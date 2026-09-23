Rusya nedeniyle sürekli hava saldırısı uyarısı alan NATO ülkesi: Sıradaki biziz!

Polonya Başbakan Yardımcısı Radoslaw Sikorski, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için New York'a geldi. New York Post'a açıklamalarda bulunan Sikorski, Ukrayna'daki savaşı, NATO müttefiki Polonya için "varoluşsal" bir tehdit olarak nitelendirdi.

''SIRA BİZE GELİYOR''

Neredeyse her gün hava saldırısı uyarısı aldıklarını söyleyen Sikorski, "Tarihsel olarak, Rusya Ukrayna'yı her fethettiğinde, sıra bize geliyor'' dedi. Polonya ve ABD arasındaki yeni üs anlaşmasına dikkat çeken Sikorski, bunun iyi bir anlaşma olduğunu, Avrupa'nın doğu kanadına öncelik verilmesi gerektiğini, tehdidin orada olduğunu ifade etti.

Sikorski, Rusya'nın Polonya'da giderek artan bir şekilde gerilimi tırmandırma ve hibrit savaş yöntemlerine başvurduğu konusunda uyararak, bu yöntemlerin Polonya sınırına yakın bölgelerde insansız hava aracı saldırıları, altyapı tehditleri ve siber saldırıları içerdiğini belirtti.

''RUSYA İLE SINIRI OLANLAR İÇİN ÇATIŞMA UFUKTA GÖRÜNÜYOR''

Sikorski, Polonya gibi Rusya ile sınır komşusu olan ülkeler için daha geniş kapsamlı bir çatışmanın ufukta göründüğünü söyledi:

''Bu, en son istediğimiz şey. Ama buna biz karar vermiyoruz. Bize bu hibrit savaşı dayatan ve görünüşe göre bu felaketi daha da tırmandırmayı düşünen saldırgan Rusya. Bu yüzden Putin'in hatasını daha da kötüleştirmesini engellememiz gerekiyor. Zaten havadan kendi sınırlarımızı denetliyoruz. Şu anda bunu İngiltere, Fransa ve Almanya'nın yapmasının daha iyi olacağını düşünüyoruz. Lojistik operasyonun sürdürülmesinde büyük bir rolümüz var. NATO'ya karşı ilk görevimizin Polonya-Rusya sınırını korumak olduğuna inanıyoruz.''

BAŞBAKAN TUSK DA UYARMIŞTI

Öte yandan Polonya Başbakanı Donald Tusk da yakın zamanda Rusya'nın NATO'nun kararlılığını test etmek amacıyla Ukrayna'nın Polonya da dahil olmak üzere müttefiklerine karşı "kazara" hibrit insansız hava aracı ve füze saldırıları planladığı konusunda uyarıda bulundu.