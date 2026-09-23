23 Eylül yayın akışı: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? TRT, Show TV, Kanal D, ATV, TGRT, Habertürk...

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UYGULAMALAR
İstanbul
10.30 - Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 - Seksenler
13.55 - Evlilik Güzeldir
17.30 - Lingo Türkiye
19.00 - Ana Haber
19.55 - İddiaların Aksine
20.00 - Yerli Dizi
23.40 - Evlilik Güzeldir
02.55 - Yerli Dizi
09.00 - Muhtemel Aşk
12.30 - Buse Varol İle Gelin Evi
15.00 - Muhtemel Aşk
18.25 - Show Ana Haber
20.00 - Sevdan Bir Ateş
23.15 - Sevdan Bir Ateş
02.45 - Kızılcık Şerbeti
09.00 - Neler Oluyor Hayatta?
11.00 - Yaprak Dökümü
13.45 - Gelinim Mutfakta
16.45 - Üç Kız Kardeş
18.30 - Kanal D Ana Haber
20.00 - Haysiyet
23.15 - Daha 17
02.00 - Gelinim Mutfakta
10.00 - Müge Anlı İle Tatlı Sert
13.00 - atv Gün Ortası
14.00 - A.B.İ.
16.00 - Esra Erol'da
19.00 - atv Ana Haber
20.00 - Aşk ve Taht
23.20 - Güneşin Doğduğu Yer
02.30 - A.B.İ.
10.00 - Haberin İçinden
11.15 - Gündem Ekonomi
11.45 - Hayatın İçinden
12.00 - Gün Ortası
12.45 - Hayatın İçinden
13.00 - Gün Ortası
13.45 - Hayatın İçinden
14.00 - Günün İçinden
14.45 - Hayatın İçinden
15.00 - Günün İçinden
15.45 - Hayatın İçinden
16.00 - Gündem
16.45 - Hayatın İçinden
17.00 - Tuna Öztunç İle Dünyada Bugün
17.30 - Pınar Işık Ardor İle Bu Akşam
19.30 - Hayatın İçinden
19.45 - Gürkan Hacır İle Ana Haber Bülteni
20.30 - Gürkan Hacır İle Taksim Meydanı
23.30 - Yakup Sağlam ile Bugünden Yarına
01.00 - Gündem Özel
10.00 - Para Gündem
11.45 - Spor Bülteni
12.00 - Gün Ortası
14.00 - Haber Hattı
15.45 - Spor Bülteni
16.00 - HT 360
17.00 - Habertürk Manşet
18.00 - Akşam Haberleri
19.00 - Ana Haber Bülteni
20.00 - Açık ve Net
23.00 - Gece Raporu
01.00 - Haber Bülteni
02.15 - Açık ve Net