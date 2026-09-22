Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Sağlık
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 13:14
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 13:14

Yürüme hızı neden önemli? Yavaş yürümeye başladıysanız hafife almayın!

Beden sağlığı noktasında son zamanlarda en çok sorduğum sorular arasında "Yürüme hızı neden önemli?" ve "Yavaş yürümek hangi durumlarda görülebilir?" soruları yer alıyor. Yürüme hızının neden önemli olduğunu ve yavaş yürümenin hangi durumlarda görülebileceğini sizlere adım adım açıklıyorum. Peki, Yürüme hızı neden önemli? Yavaş yürümek hangi durumlarda görülebilir? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Yürüme hızı neden önemli? Yavaş yürümeye başladıysanız hafife almayın!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 13:14
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 13:14

Benim gibi hemen hemen birçok kişinin karşılaştığı bedeb sağlığı problemleri arasında yürüme hızının neden önemli olduğu yer alıyor. Yürüme hızı, vücudun genel fiziksel durumuyla ilgili önemli ipuçları veriyor. Kişinin yavaş yürümeye başlaması; kas gücü, eklem sağlığı, denge ve genel hareket kapasitesindeki değişimlerle ilişkilendiriliyor.

Son zamanlarda yürüme hızımın önceki zamanlara göre daha yavaşladığını fark ettim. İşte bu noktada en çok sorduğum ve merak ettiklerim arasında "Yürüme hızı neden önemli?" ve "Yavaş yürümek hangi durumlarda görülebilir?" sorusu yerini aldı. Bu soruların karşılığını araştırdım. Son zamanlarda sıklıkla şikayet ettiğim yürüme hızının neden önemli olduğu konusunda:

Yürüme hızının vücudun genel fiziksel durumuyla ilgili olduğunu,

Yavaş yürümenin; kas gücü, denge, eklem sağlığı ve genel hareket kapasitesiyle ilişkilendirildiğini,

Yürüme hızının tek başına bir hastalığın tanısını koyduramayacağını,

İleriki yaşlarda yürüme hızındaki belirgin ve kalıcı değişikliklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini öğrendim.

YÜRÜME HIZI NEDEN ÖNEMLİ?

Günlük yaşantımızda birçok kişi yürüme hızı üzerine kafa yormaz. Benim son zamanlarda sıklıkla karşılaştığım problemler arasında yer alan yürüme hızı konusunda araştırdıklarımı ve deneyimlediklerimi sizlerle paylaşmak istedim. Sizin de yürüme hızınızda son zamanlarda ciddi değişiklikler meydana geldiyse dikkat! Yürüme hızının neden önemli olduğunu açıklıyorum:

Yürüme hızı neden önemli? Yavaş yürümeye başladıysanız hafife almayın!

Yürümenin yalnızca bacak kaslarının çalışmasından ibaret olmadığını anladım.

Denge, kas gücü, eklem hareketliliği, görme, sinir sistemi ve kalp-damar kapasitesi gibi birçok sistemin birlikte çalıştığını öğrendim.

Bu noktada yürüme hızında meydana gelen değişikliklerin, vücudun hareket kapasitesindeki genel değişimler hakkında fikir verebileceğini fark ettim.

Özellikle yaşlı yetişkinlerde yürüme hızının; fiziksel işlev, bilişsel durum, düşünme ve hareket kısıtlılığı gibi sağlık sorunlarıyla ilişkili olduğunu öğrendim.

Yürüme hızı neden önemli? Yavaş yürümeye başladıysanız hafife almayın!

YAVAŞ YÜRÜMEK HANGİ DURUMLARDA GÖRÜLEBİLİR?

Yürüme hızının vücudun genel fiziksel durumuyla ilgili olduğunu öğrendikten sonra yavaş yürümenin hangi durumlarda görülebileceğine ilişkin merak ettiklerimi araştırdım. Yavaş yürümenin; kas gücü, denge, eklem sağlığı ve genel hareket kapasitesiyle ilişkilendirildiğini, yürüme hızının tek başına bir hastalığın tanısını koyduramayacağını, ileriki yaşlarda yürüme hızındaki belirgin ve kalıcı değişikliklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini öğrendim.

