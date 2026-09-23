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Sağlık
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 11:14

Boyun ağrısı neden geçmez? Boyun ağrısı kola vuruyorsa dikkat

“Boyun ağrısı, uzun süre aynı pozisyonda kalmaktan kas zorlanmasına kadar birçok farklı nedenle ortaya çıkabiliyor. Ancak ağrının kola doğru yayılması, uyuşma, karıncalanma veya güç kaybıyla birlikte görülmesi daha yakından değerlendirilmesi gereken bir durum olabiliyor. Peki boyun ağrısı neden geçmez, boyun ağrısı kola vuruyorsa ne anlama gelir? İşte dikkat edilmesi gerekenler...”

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Boyun ağrısı neden geçmez? Boyun ağrısı kola vuruyorsa dikkat
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 11:14

“Boyun ağrısı özellikle masa başında uzun saatler geçirenlerde sık karşılaşılan şikâyetlerden biri. Bazen yanlış pozisyonda uyumak ya da uzun süre telefona bakmak gibi basit nedenlerle ortaya çıkarken, bazı durumlarda ağrı günlerce devam edebiliyor. Hele bir de boyundan başlayıp omuza ve kola doğru yayılıyorsa, bu belirtiyi görmezden gelmemek gerekiyor. Çünkü kola yayılan boyun ağrısına uyuşma, karıncalanma veya güçsüzlük eşlik ettiğinde boyundaki sinirlerin etkilenmesi söz konusu olabilir. Peki boyun ağrısı neden geçmez ve boyun ağrısı kola vuruyorsa ne zaman doktora başvurmak gerekir? Sizler için araştırdım.” 

HABERİN ÖZETİ

Boyun ağrısı neden geçmez? Boyun ağrısı kola vuruyorsa dikkat

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Boyun ağrısının uzun sürmesi ve kola yayılarak uyuşma ya da güç kaybı gibi belirtilerle birlikte görülmesi, sinirlerin etkilendiğine işaret edebileceğinden bir uzmana başvurulması gerekmektedir.
Uzun süren ağrılar yalnızca kas zorlanmasından değil, disk sorunları, eklem yıpranması ve sinir sıkışmasından da kaynaklanabilir.
Boyundan kola yayılan ağrı tıpta servikal radikülopati olarak adlandırılır ve boyun fıtığı veya kemik yapısındaki daralmalar nedeniyle oluşabilir.
Kolda veya elde uyuşma, karıncalanma, güç kaybı ve eşyaları tutmakta zorlanma ciddiye alınması gereken belirtilerdir.
Şiddetli ağrı, belirgin güç kaybı veya kaza sonrası başlayan boyun ağrılarının daha hızlı değerlendirilmesi gerekir.
Sağlık Bakanlığı hastaneleri boyun fıtığında kola yayılan ağrıyla birlikte his ve güç kaybı görülebileceğini belirtmektedir.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

BOYUN AĞRISI NEDEN GEÇMEZ?

Boyun ağrısının birkaç gün içinde geçmemesi, ağrının yalnızca basit bir kas zorlanmasından kaynaklanmadığını gösterebilir. Uzun süre bilgisayar veya telefon kullanmak, kötü duruş, tekrarlayan hareketler ve stres boyun kaslarını zorlayarak ağrıya neden olabilir. Bunun yanında boyun eklemlerindeki yıpranma, disk sorunları ve sinir sıkışması da uzun süren ağrının nedenleri arasında yer alıyor.

Boyun ağrısı neden geçmez? Boyun ağrısı kola vuruyorsa dikkat

Özellikle ağrı dinlenmeye rağmen devam ediyor, giderek şiddetleniyor veya birkaç hafta içinde düzelmiyorsa altta yatan nedenin değerlendirilmesi gerekiyor. Boyundan omuz ve kola doğru yayılan ağrıya uyuşma, karıncalanma ya da güç kaybı eşlik etmesi ise sinirlerin etkilenmiş olabileceğini düşündürebiliyor.

