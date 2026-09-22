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Sağlık
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 08:50
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 08:50

Lipödem belirtileri nelerdir? Vücudunuzda kendiliğinden ortaya çıkan morluklara dikkat!

Beden sağlığım noktasında son zamanlarda en sık sorduğum sorular arasında "Lipödem belirtileri nelerdir?" ve "Lipödem morluk yapar mı?" gibi sorular yer alıyor. Lipödem belirtilerinin neler olduğunu ve vücutta kendiliğinden oluşan morlukların lipödem belirtisi olup olmadığını sizlere adım adım açıklıyorum. Peki, lipödem belirtileri nelerdir? Lipödem vücutta morluk yapar mı? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Lipödem belirtileri nelerdir? Vücudunuzda kendiliğinden ortaya çıkan morluklara dikkat!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 08:50
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 08:50

Benim gibi birçok kadının karşılaştığı beden sağlığı problemleri arasında yer alıyor. Özellikle pek çok kadın tarafından fark edilemeyen bu hastalık ilerleyen yaşlarda kişinin günlük yaşantısına ciddi anlamda etki ediyor. Lipödem, deri altındaki yağ dokusunun belirli bölgelerde orantısız şekilde birikmesiyle kendini gösteriyor. Kendiliğinden oluşan morluklar, bacaklardaki ağrı, hassasiyet ve dokunulduğundaki o acı hissi lipödemin belirtileri arasında yer alıyor.

"Aman boşver, bir yere çarpmışımdır" deyip geçiştirdiğim morlukların aslında lipödemin bir belirtisi olduğunu anladım. Vücudumun bana verdiği bu sessiz sinyali erkenden fark etmem ise önceden önlem alabilmemi sağladı. Lipödemi genç yaşlarda fark edip önlem almanın, ileride yaşam kalitemi korumak için büyük bir adım olduğunu öğrendim. İşte tam da bu noktada en çok sorduğum ve merak ettiklerim arasında "Lipödem belirtileri nelerdir?" ve "Lipödem morluk yapar mı?" yerini aldı. Bu soruların karşılığını araştırdım. Son zamanlarda sıklıkla şikayet ettiğim lipödem hastalığı hakkında:

Vücutta oluşan orantısız yağlanmanın,

Dokununca hassasiyet oluşumunun,

Ağırlık hissinin,

Açıklanmayan morlukların, sadece kilodan değil lipödemin bir belirtisi olduğunu deneyimledim.

LİPÖDEM NEDİR?

Daha çok kadınlarda görülen ve deri altındaki yağ dokusunun belirli bölgelerde orantısız şekilde birikmesiyle ortaya çıkan durum 'lipödem' olarak adlandırılır. Genellikle bacaklarda meydana gelen bu rahatsızlık, bazı kişilerde kollarda da görülebilir. Lipödem belirtilerine değinmeden önce lipödemin ne olduğunu araştırmadan geçemedim. Lipödeme dair bilinmeyenleri sizlerle de paylaşmak istedim:

Lipödem belirtileri nelerdir? Vücudunuzda kendiliğinden ortaya çıkan morluklara dikkat!

Lipödemdeki yağlanma, klasik kilo artışına göre farklılık gösterir.

Lipödemde gövde daha ince kalırken, kalça ve bacaklarda ise daha belirgin bir hacim artışı görülebilir.

Lipödem daha çok kadınlarda görülen bir rahatsızlıktır.

Kronik bir durum olan lipödem, deri altındaki yağ dokusunun anormal dağılımıyla karakterize edilir.

Özellikle kalça, bacak ve uyluk kısmında vücudun geri kalanına göre orantısız bir yağ dokusu artışı görülür.

Eller ve ayaklardan ziyade kollar ve bacaklar en çok etkilenen kısımdır.

Etkilenen bölgelerde ağrı, hassasiyet, ağırlık ve kolay morarma gibi şikayetler kendini gösterir.

Lipödem belirtileri nelerdir? Vücudunuzda kendiliğinden ortaya çıkan morluklara dikkat!

LİPÖDEM BELİRTİLERİ NELERDİR?

Vücutta özellikle bacaklarda meydana gelen orantısız yağlanma, dokununca hassasiyet, ağırlık hissi ve açıklanamayan morluklar genellikle kilo problemi olarak algılanabilir. Fakat bu belirtiler bir arada görüldüğünde lipödemin habercisi olabilir. 

