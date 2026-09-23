Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 10:28

Galatasaray’da milyonluk transferler suskun, savunma rekor kıra kıra çöktü: 4 milyarlık bütçe ağları bulamadı!

Trendyol Süper Lig’de 6 hafta geride kalırken Galatasaray’ın yaz döneminde kadrosuna kattığı yeni transferler beklentilerin çok altında kaldı. Toplamda 78.5 milyon Euro (4 milyar 396 milyon TL) bonservis ve kiralama bedelleriyle takıma dahil edilen 5 yeni isim, henüz takıma skor katkısı verebilmiş değil. Sarı-kırmızılı ekipte yük yine eski yıldızların omzuna binerken, savunmadaki tarihi çöküş camiada alarm zillerinin çalmasına neden oldu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Galatasaray’da milyonluk transferler suskun, savunma rekor kıra kıra çöktü: 4 milyarlık bütçe ağları bulamadı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 10:28

Yaz transfer döneminde kadrosunu dünyaca ünlü isimlerle güçlendiren ’da işler sahada planlandığı gibi gitmiyor. Sarı-kırmızılı yönetim; için 38 milyon Euro, için 25 milyon Euro ve Deniz Gül için 10 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Kiralık olarak kadroya katılan Lesley Ugochukwu için 3.5 milyon Euro, El Chadaille Bitshiabu için ise 2 milyon Euro kiralama bedeli verilirken, toplamda 78.5 milyon Euro'yu bulan bu hamleler henüz tabelaya yansımadı.

Galatasaray’da milyonluk transferler suskun, savunma rekor kıra kıra çöktü: 4 milyarlık bütçe ağları bulamadı!

YENİLER SIFIR ÇEKTİ: DAKİKALAR ERİDİ, SKOR GELMEDİ

Kasıma kadar süren periyotta 6’sı Süper Lig, 1’i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7 resmi maça çıkan Cimbom, rakip fileleri toplam 14 kez havalandırdı. Ancak bu gollerin hiçbirinde yeni transferlerin imzası yer almadı:

  • Aleksey Batrakov: 5 resmi maçta şans buldu, sahada kaldığı 230 dakikada skora dokunamadı.
  • Deniz Gül: 4 karşılaşmada görev alıp 155 dakika süre geçirse de skorsuz serisini bozamadı.
  • Lesley Ugochukwu: 5 maçta forma giydi fakat sadece 62 dakika sahada kalabildi.
  • El Chadaille Bitshiabu: Henüz sarı-kırmızılı formayla resmi bir maçta süre alamadı.
Galatasaray’da milyonluk transferler suskun, savunma rekor kıra kıra çöktü: 4 milyarlık bütçe ağları bulamadı!

CİMBOM’U OSİMHEN TAŞIYOR

Yeni transferlerin suskun kaldığı dönemde hücum hattının yükünü yine geçen sezondan kalan isimler üstlendi. Süper Lig’de kaydedilen 13 golün 6’sına imza atan , takımın en büyük güvencesi oldu. Osimhen’i 2 golle Gabriel Sara takip ederken; Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez 1'er kez fileleri havalandırdı. Devler Ligi’ndeki tek gol ise rakip oyuncu Gonçalo Inacio’nun kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi.

Galatasaray’da milyonluk transferler suskun, savunma rekor kıra kıra çöktü: 4 milyarlık bütçe ağları bulamadı!

SAVUNMADA 60 SEZONUN EN KÖTÜ BAŞLANGICI

Sarı-kırmızılılarda sadece hücum değil, savunma hattı da alarm veriyor. Kalesinde gördüğü 10 golle eski günlerini mumla aratan Aslan, tarihinin en kötü defans performanslarından birine imza attı. İlk 6 lig maçında en son 1966-67 sezonunda 11 gol yiyen Galatasaray, aradan geçen 60 sezonun ardından en kötü lig başlangıcını gerçekleştirerek taraftarını endişelendirdi.

Galatasaray’da milyonluk transferler suskun, savunma rekor kıra kıra çöktü: 4 milyarlık bütçe ağları bulamadı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe’den Avrupa’yı sallayan istatistik! Dev kulüpleri bir bir geride bıraktı
Fenerbahçe transferde Galatasaray ile karşı karşıya! Ocak ayında dev rekabet: Faslı yıldız Süper Lig yolunda
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#galatasaray
#victor osimhen
#Futbol
#Rafael Leao
#Aleksey Batrakov
#Gonçalo Inacio
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.