Boyun ağrısı neden geçmez? Boyun ağrısı kola vuruyorsa dikkat

Bu nedenle uzun süren boyun ağrısını sürekli ağrı kesici kullanarak geçirmeye çalışmak yerine, şikâyetin nedenini belirlemek önem taşıyor. Özellikle kolda güçsüzlük, belirgin uyuşma veya karıncalanma varsa sağlık profesyoneline başvurmak gerekiyor.

Boyun ağrısı neden geçmez? Boyun ağrısı kola vuruyorsa dikkat

BOYUN AĞRISI KOLA VURUYORSA NE ANLAMA GELİR?

Boyundan başlayıp omuz ve kola doğru yayılan ağrı, boyundaki sinir köklerinin sıkışması veya tahriş olmasıyla ilişkili olabilir. Bu durum tıpta servikal radikülopati olarak adlandırılıyor. Özellikle ağrıya kolda ya da elde uyuşma, karıncalanma veya güçsüzlük eşlik ediyorsa sinir etkilenmesi ihtimali daha fazla önem kazanıyor.

Boyundaki sinirlerin sıkışmasına boyun fıtığı, omurgadaki yaşa bağlı değişiklikler veya kemik yapısındaki daralmalar neden olabiliyor. Ağrı bazı kişilerde tek bir koldan aşağı doğru yayılırken, hareketlerle veya boynun belirli pozisyonlarıyla şiddetlenebiliyor.

Boyun ağrısı neden geçmez? Boyun ağrısı kola vuruyorsa dikkat

Bu nedenle boyun ağrısı kola yayılıyorsa ve özellikle uyuşma, karıncalanma ya da güç kaybı varsa şikâyetin geçmesini beklemek yerine sağlık profesyoneline başvurmak gerekiyor. Şiddetli ağrı, belirgin güç kaybı veya bir kaza sonrasında başlayan boyun ağrısı ise daha hızlı değerlendirilmesi gereken belirtiler arasında yer alıyor.

Boyun ağrısı neden geçmez? Boyun ağrısı kola vuruyorsa dikkat

BOYUN AĞRISINDA HANGİ BELİRTİLER CİDDİYE ALINMALI?

  • Boyundan kola veya ele yayılan ağrı
  • Kolda ya da elde uyuşma
  • Kolda veya elde karıncalanma
  • Kolda ya da elde güç kaybı
  • Eşyaları tutmakta veya kaldırmakta zorlanma
  • Şikâyetlerin giderek şiddetlenmesi

Özellikle ağrıya uyuşma, karıncalanma veya güç kaybından biri eşlik ediyorsa sinirlerin etkilenmesi söz konusu olabilir.

Boyun ağrısı neden geçmez? Boyun ağrısı kola vuruyorsa dikkat

UZMANINDAN BOYUN AĞRISI UYARISI

Uzmanlara göre boyun ağrısının kola yayılması, özellikle uyuşma, karıncalanma ve güç kaybıyla birlikte görülüyorsa sinirlerin etkilenmiş olabileceğini gösteriyor. Boyun fıtığı veya sinir sıkışması gibi durumlarda boyundan başlayıp kola doğru yayılan ağrı görülebiliyor. Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin bilgilendirmelerinde de boyun fıtığında kola yayılan ağrının yanı sıra uyuşma, karıncalanma, his kaybı ve güçsüzlük görülebileceği belirtiliyor. 

Bu nedenle boyun ağrısının yalnızca kas tutulması olduğu düşünülerek uzun süre göz ardı edilmemesi gerekiyor. Özellikle kola vuran ağrıya uyuşma veya güç kaybı eşlik ediyorsa şikâyetin nedeninin hekim tarafından değerlendirilmesi önem taşıyor.

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#boyun ağrısı
#Sağlık Bakanlığı
#Boyun Fıtığı
#Kol Ağrısı
#Sinir Sıkışması
#Sağlık
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