Son seçim anketi: AK Parti'den 10 puan fark, Anahtar Parti sürprizi

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İstanbul
Asal Araştırma’nın Eylül 2026 seçim anketinde AK Parti en yakın rakibine 10 puan fark atarak zirvedeki yerini korudu. Henüz hiçbir genel seçime girmeyen Anahtar Parti'nin %3,2'lik oy oranıyla ilk anketinde dikkat çeken bir çıkış yapması ise günün en büyük sürprizi oldu.
Asal Araştırma ve Danışmanlık tarafından 12-18 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılan "Türkiye Siyasi Gündem Eylül 2026 Araştırması" sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Seçmenlere "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Kararsız oyların dağıtılmasıyla ortaya çıkan tabloda AK Parti %33,8 ile birinci sıradaki yerini korurken, henüz sandık deneyimi bulunmayan Anahtar Parti'nin ilk kez girdiği anket ölçümünde %3,2 oy beklentisine ulaşması siyaset kulislerini hareketlendirdi.
Yeni Parti: %23,6
MHP: %8,6
CHP: %6,3
Yeniden Refah Partisi: %2,8