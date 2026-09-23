İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, yeni atanan emniyet müdürleriyle bir araya geldiği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. 10 maddelik talimat veren Bakan Çiftçi, özellikle okul çevreleri, akran zorbalığı ve dijital suçlara dikkat çekti. Çiftçi açıklamasında "Okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek; okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergâhlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz. Silaha erişim, akran zorbalığı, tehdit ve şiddet eğilimleri ile sosyal medya üzerinden yapılan tehditleri ciddiyetle değerlendirecek; risklerin tespitinde mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde siber birimlerimizi ve istihbarat imkânlarımızı etkin kullanacaksınız" ifadelerini kullandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'den 10 maddelik talimat! 30 gün süre verildi: Şehirlerin risk haritası çıkarılacak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni atanan emniyet müdürleriyle yaptığı buluşmada önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, yeni atanan emniyet müdürleriyle buluştu. Bakan Çiftçi, buluşmada önemli açıklamalarda bulundu.

GENÇLERİ HEDEF ALAN YAPILARA GÖZ AÇTIRILMAYACAK

İşte Bakan Çiftçi'nin açıklamalarından satır başları:

Bu yıl bakanlık makamı onayıyla 232 personelimiz bir üst rütbeye terfi etmiş, 595 personelimiz bir üst rütbeye terfi etmiş. sınıf emniyet müdürü olarak atanmıştır. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 4 arkadaşımız genel müdürü yardımcılığına, 1 arkadaşımız özel güvenlik denetleme başkanlığına, 39 arkadaşımız da il emniyet müdürlüğüne atanmış, merkez teşkilatımızda da 12 birim amirimiz görevlendirilmiştir. Her birinize yeni görevlerinizde üstün başarılar diliyorum.

Bizim devlet anlayışımızda makam millete hizmetin emaneti hakkıyla taşımanın ve büyük bir mesuliyeti üstlenmenin adıdır. Üzerinizdeki üniforma, omuzlarınızdaki rütbe ve bulunduğunuz makam bu aziz milletin emanetidir. Bu nedenle mahalle mahalle sokak sokak riskleri bilmeli, suç haritalarını okumalı ve tedbirlerinizi buna göre almalısınız. Suç dünyası da hızla değişiyor. Sosyal medya ve dijital platformlardan yeni nesil suç çetelerine kadar karşımıza çıkan bütün tehditlere karşı yöntemlerimizi sürekli geliştirmemiz gerekiyor.

Özellikle gençlerimizi hedef alan onları para ve güç vaadiyle suça sürükleyen yapılara suça sürükleyen yapılara hiçbir yerde alan bırakmamalıyız. Çetelerin büyümesini beklemeden finans kaynaklarını, iletişim ağlarını, eleman değiştirme yöntemlerini ve dijital izlerini takip etmeliyiz. Çünkü bizim mücadelemiz evlatlarımızı suçtan koruma, ailelerimizin huzuruna sahip çıkma ve şehirlerimizi güvenli hayat alanları olarak muhafaza etme mücadelesidir.

"OKUL GÜVENLİĞİ KONUSUNDA HASSAS OLACAKSINIZ"

Çetelerin büyümesini beklemeden finans kaynaklarını, iletişim ağlarını, eleman değiştirme yöntemlerini ve dijital izlerini takip etmeliyiz. Çünkü bizim mücadelemiz evlatlarımızı suçtan koruma, ailelerimizin huzuruna sahip çıkma ve şehirlerimizi güvenli hayat alanları olarak muhafaza etme mücadelesidir. Kendimize sürekli şu soruyu sormalıyız: Bu suç nasıl değişiyor? Nasıl yayılıyor? Ve yarın hangi biçime dönüşecek?

Yeni güvenlik mimarimizin temelinde risk analizi, veriye dayalı karar alma, erken uyarı, güçlü istihbarat, teknolojik kapasite ve kurumlar arası koordinasyon vardır. Riski önceden göreceğiz. Tehdidi kaynağında tespit edecek, suç meydana gelmeden tedbirimizi alacağız.

Değerli çalışma arkadaşlarım, bu çerçevede sizlerden özellikle şu hususlara dikkat etmenizi özellikle istirham ediyorum.