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Son seçim anketi: AK Parti'den 10 puan fark, Anahtar Parti sürprizi

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 10:40
1
Son seçim anketi: AK Parti'den 10 puan fark, Anahtar Parti sürprizi

Asal Araştırma’nın Eylül 2026 seçim anketinde AK Parti en yakın rakibine 10 puan fark atarak zirvedeki yerini korudu. Henüz hiçbir genel seçime girmeyen Anahtar Parti'nin %3,2'lik oy oranıyla ilk anketinde dikkat çeken bir çıkış yapması ise günün en büyük sürprizi oldu.

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Son seçim anketi: AK Parti'den 10 puan fark, Anahtar Parti sürprizi

Asal Araştırma ve Danışmanlık tarafından 12-18 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılan "Türkiye Siyasi Gündem Eylül 2026 Araştırması" sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Seçmenlere "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi. 

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Son seçim anketi: AK Parti'den 10 puan fark, Anahtar Parti sürprizi

Kararsız oyların dağıtılmasıyla ortaya çıkan tabloda AK Parti %33,8 ile birinci sıradaki yerini korurken, henüz sandık deneyimi bulunmayan Anahtar Parti'nin ilk kez girdiği anket ölçümünde %3,2 oy beklentisine ulaşması siyaset kulislerini hareketlendirdi. 

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Son seçim anketi: AK Parti'den 10 puan fark, Anahtar Parti sürprizi

İŞTE PARTİLERİN OY ORANLARI (EYLÜL 2026)

  • AK Parti: %33,8

  • Yeni Parti: %23,6

     

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Son seçim anketi: AK Parti'den 10 puan fark, Anahtar Parti sürprizi

  • DEM Parti: %9,6

  • MHP: %8,6

     

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Son seçim anketi: AK Parti'den 10 puan fark, Anahtar Parti sürprizi

  • İYİ Parti: %6,5

  • CHP: %6,3

     

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Son seçim anketi: AK Parti'den 10 puan fark, Anahtar Parti sürprizi

  • Anahtar Parti: %3,2

  • Yeniden Refah Partisi: %2,8

     

8
Son seçim anketi: AK Parti'den 10 puan fark, Anahtar Parti sürprizi

  • Zafer Partisi: %2,5
  • TİP: %1,0
  • Diğer: %2,1

9
Son seçim anketi: AK Parti'den 10 puan fark, Anahtar Parti sürprizi

ANKETİN KÜNYESİ

  • Araştırma Şirketi: Asal Araştırma ve Danışmanlık
  • Saha Çalışması Tarihi: 12 - 18 Eylül 2026
  • Örneklem: 18 yaş ve üzeri 2.015 kişi
  • Kapsam: NUTS-2 sistemine göre 26 bölgeyi kapsayan 28 il
  • Yöntem: CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket)
  • Güven Sınırı & Hata Payı: %95 güven sınırında +/- %2,2 hata payı

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