Yürüme hızı neden önemli? Yavaş yürümeye başladıysanız hafife almayın!

Yavaş yürümenin hangi durumlarda görülebileceği konusunda:

Yavaş yürümenin tek bir nedeni olmadığını,

Yaş ilerledikçe kas kütlesinde ve fiziksel kapasitede meydana gelen değişikliklerin yürüyüşü etkileyebileceğini,

Kalça, diz ya da ayak bileği problemlerinin, ağrı, denge sorunlarının ve uzun süre hareketsiz kalmanın kişinin daha yavaş yürümesine neden olabileceğini, öğrendim.

Yürüme hızı neden önemli? Yavaş yürümeye başladıysanız hafife almayın!

YÜRÜME HIZINDAKİ DEĞİŞİKLİK NEDEN TAKİP EDİLMELİ?

Yürüme hızı her ne kadar ciddiye alınmasa da vücudun birçok sisteminin aynı anda çalışmasını gerektirdiği için bireyin hareket kapasitesini hakkında bilgi verir.

Bu noktada özellikle ileri yaşlardaki bireylerin kendi olağan hızdaki yürüyüşlerini takip etmesi ve değişiklikleri fark etmesi önemlidir.

Birben bire ortaya çıkan belirgin yürüme bozukluklarının; güç kaybı, konuşma bozukluğu ya da yüz, kol ve bacakta ani uyuşma gibi belirtilerle bir arada olması durumunda kesinlikle bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Yürüme hızı neden önemli? Yavaş yürümeye başladıysanız hafife almayın!

UZMANLAR YÜRÜME HIZI HAKKINDA NELER SÖYLÜYOR?

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yürüyüş hızı hakkında şu açıklamalara yer veriyor:

"Yürüyüş hızı sadece bacaklarınızın ne kadar hızlı hareket ettiğini göstermez. Aynı anda kalbinizin pompa gücü, akciğerinizin oksijen taşıma kapasitesi, kaslarınızın kuvveti, eklemlerinizin durumu, dengeniz, sinir sisteminiz ve beyninizin hareket organizasyonu hakkında da güçlü ipuçları verir. Kısacası yürüyüş hızı küçük bir rakam gibi görünür ama arkasında koca bir sağlık hikâyesi saklıdır."

Yürüme hızı neden önemli? Yavaş yürümeye başladıysanız hafife almayın!

Genel olarak sağlıklı erişkinlerde yürüme hızının çoğu zaman 1.0 ile 1.4 metre/saniye arasında değiştiğini dile getiren Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, şu referans değerlerine dikkat çekiyor:

1.2 metre/saniye ve üzeri: Oldukça iyi bir tempo. Kas gücü, denge ve genel kondisyon açısından sevindirici kabul edilir.

1.0 metre/saniye civarı: Normal, sağlıklı yürüyüş temposu. Birçok çalışmada iyi işlevsel durumun işareti sayılır.

0.8 metre/saniyenin altı: Bir yavaşlama işareti olabilir. Kas kaybı, denge bozukluğu, kondisyon azalması ya da yaşlanmaya bağlı işlevsel gerileme açısından dikkat çekebilir.

0.6 metre/saniye ve altı: Daha ciddi kırılganlık, düşme riski ve genel sağlık sorunlarıyla ilişkili olabilir.

Başka bir ifadeyle 10 metreyi:

Yaklaşık 8 saniyede yürüyorsanız oldukça iyisiniz.

Yaklaşık 10 saniyede yürüyorsanız normal ve iyi bir tempodasınız.

Yaklaşık 12-13 saniyede yürüyorsanız biraz yavaşlama başlamış olabilir.

Yaklaşık 15-16 saniyede yürüyorsanız iş biraz daha ciddiye alınmalıdır.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Lipödem belirtileri nelerdir? Vücudunuzda kendiliğinden ortaya çıkan morluklara dikkat!
'Aman üşümesin' deyip yaz kış patik giydirilen bebeklere yazık ediliyor! Yürüme refleksini kendi elinizle bitiriyorsunuz
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Osman Müftüoğlu
#Denge
#Eklem Sağlığı
#Yürüme Hızı
#Kas Gücü
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.