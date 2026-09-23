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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 10:14

Rusya nedeniyle sürekli hava saldırısı uyarısı alan NATO ülkesi: Sıradaki biziz!

Polonya Başbakan Yardımcısı Radoslaw Sikorski dikkat çeken açıklamalara imza attı. Neredeyse her gün hava saldırısı uyarısı aldıklarını söyleyen Sikorski, Rusya'nın sıradaki hedefinin kendi ülkesi olduğunu ifade etti.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Rusya nedeniyle sürekli hava saldırısı uyarısı alan NATO ülkesi: Sıradaki biziz!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 10:14

Başbakan Yardımcısı Radoslaw Sikorski, 81. Genel Kurulu için 'a geldi. New York Post'a açıklamalarda bulunan Sikorski, Ukrayna'daki savaşı, NATO müttefiki Polonya için "varoluşsal" bir tehdit olarak nitelendirdi.

Rusya nedeniyle sürekli hava saldırısı uyarısı alan NATO ülkesi: Sıradaki biziz!

''SIRA BİZE GELİYOR''

Neredeyse her gün hava saldırısı uyarısı aldıklarını söyleyen Sikorski, "Tarihsel olarak, Ukrayna'yı her fethettiğinde, sıra bize geliyor'' dedi. Polonya ve ABD arasındaki yeni üs anlaşmasına dikkat çeken Sikorski, bunun iyi bir anlaşma olduğunu, Avrupa'nın doğu kanadına öncelik verilmesi gerektiğini, tehdidin orada olduğunu ifade etti. 

Sikorski, Rusya'nın Polonya'da giderek artan bir şekilde gerilimi tırmandırma ve hibrit savaş yöntemlerine başvurduğu konusunda uyararak, bu yöntemlerin Polonya sınırına yakın bölgelerde insansız hava aracı saldırıları, altyapı tehditleri ve siber saldırıları içerdiğini belirtti.

Rusya nedeniyle sürekli hava saldırısı uyarısı alan NATO ülkesi: Sıradaki biziz!

''RUSYA İLE SINIRI OLANLAR İÇİN ÇATIŞMA UFUKTA GÖRÜNÜYOR''

Sikorski, Polonya gibi Rusya ile sınır komşusu olan ülkeler için daha geniş kapsamlı bir çatışmanın ufukta göründüğünü söyledi:

''Bu, en son istediğimiz şey. Ama buna biz karar vermiyoruz. Bize bu hibrit savaşı dayatan ve görünüşe göre bu felaketi daha da tırmandırmayı düşünen saldırgan Rusya. Bu yüzden Putin'in hatasını daha da kötüleştirmesini engellememiz gerekiyor. Zaten havadan kendi sınırlarımızı denetliyoruz. Şu anda bunu İngiltere, Fransa ve Almanya'nın yapmasının daha iyi olacağını düşünüyoruz. Lojistik operasyonun sürdürülmesinde büyük bir rolümüz var. NATO'ya karşı ilk görevimizin Polonya-Rusya sınırını korumak olduğuna inanıyoruz.''

Rusya nedeniyle sürekli hava saldırısı uyarısı alan NATO ülkesi: Sıradaki biziz!

BAŞBAKAN TUSK DA UYARMIŞTI

Öte yandan Polonya Başbakanı Donald Tusk da yakın zamanda Rusya'nın NATO'nun kararlılığını test etmek amacıyla Ukrayna'nın Polonya da dahil olmak üzere müttefiklerine karşı "kazara" hibrit insansız hava aracı ve füze saldırıları planladığı konusunda uyarıda bulundu.

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#rusya
#new york
#polonya
#birleşmiş milletler
#Radoslaw Sikorski
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