Son seçim anketi: AK Parti'den 10 puan fark, Anahtar Parti sürprizi

Asal Araştırma’nın Eylül 2026 seçim anketinde AK Parti en yakın rakibine 10 puan fark atarak zirvedeki yerini korudu. Henüz hiçbir genel seçime girmeyen Anahtar Parti'nin %3,2'lik oy oranıyla ilk anketinde dikkat çeken bir çıkış yapması ise günün en büyük sürprizi oldu.