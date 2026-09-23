Galatasaray’da milyonluk transferler suskun, savunma rekor kıra kıra çöktü: 4 milyarlık bütçe ağları bulamadı!

Yaz transfer döneminde kadrosunu dünyaca ünlü isimlerle güçlendiren Galatasaray’da işler sahada planlandığı gibi gitmiyor. Sarı-kırmızılı yönetim; Rafael Leao için 38 milyon Euro, Aleksey Batrakov için 25 milyon Euro ve Deniz Gül için 10 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Kiralık olarak kadroya katılan Lesley Ugochukwu için 3.5 milyon Euro, El Chadaille Bitshiabu için ise 2 milyon Euro kiralama bedeli verilirken, toplamda 78.5 milyon Euro'yu bulan bu hamleler henüz tabelaya yansımadı.

YENİLER SIFIR ÇEKTİ: DAKİKALAR ERİDİ, SKOR GELMEDİ

Kasıma kadar süren periyotta 6’sı Süper Lig, 1’i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7 resmi maça çıkan Cimbom, rakip fileleri toplam 14 kez havalandırdı. Ancak bu gollerin hiçbirinde yeni transferlerin imzası yer almadı:

Aleksey Batrakov: 5 resmi maçta şans buldu, sahada kaldığı 230 dakikada skora dokunamadı.

5 resmi maçta şans buldu, sahada kaldığı 230 dakikada skora dokunamadı. Deniz Gül: 4 karşılaşmada görev alıp 155 dakika süre geçirse de skorsuz serisini bozamadı.

4 karşılaşmada görev alıp 155 dakika süre geçirse de skorsuz serisini bozamadı. Lesley Ugochukwu: 5 maçta forma giydi fakat sadece 62 dakika sahada kalabildi.

5 maçta forma giydi fakat sadece 62 dakika sahada kalabildi. El Chadaille Bitshiabu: Henüz sarı-kırmızılı formayla resmi bir maçta süre alamadı.

CİMBOM’U OSİMHEN TAŞIYOR

Yeni transferlerin suskun kaldığı dönemde hücum hattının yükünü yine geçen sezondan kalan isimler üstlendi. Süper Lig’de kaydedilen 13 golün 6’sına imza atan Victor Osimhen, takımın en büyük güvencesi oldu. Osimhen’i 2 golle Gabriel Sara takip ederken; Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez 1'er kez fileleri havalandırdı. Devler Ligi’ndeki tek gol ise rakip oyuncu Gonçalo Inacio’nun kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi.

SAVUNMADA 60 SEZONUN EN KÖTÜ BAŞLANGICI

Sarı-kırmızılılarda sadece hücum değil, savunma hattı da alarm veriyor. Kalesinde gördüğü 10 golle eski günlerini mumla aratan Aslan, tarihinin en kötü defans performanslarından birine imza attı. İlk 6 lig maçında en son 1966-67 sezonunda 11 gol yiyen Galatasaray, aradan geçen 60 sezonun ardından en kötü lig başlangıcını gerçekleştirerek taraftarını endişelendirdi.