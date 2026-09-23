İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'den 10 maddelik talimat! 30 gün süre verildi: Şehirlerin risk haritası çıkarılacak
İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, yeni atanan emniyet müdürleriyle bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulundu. Çiftçi, emniyet müdürlerine sahada birebir uygulanacak 10 maddelik talimat listesi verdi. Şehirlerin risk haritasının çıkarılmasından okul güvenliğine, uyuşturucuyla mücadeleden siber tehditlere kadar birçok konuya değinen Çiftçi, Manisa'da yaşanan okul saldırısına ilişkin de konuştu.
İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, yeni atanan emniyet müdürleriyle bir araya geldiği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. 10 maddelik talimat veren Bakan Çiftçi, özellikle okul çevreleri, akran zorbalığı ve dijital suçlara dikkat çekti. Çiftçi açıklamasında "Okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek; okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergâhlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz. Silaha erişim, akran zorbalığı, tehdit ve şiddet eğilimleri ile sosyal medya üzerinden yapılan tehditleri ciddiyetle değerlendirecek; risklerin tespitinde mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde siber birimlerimizi ve istihbarat imkânlarımızı etkin kullanacaksınız" ifadelerini kullandı.
HABERİN ÖZETİ
İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'den 10 maddelik talimat! 30 gün süre verildi: Şehirlerin risk haritası çıkarılacak
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni atanan emniyet müdürleriyle yaptığı buluşmada önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Çiftçi, yeni atanan emniyet müdürleriyle buluştu.
Bakan Çiftçi, buluşmada önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Bakan Çiftçi'nin açıklamalarından satır başları:
Bu yıl bakanlık makamı onayıyla 232 personelimiz bir üst rütbeye terfi etmiş, 595 personelimiz bir üst rütbeye terfi etmiş. sınıf emniyet müdürü olarak atanmıştır. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 4 arkadaşımız genel müdürü yardımcılığına, 1 arkadaşımız özel güvenlik denetleme başkanlığına, 39 arkadaşımız da il emniyet müdürlüğüne atanmış, merkez teşkilatımızda da 12 birim amirimiz görevlendirilmiştir. Her birinize yeni görevlerinizde üstün başarılar diliyorum.
Bizim devlet anlayışımızda makam millete hizmetin emaneti hakkıyla taşımanın ve büyük bir mesuliyeti üstlenmenin adıdır. Üzerinizdeki üniforma, omuzlarınızdaki rütbe ve bulunduğunuz makam bu aziz milletin emanetidir. Bu nedenle mahalle mahalle sokak sokak riskleri bilmeli, suç haritalarını okumalı ve tedbirlerinizi buna göre almalısınız. Suç dünyası da hızla değişiyor. Sosyal medya ve dijital platformlardan yeni nesil suç çetelerine kadar karşımıza çıkan bütün tehditlere karşı yöntemlerimizi sürekli geliştirmemiz gerekiyor.
Özellikle gençlerimizi hedef alan onları para ve güç vaadiyle suça sürükleyen yapılara suça sürükleyen yapılara hiçbir yerde alan bırakmamalıyız. Çetelerin büyümesini beklemeden finans kaynaklarını, iletişim ağlarını, eleman değiştirme yöntemlerini ve dijital izlerini takip etmeliyiz. Çünkü bizim mücadelemiz evlatlarımızı suçtan koruma, ailelerimizin huzuruna sahip çıkma ve şehirlerimizi güvenli hayat alanları olarak muhafaza etme mücadelesidir.
"OKUL GÜVENLİĞİ KONUSUNDA HASSAS OLACAKSINIZ"
Çetelerin büyümesini beklemeden finans kaynaklarını, iletişim ağlarını, eleman değiştirme yöntemlerini ve dijital izlerini takip etmeliyiz. Çünkü bizim mücadelemiz evlatlarımızı suçtan koruma, ailelerimizin huzuruna sahip çıkma ve şehirlerimizi güvenli hayat alanları olarak muhafaza etme mücadelesidir. Kendimize sürekli şu soruyu sormalıyız: Bu suç nasıl değişiyor? Nasıl yayılıyor? Ve yarın hangi biçime dönüşecek?
Yeni güvenlik mimarimizin temelinde risk analizi, veriye dayalı karar alma, erken uyarı, güçlü istihbarat, teknolojik kapasite ve kurumlar arası koordinasyon vardır. Riski önceden göreceğiz. Tehdidi kaynağında tespit edecek, suç meydana gelmeden tedbirimizi alacağız.
Değerli çalışma arkadaşlarım, bu çerçevede sizlerden özellikle şu hususlara dikkat etmenizi özellikle istirham ediyorum.
Birincisi, şehrinizin huzur ve risk haritasını çıkaracaksınız. Göreve başladığınız andan itibaren ilinizi, ilçelerinizi, mahallelerinizi ve risk bölgelerinizi yakından takip edeceksiniz. İlk 30 gün içinde şehrinizin huzur ve risk haritasını çıkaracak; personelinizi, devriyelerinizi ve operasyonlarınızı bu tabloya göre planlayacaksınız. Allah'a emanet olun. Hangi mahallede hangi suç türünün yoğunlaştığını, hangi bölgede gençlerimizin risk altında olduğunu ve vatandaşımızın nerede kendini güvensiz hissettiğini bileceksiniz.