Kilo ve sıradan bir bacak hassasiyetiyle karıştırılan lipödem, toplumda ve tıp dünyasında yeterince bilinmiyor. Özellikle biz kadınların mutlaka bilinçlenmesi gereken lipödem hakkında merak edilenleri araştırdım. Lipödemin belirtilerini sizlerle de paylaşmak istedim:

Lipödem belirtileri nelerdir? Vücudunuzda kendiliğinden ortaya çıkan morluklara dikkat!
  • Diyet ve egzersizle kilo verilmesine rağmen belirli bölgelerdeki yağ dokusunun daha dirençli olması
  • Kalça, uyluk ve bacaklarda vücudun üst bölümüne göre orantısız görünüm
  • Bacaklarda veya kollarda iki taraflı ve orantısız yağ dokusu artışı
  • Etkilenen bölgelerde ağrı veya hassasiyet
  • Kolay ve açıklanamayan morarma
  • Bacaklarda ağırlık veya gerginlik hissi
  • Etkilenen bölgelerde düzensiz veya nodüler doku hissi
  • Vücudun üst ve alt bölümleri arasında belirgin orantısızlık
  • Ayakların bacaklara göre görece korunmuş olması
  • Şişlik ya da gün ilerledikçe artan ağırlık hissi
Lipödem belirtileri nelerdir? Vücudunuzda kendiliğinden ortaya çıkan morluklara dikkat!

LİPÖDEM MORLUKLARA SEBEP OLUR MU?

"Aman boşver, bir yere çarpmışımdır" deyip geçiştirdiğim morlukların aslında vücudumun bana verdiği bir sinyal olduğunu fark ettim. Kendiliğinden oluşan morluklar, bacaklardaki ağrı, hassasiyet ve dokunulduğundaki o acı hissinin "geçer" denilip ertelenmemesi gerektiğini öğrendim. Lipödem hastalığında genç yaşlarda farkına varıp önlem almanın ne kadar önemli olduğunu deneyimledim. Bu noktada vücudumda özellikle de bacaklarımda meydana gelen morlukların bir lipödem belirtisi olup olmayacağını araştırdım.

Lipödem belirtileri nelerdir? Vücudunuzda kendiliğinden ortaya çıkan morluklara dikkat!

Araştırdığım ve deneyimlediğim bilgiler doğrultusunda Flebolog & Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İlker Zan'ın sözlerine kulak verdim. Zan, "Lipödem kolay morarma yapar mı?" sorusu karşısında şu ifadeleri kullandığını gördüm:

" Kolay morarma, lipödemli kişilerde sık bildirilen belirtilerden biridir.

Kişi bazen belirgin bir travma hatırlamadan bacaklarında morluklar fark edebilir. Bununla birlikte kolay morarma yalnızca lipödeme özgü değildir ve farklı nedenleri olabilir.

Bu nedenle morarma eğilimi tek başına lipödem tanısı için yeterli değildir."

Lipödem belirtileri nelerdir? Vücudunuzda kendiliğinden ortaya çıkan morluklara dikkat!

LİPÖDEM TANISI NASIL KONULUR?

Lipödem tanısı konulabilmesi için tek başına hastalığı doğrulayan standart bir kan testi bulunmuyor. Bu noktada kişiye büyük bir sorumluluk düşüyor.

Gençken önemsenmeyen lipödem belirtileri ileri yaşlarda hayat kalitesini ve günlük yaşantıyı büyük ölçüde etkiliyor. Genç yaşlarda farkına varıp önlem almak ise ileride yaşam kalitenizi korumak adına önemli bir faktör oluyor.

Lipödem belirtileri nelerdir? Vücudunuzda kendiliğinden ortaya çıkan morluklara dikkat!

Lipödemde tanı, kişinin öyküsü, şikayetleri, fizik muayenesi ve benzer belirtilere yol açabilecek diğer hastalıkların kesinlikle değerlendirilmesi gerekiyor.

Bu noktada lipödem tanısı kapsamlı bir değerlendirmeye dayanıyor. Özellikle açıklanmayan morluklarla birlikte bacaklarda simetrik yağlanma, ağrı, hassasiyet, ağırlık hissi veya şişlik bulunuyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor.

 

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#kadınlar
#Lipödem
#bacak ağrısı
#morluk
#Beden Sağlığı
#Sağlık
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