarda yerini alacak. Desenli Yuvarlak Tepsi Çeşitleri 105 TL, Kapsüllü Kahve Makinesi 6.299 TL, Farklı özellikli Dijital Fotoğraf Makinesi 1.249 TL, Desenli Kadın Pijama Takımı 699 TL, Organizer Çanta 275 TL, Kadın Çapraz Omuz Çantası 299 TL, Kadın Çanta 599 TL, Erkek Ayakkabı 999 TL, Cam Fincan Seti 225 TL, 3’lü Su Bardağı Seti 150 TL olacak. 3’lü Kavanoz Fincan Kupa 100 TL olurken 6’lı Çay Bardağı Seti ise 225 TL olacak. Cepte Şok uygulamasıyla beraber bu hafta elektronik ürünlerde kampanya fırsatı yaşanacak. Cam Ankastre Set 8.799 TL, 4k Uhd Qled Televizyon 16.999 TL, Katlanır Mini Saç Kurutma Makinesi 399 TL, Plastik Cezve ise 349 TL olacak. İşte, ŞOK 23-29 Eylül aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…
Cam Kettle 469 TL
55 İnç Framaless 4K UHD Google Televizyon 19.799 TL
Kapsül Espresso Kahve Makinesi 6.299 TL
Mikser ve Doğrayıcı 549 TL
Bluetooth Kulaklık 499 TL
30.000 mAh Powerbank 699 TL
Dijital Fotoğraf Makinesi 1.249 TL
Dijital Kamera 999 TL
Kadın Desenli Pijama Takımı 699 TL
Kadın Terlik 175 TL
Çapraz Omuz Çantası 299 TL
Renkli 6’lı Su Bardağı Seti 399 TL
6’lı Çay Bardağı Seti 225 TL
Çay Takımı 399 TL
Cam Hazneli Termos 375 TL
Aynalı Cam Fincan Seti 225 TL
French Press 175 TL
350 ml Kupa 275 TL
Erkek Ayakkabı 999 TL
Makyaj Organizer Çantası 275 TL
Cam Kase&Tabak Seti 125 TL
6’lı Porselen Çay Tabağı 399 TL
Airfryer Siyah 2.499 TL
Plastik Cezve 349 TL
Mini Saç Kurutma Makinesi 399 TL
Kablosuz Bluetooth Hoparlör 549 TL
Para Sayma Makinesi 2.999 TL
Led Ampül Çeşitleri 72,95 TL
Dikey El Süpürgesi 2.799 TL
Buharlı Soğutmalı USB Fan 499 TL
Oyun Konsolu 129 TL
Usb Şarj Adaptörü 219 TL
Cam Ankastre Set 8.799 TL
55 İnç 4K Uhd Qled Televizyon 16.999 TL