İkincisi, yeni suç örgütlerine ve uyuşturucuyu kaynağında kurutacaksınız. Yeni nesil suç örgütleri malumlarınız bizim 2026 yılında öncelik verdiğimiz alanların başında geliyor. İkincisi de uyuşturucu çeteleriyle mücadele de yine mücadele ettiğimiz hususların başında yer alıyor. Sadece suçu işleyene değil, arkasındaki yapıya talimat verene, silahı sağlayana, parayı yönetene ve eleman değiştirene ulaşacaksınız.
Üçüncüsü, sokağa ve dijital dünyayı bir sadece sokakta işlenmiyor. Sosyal medya, yasa dışı bahis, dijital dolandırıcılık, sanat platformu, sanal platformlar ve suç örgütlerinin çevrim içi faaliyetlerini yakından takip edeceksiniz. Siber birimlerimiz, istihbaratımız ve operasyonel birimlerimiz koordineli çalışacak. Sokaktaki suçun dijital izini, dijital tehdidin sokaktaki karşılığını takip edeceğiz.
Dördüncüsü, mahallede ve sahada olacaksınız. Emniyet müdürümüzü makamında olduğu kadar sokakta, çarşıda, okul çevresinde ve riskli mahallelerde de görmek istiyorum. Vatandaşımızı dinleyecek, muhtarlarımızla, okul yöneticilerimizle, esnafımızla ve ailelerimizle sürekli temas halinde olacaksınız. Turgutlu'da yaşanan hadise vesilesiyle özellikle altını çizmek istiyorum: Okul güvenliği konusunda son derece hassas olacaksınız. Okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek; okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergâhlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz. Silaha erişim, akran zorbalığı, tehdit ve şiddet eğilimleri ile sosyal medya üzerinden yapılan tehditleri ciddiyetle değerlendirecek; risklerin tespitinde mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde siber birimlerimizi ve istihbarat imkânlarımızı etkin kullanacaksınız. İl Millî Eğitim Müdürlüklerimizle koordinasyonunuzu güçlendirecek, okul irtibat görevlilerimizin etkinliğini artıracak, gerekli noktalarda devriye faaliyetlerini ve güçlendirecek, görünür polis varlığını güçlendireceksiniz. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız. Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği milletimizin geleceğinin güvenliği demektir.
Beşincisi, mağdurun yanında devletin gücünü ve şefkatini hissettireceksiniz. Kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet, çocuklara karşı suçlar ve kayıp vakalarında hiçbir ihmale müsaade etmeyeceksiniz. Koruma kararlarını yakından takip edecek, tekrar mağduriyetin önüne geçeceğiz. Gelen her vatandaşımız devletin adaletli, ilgili ve çözüm üreten yüzüyle karşılaşacak. Suçlu karşısında devletin kudretini, mağdur karşısında ise devletin merhametini göstereceğiz.
Altıncısı, devletin kudretini hukuk ve adaletle göstereceğiz. Suçla mücadelede son derece kararlı olacağız. Ancak bütün gücümüzü hukuktan alacağız. Şartlar ne kadar zor olursa olsun, hukuk bizim sınırımız, mevzuat bizim rehberimizdir. Ölçüsüz güce, kötü muameleye, ayrımcılığa, keyfiliğe ve kibre teşkilatımız içerisinde yer vermeyeceğiz. Devletin kudreti hukuktan, polisin itibarı adaletten doğar. Yetki sorumlulukla; sorumluluk ise adaletle, hukukla ve vicdanla anlam kazanır.
Yedincisi, personelinize sahip çıkacaksınız. Personelinizi tanıyacak, sorunlarını bilecek, sahadaki yükünü göreceksiniz. Başarıyı takdir edecek, hatayı zamanında düzeltecek, usulsüzlüğe kimden gelirse gelsin müsaade etmeyeceksiniz. Personelimizin çalışma şartlarını, aile hayatını ve görev kaynaklı yorgunluğunu yakından takip edeceksiniz. Personelinden disiplin isteyen yönetici, önce kendi kararında, dilinde ve davranışında disiplin göstermelidir.
Sekizincisi, ilinizde ortak güvenlik aklı ve kesintisiz koordinasyon kurulması gerekiyor. Valilerimizin ortaya koyduğu güvenlik politikaları ve verdiği direktifler temel çerçevemiz olacaktır. Kaymakamlarımızla yakın istişare içinde çalışacak; emniyet, jandarma, sahil güvenlik, istihbarat, adli makamlar ve diğer kurumlarımız arasındaki bilgi akışını hızlandıracaksınız.
Dokuzuncusu; başarıyı sadece operasyon sayısıyla ölçmeyeceksiniz. Yakalanan suçlu, ele geçirilen uyuşturucu, çökertilen çete ve gerçekleştirilen operasyon elbette önemlidir. Ancak asıl hedefimiz suçun azalması ve vatandaşımızın kendisini daha güvende hissetmesidir. Bizim başarı karnemizi vatandaşımızın huzuru ve güven duygusu belirleyecektir.
Onuncusu; güvenlik iletişimini huzurun ve kamu güveninin bir parçası olarak yöneteceksiniz. Bilgi boşluğunu söylentiye, manipülasyona ve dezenformasyona bırakmayacaksınız. Soruşturmanın gizliliğini ve vatandaşımızın mahremiyetini koruyarak doğru, açık ve teyit edilmiş bilgiyi zamanında paylaşacaksınız.