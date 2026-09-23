23 Eylül yayın akışı: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? TRT, Show TV, Kanal D, ATV, TGRT, Habertürk...

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10.30 - Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 - Seksenler

13.55 - Evlilik Güzeldir

17.30 - Lingo Türkiye

19.00 - Ana Haber

19.55 - İddiaların Aksine

20.00 - Yerli Dizi

23.40 - Evlilik Güzeldir

02.55 - Yerli Dizi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

09.00 - Muhtemel Aşk

12.30 - Buse Varol İle Gelin Evi

15.00 - Muhtemel Aşk

18.25 - Show Ana Haber

20.00 - Sevdan Bir Ateş

23.15 - Sevdan Bir Ateş

02.45 - Kızılcık Şerbeti



KANAL D YAYIN AKIŞI

09.00 - Neler Oluyor Hayatta?

11.00 - Yaprak Dökümü

13.45 - Gelinim Mutfakta

16.45 - Üç Kız Kardeş

18.30 - Kanal D Ana Haber

20.00 - Haysiyet

23.15 - Daha 17

02.00 - Gelinim Mutfakta

ATV YAYIN AKIŞI

10.00 - Müge Anlı İle Tatlı Sert

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - A.B.İ.

16.00 - Esra Erol'da

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Aşk ve Taht

23.20 - Güneşin Doğduğu Yer

02.30 - A.B.İ.



TGRT Haber YAYIN AKIŞI

10.00 - Haberin İçinden

11.15 - Gündem Ekonomi

11.45 - Hayatın İçinden

12.00 - Gün Ortası

12.45 - Hayatın İçinden

13.00 - Gün Ortası

13.45 - Hayatın İçinden

14.00 - Günün İçinden

14.45 - Hayatın İçinden

15.00 - Günün İçinden

15.45 - Hayatın İçinden

16.00 - Gündem

16.45 - Hayatın İçinden

17.00 - Tuna Öztunç İle Dünyada Bugün

17.30 - Pınar Işık Ardor İle Bu Akşam

19.30 - Hayatın İçinden

19.45 - Gürkan Hacır İle Ana Haber Bülteni

20.30 - Gürkan Hacır İle Taksim Meydanı

23.30 - Yakup Sağlam ile Bugünden Yarına

01.00 - Gündem Özel

Habertürk TV YAYIN AKIŞI

10.00 - Para Gündem

11.45 - Spor Bülteni

12.00 - Gün Ortası

14.00 - Haber Hattı

15.45 - Spor Bülteni

16.00 - HT 360

17.00 - Habertürk Manşet

18.00 - Akşam Haberleri

19.00 - Ana Haber Bülteni

20.00 - Açık ve Net

23.00 - Gece Raporu

01.00 - Haber Bülteni

02.15 - Açık ve Net